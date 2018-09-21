Стенка на стенку. Лучшее из фанатского досье ЦСКА и «Спартака»

Сезон РПЛ достаточно разогрелся для того, чтобы подать горячим фирменное блюдо российской футбольной кухни – встречу ЦСКА и «Спартака». В преддверии 185-го «Дерби Всея Руси» корреспонденты еженедельника «Футбол» ведут вечный спор о том, чьи фанаты круче, вспоминая самых авторитетных болел, самые безумные акции и самые фееричные перфомансы.

ЦСКА

Топ-3 ведущие организации

«Ярославка»

Одна из самых авторитетных околофутбольных организаций в стране, изначально представлявшая собой компанию друзей-фанатов с Ярославского направления и доросшая в итоге до главного боевого подразделения ЦСКА. «Ярославка» образовалась в 1996 году как полурегиональный филиал Red Blue Warriors – первопроходцев фанатского движения ЦСКА. «Фирмачи» из «Ярославки» пользуются уважением за отличную боевую подготовку и дерзость акций, что по ходу всего существования бригады неоднократно подтверждалось в стычках как с «мясом», так и с хулиганами из других стран.

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«Люди в черном»

Блок фанатских групп, основанный в 2012 году «отцами» из «Ультима 14» (фанаты с сектора Д7, также известные как Лунатики). Этот моб отвечает за визуальную составляющую армейской поддержки и активную пропаганду «четырех букв» в стране. Как подсказывает название, «Людей в черном» легко распознать на матчах по цвету одежды. За короткое время это объединение заработало хорошую репутацию и широкую известность в фанатских кругах благодаря качественному перфомансу и беззаветной преданности клубу.

Red—Blue World

Главный рупор армейского фан-движения и официальный клуб болельщиков ЦСКА, в который входят все активные фанатские коллективы. Red-Blue World занимается распределением билетов, организацией выездов, продажей атрибутики под собственным брендом и всем остальным фанатским хозяйством. Объединение был создано на базе Клуба любителей спорта ЦСКА, появившегося еще в конце 80-х и реорганизованного после прихода в ЦСКА Евгения Гинера. Сайт Red-Blue World, подобно сайту «Фратрии» для «Спартака», превратился в главный новостной портал клуба.

📝Большое интервью с Валерием Минько на нашем сайте! «Верю в победу #ЦСКА в Лиге Европы!»

➡️ https://t.co/CKuGuhFRQ4 pic.twitter.com/pu3iZK1gO2 — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) February 13, 2018

Топ-3 акции

Свиные головы

Самую оригинальную акцию перед «Дерби Всея Руси», не связанную с мочиловом и отжатием баннеров, армейцы провернули в 2011 году. За полтора часа до начала встречи красно-синие свесили с моста возле станции метро «Спортивная», под которым болельщики проходят по пути на стадион, шесть настоящих свиных голов. Правда, две из них почти сразу оказались на земле, но оставшиеся четыре раскачивались над головами удивленных болел еще несколько минут, пока их не сняли подоспевшие полицейские.

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Навоз под дверью

В преддверии октябрьского дерби 2012 года армейцы сподобились на нечто более креативное, чем сжигание вражеского «тряпья» или удар кулаком в нос. Накануне встречи фанаты ЦСКА под покровом ночи пробрались к главному офису «Фратрии» и вывалили под дверь с ненавистным ромбом здоровенную кучу конского навоза, дополнив инсталляцию надписью «ОУКС» на самой двери. В тот уикенд армейцам удалось дважды нагадить красно-белым: почин фанатов поддержали игроки ЦСКА, победив в дерби со счетом 2:0.

Перерождение баннера в лучших традициях польского фанатизма

В сентябрьском дерби 2013-го гостевой сектор армейцев, и так убитых поражением (0:3), начали провоцировать фанаты с VIP-трибуны «Локомотива», вывесив баннер «Спартак Ультрас». Вскоре красно-белое знамя неизвестным образом оказалось у фанатов ЦСКА, и они устроили настоящее шоу: пытались продать на Avito, вывешивали на стройке будущей «Открытие Арены» и даже отправляли на космическую станцию. Закончилось все ритуальной реинкарнацией: на следующем дерби полотно сгорело, после чего у армейцев появился новый баннер «ЦСКА Ультрас» в схожем дизайне.

Топ-3 перфоманса на дерби

Warriors (26 июля 2009 года. ЦСКА – «Спартак» – 1:2)

Warning! CSKA is here (20 ноября 2010 года. ЦСКА – «Спартак» – 3:1)

«Здесь нашли мы опору для наших побед» (12 августа 2017 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:1)

Топ-3 авторитетных болельщика

Игорь Бутман – блистательный саксофонист и джазмен, человек, уважаемый в самых разношерстных кругах России и мира. Бутман с малых лет фанател от хоккейного ЦСКА, и впоследствии его фанатская страсть перешла на футбол. Когда-то он разогревал хоккеистов перед играми выступлениями на саксофоне; теперь его слушателями все чаще становятся главы государств.

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Сергей Иванов – бывший коллега президента России по работе в КГБ, ныне спецпредставитель по вопросам охраны природы, экологии и транспорта. Одно время он возглавлял совет баскетбольного ЦСКА, после чего был назначен почетным президентом Единой лиги ВТБ. Как истинный фанат, Иванов не пропускает ни одного крупного события с участием ЦСКА – что в баскетболе, что в футболе.

Михаил Грушевский – известный пародист и юморист, кроме того, бывший боксер и победитель шоу «Звезды в ринге», где поочередно избил всех секс-символов современного отечественного кино (кроме Данилы Козловского, которого там не было). Будучи заядлым болельщиком ЦСКА, Грушевский давно стал постоянным гостем VIP-ложи Евгения Гинера. Он старается посещать каждый домашний матч и иногда летает вместе с командой на еврокубковые выезды.

