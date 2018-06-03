Участники чемпионат мира-2018. Группа C: Франция, Австралия, Дания, Перу

Еженедельник «Футбол» продолжает представление команд-участниц ЧМ-2018. Очередными сборными этого сериала стали участники группы C: Франция, Австралия, Дания, Перу.

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ

Сборная Франции приедет на ЧМ-2018 в статусе одного из главных фаворитов. Кажется, команду Дидье Дешама на этом турнире сможет остановить только чудо.

Франция – пример той команды, которая всегда претендует на победу в турнирах, но «отскакивает» в самый последний момент. На ЧМ-2006 «трехцветные» добрались до финала, пережили легендарный удар Зидана в грудь Матерацци и уступили золотые медали итальянцам в серии пенальти. На ЧМ-2010 «синие» не выпрыгнули выше групповой стадии. В Бразилии французы доигрались до четвертьфинала, где их грохнули будущие чемпионы мира, немцы.

Сейчас Дидье Дешам и его команда настроены только на победу. О сборной снимают ролики, где болельщики из разных слоев населения говорят много приятных слов в адрес своих футболистов. Федерация футбола запускает в сеть видео, в котором подчеркивает, что этой победы достойны все: пенсионеры, проживающие во Франции, маленькие дети, профессиональные спортсмены. Политики, сидящие в государственных палатах в Париже, все до одного утверждают, что победа Франции на мировом первенстве-2018 только поднимет престиж страны. Как политический, так и спортивный.

Участники чемпионат мира-2018. Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

«Цель – победа. Сборная Франции должна выиграть этот кубок. С той командой, что у нас есть, нет ни единой причины не идти до конца», — говорит Бенжамен Менди. «Мы — поколение, полное уникальных качеств, мы в самом расцвете сил. Это супер. В этой команде есть суперигроки и супердрузья. А это может нам помочь. Стать победителем чемпионата мира — это реально», — подхватывает мысль защитника «Манчестер Сити» Люка Динь.

Действительно, сборная Франции – абсолютно беспроигрышный вариант для тех, кто хочет смотреть предстоящий ЧМ, болеть за какую-нибудь отдельную команду и не разочароваться. Пока это достаточно стабильная сборная, обладающая как потенциалом, так и отличным подбором игроков. И на оптимальный состав не сможет повлиять ровным счетом ничего: ни травма основного защитника, ни отказ сильного хавбека от вызова в расположение национальной команды из-за включения в список резервистов.

Главный тренер: Дидье Дешам – получает 3,4 млн евро в год и занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018.

Состав:

Уго Льорис – в 13 лет был готов променять футбол на теннис.

Лейвин Курзава – группа неизвестных вымогала у защитника 100 тысяч евро за видео, на котором он грубо отзывается о Дидье Дешаме.

Самуэль Юмтити – прославился тем, что хотел повышение зарплаты в «Барселоне» и шантажировал каталонскую команду своим уходом.

Рафаэль Варан – однажды дом защитника обворовали только потому, что Варан забыл включить систему «аварийная сигнализация».

Джибриль Сидибе – один раз приступ аппендицита не позволил сыграть защитнику в матче Лиги чемпионов.

Димитри Пайет – выступая за «молодежку» «Нанта», Димитри подрабатывал консультантом в магазине одежды.

Н’Голо Канте – у полузащитника «Челси» есть образование бухгалтера.

Поль Погба – болельщики «МЮ» шутят: в это сезоне у Погба было больше причесок, чем удачных матчей.

Килиан Мбаппе – фотографировался с Роналду, покоряет Париж и втайне мечтает перейти в «Реал».

Антуан Гризманн – носит трусы с Губкой Бобом, периодически казнит испанские команды, вроде бы переходит в «Барселону» (но это неточно).

Оливье Жиру – Алексис Санчес однажды обидел нападающего тем, что подарил ему целую корзину геля для волос.

СБОРНАЯ АВСТРАЛИИ

В начале 2000-х австралийцам для выхода на чемпионат мира пришлось выпрашивать прощения у шамана, а ради поездки в Россию им нужно было шесть раз обогнуть земной шар.

