Участники чемпионат мира-2018. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Еженедельник «Футбол» продолжает представление команд-участниц ЧМ-2018. Очередными сборными этого сериала стали участники группы F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Сборная Германии

Германия едет в Россию в качестве действующего чемпиона мира. Цель команды Йоахима Лева — повторить рекорд Бразилии по числу титулов.

«Best neVer rest» — гласит новый слоган Германии перед чемпионатом мира. Действительно, лучшие не отдыхают: они возвращаются и доказывают, что достойны звания непобедимых. Немцы приедут в Россию чемпионами мира-2014 и победителями Кубка конфедераций-2017. «Бундестим» входит в число главных фаворитов предстоящего турнира. За постоянными разговорами о миллионах различных составов сборной Германии все забыли, что немцы — одни из главных любителей повторять и ставить рекорды на чемпионатах мира.

На прошлом мировом первенстве в Бразилии команда Йоахима Лева ставила рекорды чаще, чем «Реал» просит помощи у судей. Четыре года назад немцы забили рекордное количество мячей в легендарном полуфинале с Бразилией (7:1), стали первой европейской сборной, выигравшей титул на южноамериканском континенте, а вишенкой на торте оказался Мирослав Клозе и его рекорд по голам на ЧМ. Звучит внушительно, верно? В России «бундестим» может снова выйти в лидеры по недосягаемым цифрам.

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Германия едет на турнир с единственной целью — победить. Другого варианта ни Йоахим Лев, ни сами игроки не рассматривают. Если сборная все-таки выполнит все свои планы, то окончательно превратится в рекордсмена. Во-первых, Йоахим Лев может стать вторым в истории тренером, которому удалось выиграть два чемпионата мира: первым, и единственным, был итальянец Витторио Поццо и его два турнира 1934 и 1938 годов. К слову об Италии: немцы смогут повторить достижение итальянцев и бразильцев, если сумеют защитить титул. Только этим двум сборным удавалось подобное. Бразильцы в таком случае могут и вовсе лишиться звания единоличных лидеров по количеству побед на ЧМ: успех немцев на турнире может оказаться пятым в истории. Именно столько «звезд» у Бразилии.

Самым вероятным рекордом сможет похвастаться Томас Мюллер, если повторит достижение другого немца — Мирослава Клозе — по количеству голов на чемпионатах мира. На прошлом турнире Клозе сам опередил Роналдо и забил 16 мячей. На счету же Мюллера 10 голов и еще целый ЧМ впереди.

Главный тренер: Йоахим Лев — тренер, который привезет свою команду на чемпионат мира в третий раз за карьеру. Лев возглавляет «бундестим» 12 лет.

Состав:

Мануэль Нойер — капитан и вратарь, чьего появления в сборной ждут больше всего. Врачи сборной и «Баварии» колдуют над голкипером, чтобы тот был готов выступать в турнире.

Тимо Вернер — молодое атакующее оружие немцев. Вернеру пришлось долго трудиться, чтобы заслужить любовь фанатов сборной Германии.

Юлиан Дракслер — один из немногих любимчиков Йоахима Лева. Несмотря на непостоянную игровую практику в «ПСЖ», полузащитник – главный фаворит на левый фланг нападения.

Месут Озил — центр атакующей полузащиты, как всегда, останется под руководством Месута Озила. В важных матчах сборной тренер предпочитает именно его видеть на поле.

Томас Мюллер — Юпп Хайнкес вернул полузащитника образца 2014 года. Статистика немца за «бундестим» поражает. Соперникам стоит учесть текущую форму Мюллера.

Тони Кроос — самый незаменимый игрок сборной. Со времен последнего чемпионата мира Тони дважды выиграл Лигу чемпионов вместе с «Реалом» и близок к третьему титулу.

Сами Хедира — именно этот полузащитник будет выводить сборную на поле с капитанской повязкой, если Нойер не сможет играть в России.

Йонас Хектор — крайний защитник, который отправится на ЧМ игроком второго немецкого дивизиона.

Матс Хуммельс — центральный защитник, заслуживший постоянное сравнение с Францем Беккенбауэром.

Жером Боатенг — идеальная пара Хуммельсу в центре обороны. Защитник получил травму в матче с «Реалом», но обещает восстановиться к ЧМ.

Йошуа Киммих— «золотой мальчик», лучший игрок Германии-2017, побивший рекорд самого Беккенбауэра по количеству матчей за сборную без замен.

Сборная Мексики

Болеть за сборную Мексики – значит находиться в одной из самых веселых и многочисленных тусовок, собирающихся десантироваться в России этим летом.

