«Тосно» по расписанию. Что ждет клуб-фантом в Премьер-лиге

Еще четыре года назад клуб из городка Тосно рубился на первенство Ленинградской области. В 2017-м ФК «Тосно», если не случится никакого форс-мажора, ждет дебют в Премьер-лиге. За всю время существования российского футбола такой вертикальный взлет совершал только один клуб – «Краснодар» Галицкого. Но это две совершенно разные истории, и еженедельник «Футбол» рассказывает, почему.

Клуб, который уволил Карпина

Весной 2011 года элитный дивизион пополнил клуб, которому тоже было всего-то четыре года от роду. Но на том сходство «Краснодара» с «Тосно» заканчивается. Если Сергей Галицкий создавал свой клуб с нуля, то у дебютанта есть длительная предыстория. Клубу из города Тосно уже 20 лет. Меняя названия от эпохальной «Эры» до нормандского «Руана» он выступал в чемпионате ленинградской области. Руководил ею нынешний исполнительный директор Леонид Хоменко. А играл за нее во второй половине нулевых Вячеслав Матюшенко, генеральный директор, принимающий сегодня в «Тосно» почти все стратегические и ключевые решения.

Оба они при поддержке компании Fort Group и стояли у истоков профессионального ФК «Тосно», который летом 2013-го пополнил второй дивизион. Царским размахом клуб отметился сразу: команда сразу же собиралась с прицелом на выступление в ФНЛ. На его предложения с энтузиазмом откликались даже востребованные на более высоком уровне футболисты, в том числе бывшие зенитовцы. Дерзкие спортивные планы и космические для ПФЛ зарплаты быстро ломали любые сомнения.

На всю страну команда прогремела уже весной 2014-го, когда в 1/8 финала Кубка России обыграла «Спартак». Это поражение стоило должности главному тренеру Валерию Карпину. Уже следующей весной «Тосно» оказался в шаге от элиты и только в переходных матчах был остановлен «Ростовом» Курбана Бердыева. Ем самым «Ростовом», который через год прорвется в Лигу чемпионов.

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Кто финансирует «Тосно»

Иногда казалось, что «Тосно» сам не знает, чего хочет. Стремление пронестись через все ступеньки дивизионов определяли и кадровую политику клуба. Если «Краснодар» с первого дня выделялся основательностью, что подразумевало доверие к главному тренеру, то Парфенов стал уже шестым (!) рулевым «Тосно» за два года в профессиональном футболе. Позже Матюшенко объяснит чехарду на тренерской скамейке издержками роста молодого клуба: отсутствие опыта не позволяло выбрать оптимальную кандидатуру. А запредельные амбиции руководителя Fort Group Бориса Пайкина не подразумевали на турнирном пути остановок и передышек.

Fort Group до сих пор является главным источником финансирования клуба. Компания специализируется на управлении коммерческой недвижимостью, и ей принадлежит ряд крупных торговых центров Санкт-Петербурга. По оценке журнала «Форбс» в 2016 году доход Fort Group от аренды составил 125 млн. долларов. Для сравнения годовой бюджет «Тосно» оценивается в 8-9 млн. долларов.

Зачем «Тосно» понадобился Милевский

Нынешний главный тренер Дмитрий Парфенов руководит командой уже почти два года – это абсолютный рекорд «Тосно». Обрел стабильность и состав команды. В последний год костяк «Тосно» все более узнаваем: поигравшие в Премьер-лиге вратарь Артур Нигматуллин, хавбеки Рустем Мухаметшин и Младен Кашчелан, форварды Александр Кутьин и Антон Заболотный… Но есть среди них футболист с настоящим звездным именем – Артем Милевский.

Это тот самый форвард, которой должен был заменить Украине Андрея Шевченко, но сжег свой талант в ночных клубах Киева. Это тот самый футболист, который на представление Олега Блохина в качестве главного тренера киевского «Динамо» пришел в банном халате. И халат этот потом стал главным символом карьеры безумно талантливого игрока. Это тот самый нападающий, который в Турции превратил свой «Феррари» в красную груду металлолома, и которого не раз ловили за вождением в нетрезвом состоянии. Но это и тот парень, который даже в свои 32 года мог стать главной звездой «Тосно» и всего первого российского дивизиона.

Не получилось. Появление футболиста со звездным именем и скандальной репутацией должно было добавить к «Тосно» внимания, а с ним и болельщиков. Но сегодня этот эксперимент выглядит спорным: заметной фигурой на поле Артем пока так и не стал, сохраняя в графе «забитые мячи» круглый ноль. Селекционные планы команды на ближайшее межсезонье генеральный директор держит в секрете, но будущее экс-нападающего киевского «Динамо» под большим вопросом. Держать звездного в прошлом игрока, да еще иностранца, только для медиапривлекательности «Тосно» позволить себе не может.

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Ждут Кержакова?

Для завоевания медийного пространства вскоре могут появиться кандидаты посерьезней – из компании знаковых для питерских любителей футбола. Если на возможность продлить карьеру на высшем уровне согласием ответят Владимир Быстров и Александр Кержаков или, например, его тезка Анюков, это гарантированно взбудоражат интерес к дебютанту Премьер-лиги у нейтральных болельщиков и лояльности – у зенитовских. Но если эти варианты, пока скорее теоретические, то интерес «Тосно» к новым обладателям Кубка России Ренату Янбаеву и Дмитрию Тарасову по нашим данным, подтверждается. Новых контрактов им «Локомотив» пока не предлагает.