Австралия – команда с одним из самых интересных бэкграундов среди всех участников чемпионата мира. Им принадлежит мировой рекорд за самую крупную победу в международном футбольном матче (над Американским Самоа – 31:0). В 2016 году австралийцы пожертвовали 90 тысяч долларов призовых в пользу футболистов-аборигенов. Но особенно хорошо известна история проклятия, наложенного на «соккеруз» шаманом из Мозамбика, оставшегося без гонорара в 1000 фунтов за помощь австралийцам. В 2004 году телеведущий Джон Сафран поехал в Мозамбик снимать сюжет об этом проклятии, но к тому моменту шаман уже умер. Однако Сафран поучаствовал в спиритическом сеансе, дабы выпросить прощения у колдуна за своих соотечественников. Помогло. Вот уже четвертый ЧМ кряду проходит с участием «соккеруз».

Участники чемпионат мира-2018. Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Нынешний отбор, вероятно, стал для австралийцев самым сложным среди всех стран-участниц турнира. На пути в Россию им пришлось сыграть 22 матча и преодолеть расстояние свыше 250 тысяч километров. Как известно, длина экватора составляет чуть более 40 тысяч километров. Таким образом, команда из страны кенгуру за время отборочного турнира ЧМ-2018 обогнула Землю целых шесть раз. Участвуй они в программе лояльности авиакомпаний, наверняка могли бы накопить внушительное количество бонусных миль. А перед ответным матчем против сборной Гондураса за путевку на ЧМ-2018 австралийцев даже обвиняли в шпионаже. Дело в том, что во время тренировочных занятий гондурасцев над стадионом был замечен дрон. Представители сборной пожаловались в ФИФА, но причастность «соккеруз» к инциденту не была доказана.

В России жребий оказался благосклонен к австралийцам в плане перелетов. Базироваться они будут в Казани, где и проведут свой первый матч на турнире. Затем слетают в Самару и Сочи. Дальнейшие передвижения команды будут зависеть от успешности их выступлений. Но, похоже, их не удалось бы испугать даже перелетом в Хабаровск. Уже ради этого стоит сопереживать австралийской сборной предстоящим летом.

Главный тренер: Берт ван Марвейк – стал третьим в истории тренером, который успешно прошел квалификацию с одной национальной командой (Саудовская Аравия), но поедет на ЧМ с другой.

Мэттью Райан – прошлым летом подписал контракт с «Брайтоном», став рекордным трансфером в истории клуба. Был основным голкипером сборной на Кубке конфедераций-2017.

Азиз Бехич – первый в истории футболист, сыгравший за оба клуба из Мельбурна: «Виктори» и «Харт» (ныне «Мельбурн Сити»). Имеет боснийские корни и выступает в Турции за «Бурсаспор».

Трент Сэйнсбери – в прошлом сезоне побывал в аренде в «Интере» и стал первым австралийцем, сыгравшим за основу миланцев. Его трансфер принадлежит китайскому «Цзянсу Сунин».

Милош Дегенек – защитник с сербскими корнями в детстве дважды переезжал с родителями из-за войны – сначала из Сербии в Косово, затем в Австралию. Сейчас выступает в Японии.

Джош Рисдон – один из двух футболистов «соккеруз» (наряду с Даниэлем Арзани), выступавший за свою карьеру исключительно в чемпионате Австралии. Дебютировал в сборной в ноябре 2015-го.

Аарон Муй – лучший игрок Австралии последних двух лет и главный мозг команды. Вошел в топ-5 АПЛ по количеству совершенных отборов в минувшем сезоне (102).

Майл Единак – брутальный бородатый капитан «соккеруз» в прошлом году пропустил поездку в Россию на Кубок конфедераций из-за травмы. Стал автором победного хет-трика в ворота Гондураса, выведшего команду на ЧМ-2018.

Джеймс Троизи – к тридцати годам успел поиграть за «Ньюкасл», «Ювентус» и в чемпионате Китая, прежде чем вернуться в Австралию. В минувшем сезоне стал чемпионом с «Мельбурн Виктори».

Том Рогич – полузащитник «Селтика» пробился в большой футбол, став одним из победителей проекта Nike Chance в 2011 году.

Мэттью Леки – вингер «Герты» выступает в Бундеслиге с 20 лет. На старте минувшего сезона вошел в топ-5 самых быстрых игроков чемпионата Германии.

Тим Кэхилл – 38-летний ветеран три года назад отправился на заработки в Китай. Но после двух сезонов в Азии транзитом через Австралию вернулся на полгода в «Миллуолл», где начинал профессиональную карьеру.

СБОРНАЯ ПЕРУ

«Эти парни – наши национальные герои», — кричал перуанской комментатор после финального свистка в победном матче над новозеландцами. Спустя 36 лет сборная инков вновь сыграет в финальной части чемпионата мира.