Представитель смешанного фонда по продвижению туризма Мехико Маурисио Рейна недавно объявил, что предстоящий чемпионат мира планируют посетить более 50 тысяч мексиканцев! Узнать их можно не только по зеленым расцветкам и приевшимся сомбреро: на Кубке конфедераций в прошлом году россияне были в восторге от обилия болельщиков в костюмах и масках борцов-рестлеров (в мексиканском национальном варианте театрализованные бои на ринге называются «луча либре» и имеют бешеную популярность).

Если вы фанат косплея и всегда мечтали примерить какой-нибудь супергеройский костюм, но боитесь быть непонятым и осмеянным (а в нашей стране персонажа в таком прикиде непременно сочтут за фрика), то летом у вас будет возможность войти в желанный образ: с маской на лице и мексиканским флажком в руке вы с легкостью вольетесь в толпу фанатов «зеленых», так что вас никто не отличит.

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В самой команде тоже есть супергерой: легендарный капитан «ацтеков» Рафаэль Маркес гастролями в России планирует завершить свой славный футбольный цикл. Защитник «Атласа» – единственный в истории футбола, кто носил капитанскую повязку уже на четырех ЧМ! Этим летом он может стать вторым полевым игроком после Лотара Маттеуса, принявшим участие в пяти мировых турнирах.

Причин симпатизировать Мексике хватает и без тяги к супергероям и костюмированным шоу. В конце концов, мексиканская сборная – самая титулованная в зоне КОНКАКАФ, 10 раз завоевывавшая Золотой кубок. Более того, Мексика – рекордсмен среди команд, никогда не побеждавших на ЧМ, по количеству участий на мировых форумах: 15 раз «зеленые» выступали на крупнейшем межконтинентальном турнире. Даже сборные Испании, Франции и Англии отбирались на чемпионаты мира реже. А еще «ацтекам» чаще других доводилось играть в матчах-открытиях: 7 раз мировые первенства стартовали играми с участием сборной Мексики. Исторические традиции этой команды достаточно весомы, чтобы считать ее одной из самых примечательных сборных с американских континентов.

Главный тренер: Хуан Карлос Осорио – проходил обучение на тренера в Университете Южного Коннектикута (США) и Ливерпульском университете Джона Мура (Англия), с 2001 по 2005 год был помощником Кевина Кигана в «Ман Сити».

Состав:

Гильермо Очоа – трехкратный обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ. В 2007 году, будучи игроком мексиканской «Америки», попал в топ-30 претендентов на «Золотой мяч» от France Football.

Эктор Морено – дважды становился чемпионом Голландии в составе «АЗ» (2008/09) и ПСВ (2015/16). Летом 2017-го перешел в «Рому», сыграл 7 матчей и перебрался в «Реал Сосьедад».

Нестор Араухо – олимпийский чемпион 2012 года и победитель Клаусуры-2015 в составе «Сантос Лагуны». Автор одного из голов в ворота сборной России на Кубке конфедераций.

Карлос Сальседо – дебютировал на взрослом уровне в составе американского «Реал Солт-Лейк». Ныне принадлежит родному клубу «Гвадалахара», на правах аренды выступает за «Айнтрахт».

Андрес Гуардадо – двукратный чемпион Голландии с ПСВ и наиболее вероятный капитан сборной на ЧМ-2018. Сейчас выступает за «Бетис».

Хесус Гальярдо – воспитанник клуба «УНАМ Пумас» и бронзовый призер Золотого кубка КОНКАКАФ 2017 года. Дебютировал в чемпионате Мексики в 2016-м.

Хесус Корона – в 2015 году перешел из «Твенте» в «Порту» за 12 млн евро и оформил дубль в дебютном матче. В текущем сезоне вместе с «драконами» завоевал «золото» Примеры. Прозвище – Текатито.

Эктор Эррера – победитель Олимпийских игр 2012 года и обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ-2015, автор победного гола в ворота «Бенфики», сделавшего «Порту» чемпионом Португалии-2018.

Ирвинг Лосано – самый дорогой игрок сборной Мексики (22 млн евро), забил за ПСВ 10 голов в первых 11 матчах Эредивизие.

Карлос Вела – имеет в активе 29 матчей за лондонский «Арсенал» и семь сезонов в «Реал Сосьедад». 1 января 2018-го стал игроком «Лос-Анджелеса».

Хавьер Эрнандес – он же Чичарито, лучший бомбардир в истории сборной Мексики (49 голов), провел более ста матчей за «МЮ», сегодня – игрок «Вест Хэма».