«Спартак»

Топ-3 ведущих организаций

The Union

Легендарная группировка, образованная в 2000 году, пришла на смену праотцам красно-белого движения Flints Crew и совершила прорыв в российском околофутболе. Бригада отличалась немыслимо дерзкими по тем временам выездами, первой в стране начала создавать союзы с иностранными «фирмами» и прославилась кучей смелых акций как в России, так и за ее пределами. Такие события, как победа над «Ярославкой» в 2001 году и «Тупик-2007» в Питере, оставили ярчайший след в истории российского околофутбола.

«Ультра Север»

Объединение многочисленных ультрас-групп красно-белых, отвечающих за организацию суппорта и внешний вид фанатской трибуны. Эти же парни задают атмосферу на матчах сборной России. «Ультра Север» берет начало с весны 2012 года, когда лидеры большинства инициативных групп, заряжающих на трибуне «Б», решили объединиться в одно мощное движение. С тех пор оно создает подавляющую часть того перфоманса, что мы видим на фанатской трибуне.

«Фратрия»

Главная фанатская организация «Спартака», созданная в октябре 2005 года и собравшая под свои знамена самые авторитетные объединения красно-белых. Со временем «Фратрия» стала официальным партнером клуба, в интересах движения решая самые разные вопросы – от организации выездов до раскрутки собственного бренда атрибутики. В последние годы «Фратрия» утрачивает позиции, но все еще остается главным связующим звеном между клубом и фанатами.

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Топ-3 акции

Операция «Воскрешение Адама»

История, наглядно показывающая преданность клубу и единство фанатов «Спартака». К июльскому дерби 2009 года красно-белые готовили эпичное полотно размером 85х30 м по мотивам работы Микеланджело «Сотворение Адама». Баннер рисовали почти неделю, однако менее чем за сутки до игры на энтузиастов из «Фратрии» наехала «Ярославка». Раздав ваятелям подзатыльники, армейцы прожгли в баннере огромную дырищу и радостно разбежались. Но на матче баннер, как ни в чем не бывало, красовался на трибуне «спартачей», да еще с припиской: «Шедевры не горят». Оказалось, художник был категорически не согласен с тем, что неделя его работы пошла прахом, и ночью поднял народ, хотя лидеры движения уже объявили об отмене перфоманса. На доработку баннера в Люблино съехалось порядка 70 человек, и к 8 утра произведение болельщицкого искусства титаническими усилиями было восстановлено.

Трофей «КС Ступино»

Невероятная по дерзости акция удалась красно-белым на дерби в апреле 2011-го. Группа спартаковских болельщиков из 15 человек во время игры перебралась через верхний ярус стадиона «Лужники» на крышу, а оттуда попала в сектор армейцев, где им удалось незаметно умыкнуть баннер «Ступино». Затем отряд диверсантов спокойно вернулся на свой сектор и устроил акт ритуального сожжения вражеской «тряпки». Обалдевшие армейцы не остались в стороне и двинулись спасать ступинское знамя. В итоге на трибунах начался бедлам, остановить который удалось лишь с помощью ОМОНа. Этот случай заставил руководство РФС пересмотреть правила безопасности на стадионах и ввести на матчах с высокой степенью риска обязательные пустые сектора между активными болельщиками команд-соперников.

Песня про Ролана Гусева

Полноценной акцией это, конечно, не назвать, но творение хип-хоп проекта Beefee D лет 10–15 назад довольно широко гуляло по просторам интернета, и те, кто его слышал, всю оставшуюся жизнь будут вспоминать эту глупейшую пародию на хип-хоп при любом упоминании Ролана Гусева. Конечно же если они не болеют за ЦСКА и готовы поглумиться над бывшим армейцем. «Ролан Гусев … это песня для тебя. Пусть это будет твой гимн персональный, для нас ты главный конь педальный…» – с первых строчек понимаешь, каков ее основной посыл и что исполняют ее явно не парни из Kids или JugenD. Нелепое исполнение горе-рэперов, помноженное на кривой, но самобытный текст, заставляет поверить в то, что исполнители искренни. Если бы парни сняли клип – обязательно попали бы в «Shit-парад».

Топ-3 перфоманса на дерби

«Бейся» (1 августа 2010 года, «Лужники». «Спартак» – ЦСКА – 1:2).

«Дорогая моя столица! Золотой мой «Спартак» (7 апреля 2011 года, «Лужники». ЦСКА – «Спартак» – 0:1).

«Сотворение Адама» (26 июля 2009 года, «Лужники». ЦСКА – «Спартак» – 1:2).

Топ-3 авторитетных болельщика:

Сергей Лавров – министр иностранных дел Российской Федерации, невозмутимый мастер дипломатии, отстаивающий интересы нашей страны на внешнеполитической арене. Рекламирует «Спартак» по всему миру, когда «светится» на разного рода форумах с телефоном, на крышке которого выгравирован спартаковский ромб.

Валерий Кипелов – рок-музыкант, экс-вокалист легендарной группы «Ария», человек, имевший честь исполнить официальный гимн «Спартака» и открыть своим выступлением стадион «Открытие Арена». Обладает безупречной репутацией среди всех слоев населения независимо от возраста, пола и вероисповедания.

Денис Мацуев – всемирно известный пианист, народный артист РФ и лауреат Государственной премии РФ. В детстве согласился на переезд из Иркутска в Москву, чтобы обучаться музыке в филармонии, а в свободное время ходить на «Спартак». Сейчас Мацуев дает по 250 концертов в год, но при этом успевает смотреть матчи с участием любимой команды.

Текст: Юрий Алеманов, Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Fratria, RBWorld, CSKA Ultras, Fanatik,

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