Болельщики жгли файеры, обливались пивом, шумели так, что в Чили датчики зафиксировали сейсмическое отклонение и предупредили о землетрясении. Хоть решающие голы в стыковом противостоянии на счету Джефферсона Фарфана и защитника эквадорского «Эмелека» Кристиана Рамоса, главная звезда инков на предстоящем мировом форуме, скорее всего, не сыграет.

Когда Фарфан забивал в ворота Стефана Мариновича, форвард «Локо» первым делом подбежал к трибуне и показал футболку в поддержку Паоло Герреро. Этот футболист не только близкий друг Джефферсона и многолетний капитан сборной, но также и автор победного гола со штрафного в заключительном матче с Колумбией, который отправил Перу в стыки. Лидер «инков» дисквалифицирован за употребление кокаина. Пятого октября после матча с Аргентиной у Паоло взяли допинг-пробу, подтвердившую, что в крови 34-летнего игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин. Это продукт переработки кокаина, являющийся запрещенным веществом, который относится к стимуляторам.

Участники чемпионат мира-2018. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Герреро оперативно обратился в суд и обещал доказать свою невиновность. «У меня никогда не было проблем с наркотиками, в ФИФА поспешили», – уверял нападающий. Его адвокаты продвигали версию, что вещество могло попасть в организм с препаратом для лечения простуды или просто случайно. Перуанские болельщики собирались у здания ФИФА в Цюрихе, чтобы поддержать игрока. Декабрьское заседание кончилось тем, что капитана «инков» дисквалифицировали на год, а дисквалификация вступила в силу задним числом, с 3 ноября.

Благодаря срочной апелляции после решения ФИФА Герреро уже спустя три недели сократил себе срок дисквалификации в два раза. Капитан анонсировал возвращение в сборную, тем самым обрадовав соотечественников. Но незадолго до объявления расширенных составов в дело ввязалась WADA. Спортивный арбитражный суд (CAS) по требованию антидопинговой организации пересмотрел решение о сокращении дисквалификации форварда до 6 месяцев и увеличил ее аж до 14-ти.

Решение вызвало гнев не только перуанцев, но и других болельщиков по всему миру. Красивую акцию сделали капитаны сборных группы C: Уго Льорис, Симон Кьер и Майл Единак обратились с просьбой к ФИФА о допуске до чемпионата мира лидера перуанцев. Если акция поддержки так и не получит отклика от главной футбольной организации, то выводить «инков» на матчи ЧМ будет Альберто Родригес, выступающий за национальную команду с 2003 года.

Главный тренер: Рикардо Гарека – аргентинец по прозвищу Эль Тигре, чей гол оставил Перу за бортом на ЧМ-1986, из-за чего «инкам» пришлось еще 32 года ждать возвращения в большую игру.

Педро Гальесе – 28-летний вратарь, одно из открытий Копа Америка-2015, благодаря чему был куплен мексиканским «Веракрус».

Мигель Трауко – фланговый защитник бразильского «Фламенго». В 2014-м дебютировал за сборную против панамцев, заменив во втором тайме Йотуна Йосимара.

Альберто Родригес – действующий капитан инков. В 2006-м Эль-Мудо переехал в Португалию и успел выступить за «Брагу», «Спортинг» и «Риу Ави», а сейчас доигрывает в Колумбии.

Кристиан Рамос – центрдеф мексиканского «Веракрус», чемпион Перу-2010 в составе «Универсидад Сан-Мартин», играет за сборную с 2009 года.

Альдо Корсо – крайний защитник, воспитанник «Регатас Лима», а с 2017 года – игрок «Университарио». В 2011-м с «инками» завоевал «бронзу» Кубка Америки.

Йосимар Йотун – номинальный защитник, выступающий опорником в «Орландо Сити». Становился дважды чемпионом Перу с «Спортинг Кристал» и чемпионом Швеции с «Мальме».

Ренато Тапиа – полузащитника просматривал «Ливерпуль», но отказался от него из-за роста, а в 18 лет он переехал в Голландию, выступал за «Твенте» и выигрывал чемпионат с «Фейеноордом».

Андре Каррильо – в 2010-м стал открытием чемпионата Перу, благодаря чему переехал в Португалию и в течение пяти лет выступал за «Спортинг».

Джеферсон Фарфан – в 20 лет переехал в Голландию, работал с Хиддиннком, перешел в «Шальке», в 2016-м планировал завершить карьеру, но получил предложение от «Локо».