Сборная Швеции

Швеция пробилась на российский чемпионат мира со скрипом и треском, обыграв по дороге в стыковых матчах Италию, да еще и отказавшись от многолетнего лидера – Златана Ибрагимовича.

За несколько месяцев отбора к чемпионату мира-2018 со шведами произошло сразу несколько важных событий. Во-первых, в своей группе «тре крунур» финишировали вторыми после Франции, набрав с голландцами одинаковое количество очков и опередив их лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Во-вторых, скандинавы в стыковых матчах выбили Италию и устроили Джанлуиджи Буффону очень грустные проводы. В-третьих, персональными достижениями отметились и отдельные игроки. Сначала Маркус Берг стал вторым футболистом в истории национальной команды, которому удавалось забить четыре мяча в одной встрече. Потом Андреас Гранквист получил карточку «героя» от EA Sports за катапультирование Италии из списка участников предстоящего ЧМ.

Эффект от всех этих историй утраивается, если добавить одно важное предложение: «Все это произошло без Златана Ибрагимовича». Гений, миллиардер, плейбой, филантроп и просто король всего живого закончил с выступлениями за сборную Швеции еще в июне 2016 года, но продолжает ловить хайп до сих пор. После попадания «тре крунур» на чемпионат мира в британских газетах появилась информация о том, что Златан не прочь вернуться. Правда, на это очень остро отреагировала футбольная общественность. Сначала 65 процентов таблоида Aftonbladet высказались против вызова нападающего. Потом главный тренер национальной команды Янне Андерссон заявил, что Ибрагимовича и других игроков, отказавшихся от сборной, на ЧМ-2018 он не возьмет. Златану оставалось только обижаться и сниматься в стебной рекламе. В одной из них, которая посвящена смарт-часам от Samsung, страйкер якобы проигнорировал звонок от некого Янне. Шведские журналисты моментально провели параллель между звонившим и главным тренером «тре крунур».

Буффон I. Вы знали, кто стоял в воротах Италии еще в 1960-х?

Сборная Швеции – самостоятельный организм, который дерзко хлопнул своего носатого лидера по шнобелю и ответил отказом на отказ. Кажется, очень интересно будет понаблюдать за командой, которая смогла достичь чего-то значимого без своего многолетнего капитана.

Главный тренер: Янне Андерсон – прибрался в раздевалке, после того как футболисты сборной намусорили в ней, отпраздновав победу над Италией в стыках.

Состав:

Робин Ольсен – отбил 32 удара в отборе к ЧМ-2018 и вместе с Волканом Бабаджаном из Турции стал лучшим по этому показателю.

Людвиг Аугустинсон – болельщики «Брондбю» начали кидать мертвых крыс в защитника и других футболистов «Копенгагена» на 85-й минуте проигранного матча против «львов».

Андреас Гранквист – признался, что в сборной Швеции его называют деревом, и инвестировал в киберспорт 5,25 млн долларов.

Виктор Линделеф – вошел в десятку самых дорогих защитников в истории футбола, заняв 10-е место с суммой в 31 млн евро.

Микаэль Лустиг — назвал чертовыми шлюхами итальянских болельщиков, шумевших во время исполнения гимна Швеции.

Эмиль Форсберг – подарил своему агенту феррари за отлично выполняемую работу и многолетнее сотрудничество.

Густав Свенссон – уехал из «Таврии» из-за ситуации на Украине, призван заменить Якоба Юханссона, если тот не успеет восстановиться к ЧМ-2018 после травмы крестообразных связок колена.

Себастьян Ларссон – бывший полузащитник лондонского «Арсенала», проведший всю карьеру в Англии и ставший одним из приобретений Леонида Слуцкого в «Халле».

Виктор Классон – полузащитник «Краснодара», который своей игрой в этом сезоне РФПЛ заинтересовал «Суонси».

Маркус Берг – провел 11 матчей в отборе к ЧМ-2018 в футболке сборной Швеции, куда ездит из чемпионата ОАЭ.

Ола Тойвонен – нападающим интересовался казанский «Рубин», но он выбрал продолжение карьеры во Франции, а не российские деньги.

Сборная Южной Кореи

Футбол в восточной Азии стал популярен не сразу, и небезосновательно. Южная Корея 22 года назад, как и Россия позже, получила право на проведение ЧМ. Скромная по возможностям, без ярко выраженного лидера или звезды команда в 2002-м добралась до полуфинала мирового форума. Здесь следует и другая параллель. Человек, в честь которого в Южной Корее и России называли улицы, проспекты, детей, кто заставил народ выходить из дома с флагами и радоваться сенсационным полуфиналам, был в обоих случаях Гус Хиддинк.