Тем более, в «Тосно» задачи обязательно опираться на питерских или областных воспитанников никогда не ставили. Хотя на заметных ролях сегодня в команде четверо выпускников зенитовской академии – хавбеки Максим Киреенко и Дмитрий Богаев, а так жеи форварды Павел Киреенко и Евгений Марков. Но и они оказались в «Тосно» во многом потому, что почувствовали себя ненужными в «Зените», хотя их из клуба не выталкивали и предлагали контракты продлить. Здесь уместно вспомнить слова Матюшенко о тотальной ставке на результат: «Акционер делает для команды все, чтобы она ни в чем не нуждалась, и хочет видеть отдачу на поле. Мы за темпом амбиций владельца клуба должны успевать».

Почему нет своего стадиона

«Тосно» — еще и клуб без определенного места прописки. Основное ядро поклонников у клуба — из одноименного города, что находится в 40 километрах от Петербурга. Но за свою недолгую историю команда выступала то в Тихвине, то на запасном поле питерского «Петровского», а в последние полтора сезона — в Новгороде, где местный «Электрон», став для «Тосно» домашней ареной, часто собирал аншлаги.

Любой может спросить: а почему новичок шагает в высший дивизион без готовой для этого арены? Но «Тосно» представляет собой обычный для России клуб, где амбиции хозяев и руководства запускают на максимальный скоростной режим гонку за результатом. В угоду ему понятие «клуб» остается мифическим.

Как рассказывал Матюшенко, для возведения арены на 10 тысяч требуется приблизительно миллиард рублей. Для клуба – нагрузка неподъемная. Для примера, весь бюджет «Тосно» в уходящем сезоне составил около 500 миллионов. Кроме того, есть и принципиальный момент. Руководство бело-зеленых подчеркивает, что футбольными достижениями команда представляет не только себя, но и всю ленинградскую область, которой тоже стоит сделать для футбола что-то заметное. По нашим данным, принципиальное решение о строительстве в Тосно десятитысячника, который по проекту станет еще и базой для команды и детской школой, принято еще в прошлом году. Была подготовлена документация, но с тех пор ничего не изменилось.

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Чем новичок Премьер-лиги опасен для российского футбола

Впрочем, сейчас для «Тосно» на повестке дня – стать участником Премьер-лиги фактически. Пока другие один за другим получают лицензии на участие в следующем сезоне, в областном клубе с волнением ожидают вердикта РФС. Новгородский «Электрон» был хорош для ФНЛ, но даже для нее вместимость в 3,5 тысячи зрителей близка к минимально допустимой. Совместными усилиями с клубом местные власти готовы соорудить дополнительные трибуны, но и в этом случае они не смогут вместить больше шести тысяч при необходимых по регламенту десяти.

По признанию источников, Сергей Прядкин настроен к новичку очень жестко и категорично: поблажек или исключений «Тосно», скорее всего, не дождется. Возможно, повлияет на решение и позиция клубов, и не только богатых, кстати. Путешествие в Новгород всем сулит «удовольствия», от которых давно отвыкли. За неимением аэропорта в Великом Новгороде лететь придется до Питера, а дальше — дорога длиной почти в 200 км по трассе, где плотность движения порой не позволяет разогнаться быстрее 40 км в час.

Альтернативой для «Тосно» может стать «Петровский». Но лишь в теории. Как сообщили наши источники, городские власти уже близки к решению о сносе старейшего питерского стадиона и возведении на Петровском острове жилых домов. С появлением «Крестовского», особенно с учетом его стоимости, содержать две арены, одна из которых не будет использоваться регулярно, станет невозможно. Изменить, хотя скорее лишь отсрочить решение властей, может очень выгодная арендная плата. Но, как уже сообщали представители «Тосно», такие расценки для клуба нереальны.

Остается третий вариант. Все помнят «Уфу» в позапрошлом сезоне, которую в самой Башкирии видели нечасто. Но сделать для «Тосно» домашними стадионы других городов – значит, показать всему миру, какие клубы появляются в элитном дивизионе в стране-хозяйке чемпионата мира-2018. За год до его начала футбольные власти от подобных репутационных рисков предпочитают прятаться подальше. Впрочем, и на скандал с возвращение команды в ФНЛ вряд ли кто-то закладывается.

Кому продать название?

Второй вопрос: надолго ли хватит «Тосно» в Перемьер-лиге? На сегодня известно следующее. Вопреки слухам, финансовая ситуация в клубе стабильна. И команда, и все сотрудники получают заработанное точно в срок. По словам Матюшенко, в связи с выходом на новый уровень бюджет клуба придется увеличивать минимум в два раза, то есть примерно до 18-20 млн долларов. В одиночку тянуть этот воз компании «Fort Group», тем более в условиях финансового кризиса, очень тяжело.

Загадкой пока остается и название, с каким дебютант стартует в Новом сезоне. «Тосно» устраивает далеко не всех, в том числе и среди болельщиков. К тому же в одноименном городе команда не базируется и не играет. И здесь позиции расходятся. Генеральный директор считает, что название стоит сохранить. По мнению Матюшенко, за четыре года «Тосно» уже успел создать свой бренд. С чем, наверное, можно и согласиться: два выхода в четвертьфинал Кубка России, победы в этом турнире над «Спартаком» и «Динамо», интрига, созданная бело-зелеными в стыковых матчах против «Ростова». У инвесторов позиция не столь твердая: предложив пару своих вариантов, они решили провести голосование.

Его результаты рискуют подарить Премьер-лиге экзотического участника. Вскоре после начала голосования в лидеры вырвалось нынешнее название. Другие предлагаемые варианты – «Форт», «Ингрия» (так несколько веков назад называлась местность, где сейчас находится Ленинградская область), «Александр Невский». Но акционеров, наверное, больше всего устроит вариант продажи названия компании, готовой разделить с ними финансовое бремя по содержанию клуба.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, официальный сайт ФК «Тосно»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»