Кристиан Куэва – последние два года – вингер бразильского «Сан-Паулу», побеждал в чемпионатах Перу и Чили. Играл один матч в составе «Райо Вальекано».

Рауль Руидиас – форвард мексиканской «Морелии», сформировавшийся в «Универсидад де Чили», с которым выигрывал чемпионат Перу и доходил до полуфинала Кубка Либертадорес.

СБОРНАЯ ДАНИИ

Сборная Дании едет в Россию с лучшим за последние годы составом. Команда имеет высокие шансы стать открытием турнира.

Датчане в пятый раз сыграют на чемпионате мира. Самым большим их достижением является выход в четвертьфинал в 1998 году. Неудивительно, ведь в 1990-е «алая гвардия» доказала, что с северными странами тоже нужно считаться. Сначала победа в Кубке Европы в 1992-м, затем в Кубке конфедераций в 1995-м. А теперь, спустя двадцать лет, Дания имеет все шансы повторить личный рекорд ЧМ. Команда запрыгнула в последний европейский вагон и стала тридцатой сборной, квалифицировавшейся на турнир в России. Было это, мягко говоря, очень зрелищно. Датчане не оставили от ирландцев, с которыми играли стыки, буквально ничего. 5:1 в гостях — что может быть более уверенным результатом?

«Алая гвардия» готова рвать и метать на этом турнире. На ее стороне сразу несколько пунктов. Во-первых, возраст. Это уже не та малолетняя команда из квалификации к ЧМ-2014. В среднем игрокам около 25 лет — самый пик. Во-вторых, удачная группа: объективно, датчане должны спокойно выходить со второго места, а если постараются, то могут и с Францией устроить голевую феерию. Дания — тот самый теневой фаворит от Европы. В-третьих, сбалансированный состав. Практически все футболисты «алой гвардии» заиграны в топовых чемпионатах, а их имена знакомы далеко за пределами Копенгагена. Помимо Кристиана Эриксена, тут и Каспер Шмейхель, и Лассе Шене, и Симон Кьер, и Томас Дилэйни. Загляденье, а не команда!

Участники чемпионат мира-2018. Группа G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис

Ну и финальный аргумент, после которого даже сборная Франции соберет вещи и покинет группу, — наличие в составе Никласа Бендтнера. Лорд уже давно не тот эпатажный молодой датчанин с непомерным эго: он повзрослел, но не утратил главного качества. Редкие, но необходимые голы — самая сильная сторона Бендтнера. Именно он забил в стыковом матче ЧМ, правда, впервые за три года. Однако как раз сейчас Никлас — тот самый джокер в рукаве Оге Харейде.

Главный тренер: Оге Харейде — экс-игрок и экс-наставник сборной Норвегии. Возглавил национальную команду Дании после того, как Мортен Ольсен не сумел вывести ее на Евро-2016.

Каспер Шмейхель — сын известного датского вратаря Петера Шмейхеля и чемпион Англии в составе «Лестера».

Йонас Кнудсен — 25-летний защитник из английского «Ипсвич Таун». Выступает за сборную с 2014 года.

Николай Бойлесен — игрок «Копенгагена», четырехкратный чемпион Голландии в составе «Аякса».

Симон Кьер — капитан сборной Дании и центральный защитник «Севильи». К 29 годам успел поиграть в шести европейских чемпионатах.

Йенс Ларсен — полузащитник итальянского «Удинезе». Воспитанник академии «Брондбю».

Лассе Шене — опытнейший представитель сборной. С 16 лет выступает в голландском чемпионате.

Томас Дилэйни — прекрасный полузащитник немецкого «Вердера» ирландско-американского происхождения.

Пионе Систо — футболист «Сельты», рожденный в Уганде в семье выходцев из Южного Судана.

Кристиан Эриксен — один из самых незаменимых игроков АПЛ. Выступает за «Тоттенхэм», но подумывает над переходом в «Барселону».

Андреас Корнелиус — нападающий итальянской «Аталанты». Дважды чемпион Дании до переезда в Италию в составе «Копенгагена».

Никлас Бендтнер — главный объект шуток в сборной Дании. Нападающий, похоронивший свою карьеру где-то в «Арсенале», но теперь неожиданно воскресший в «Русенборге».

Участники чемпионат мира-2018. Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Лидия Дидык, Никита Котов

Фото: Global Look Press

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