Голландский специалист провалился сначала с «Реалом», а затем и с «Бетисом». В декабре 2000-го корейцы уговорили его возглавить сборную. Первое, что пришло в голову Хиддинку, когда тот увидел новую команду, – воинская часть, где нет контроля за «дедами». Футболисты разделены на отдельные компании, дисциплина отсутствует, а уровень игроков критически низок. Голландец начал с того, что скорректировал диету и предложил налегать больше на макароны. В них содержатся сложные углеводы, которые перерабатываются в гликоген, необходимый во время больших физических нагрузок. Покорно выполнять каждое указание тренера азиаты начали после того, как на глазах у всей команды Гус жестко «прошелся» по ослепленному популярностью Ан Джон Хвану и пригрозил увольнением из сборной, если тот не начнет отрабатывать на 200 процентов. Вингер «Перуджи» пришел в чувство моментально.

Хиддинка боялись и тихо ненавидели. Руководство считало, что темперамент голландца несовместим с национальными устоями, а методы – непрофессиональны. Вдобавок Гус взял отпуск на две недели перед самым стартом ЧМ, что в федерации восприняли как проявление неуважения.

Весь скепсис критиков испарился, когда ЧМ стартовал. Корейцы летали по полю и без труда выиграли у поляков. Уже тогда на улицах началось сумасшествие: толпы людей в красном у двух тысяч огромных экранов, разбросанных по всей Корее, балдели от игры своей национальной команды и постепенно сходили с ума. Окончательно сорвало крышу у нации после победы Гуса и его команды над португальцами (1:0). Можно вспомнить и тему домашнего судейства: спорное удаление Тотти, отмена голов Томаззи, Эльгеры и Морьентеса. Но и без помощи арбитров корейцы выглядели бойцами и прошли итальянцев (2:1, доп. вр.) и испанцев (0:0, 5:3, по пен.) по делу.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

После турнира именем голландского тренера в Южной Корее называли улицы и стадионы, в его честь устанавливали памятники и всерьез обсуждали идею выдвинуть Хиддинка в кандидаты на пост президента страны. Сегодня такой фигуры у Кореи нет, а главной мотивацией для молодых футболистов является не шанс закрепиться в Европе, а отсрочка от армии.

Главный тренер: Син Тхэ Ен – всю игровую карьеру выступал за «Соннам Ильва Чунма», а став тренером, выиграл с родной командой азиатскую Лигу чемпионов. Практиковался в Австралии, с 2014 года входит в штаб национальной сборной Кореи.

Состав:

Ким Сын Гю – долгое время был лидером и основным вратарем в «Ульсан Хендэ», но в 2016-м получил предложение уехать в Японию и теперь играет за «Виссел Кобе».

Ким Джин Су – в 18 лет переехал в Японию, чтобы выступать в «Альбирекс Ниигата». С 2014 по 2017-й играл за «Хоффенхайм».

Ким Ен Гвон – воспитанник Университета Чонджу с 20 лет живет в Японии, а с 2012 года выступает за китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

Чан Хен Су – с юности живет в Японии, играл за «Токио», а затем перебрался в Китай. Двукратный обладатель Кубка Восточной Азии.

Ким Чхан Су– правый защитник «Ульсан Хендэ», участник двух Олимпиад и ЧМ-2014.

Ки Сон Ен – капитан корейцев в 10 лет с семьей переехал в Австралию и продолжил футбольное дело отца. С 2010 года поиграл за «Селтик» и «Сандерленд», а сейчас — опорник «Суонси».

Ку ДжаЧхоль – звезда Бундеслиги. Опорник выступал за «Вольфсбург», «Майнц», а с 2015 года – полузащитник «Аугсбурга» и на контракте до 2020-го.

Сон Хын Мин– звезда, полузащитник «Тоттенхэма». До переезда в Лондон выступал за «Гамбург» и «Байер». В апреле был в третий раз признан лучшим игроком Азии.

Нам Тхэ Хи – полузащитник в 16 лет уехал в Англию, чтобы попробоваться в «Рединге». В 2009-м был продан в «Валансьен», а последние пять лет – игрок катарской «Лехвии».

Квон Чхан Хун – 23-летняя надежда сборной, игрок «Дижона». За сборную выступает с 2015 года.

Чи Дон Вон – основной конкурент Хвана Хи Чхана, лучшего молодого игрока Азии-2017, за место в составе. Чи арендован «Дармштадтом», а принадлежит «Аугсбургу».

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Антон Муша

Фото: Global Look Press

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