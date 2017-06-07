Сборная агентов. Кто стоит за спинами игроков национальной команды России

Сборная России по футболу — перекресток самых разных интересов и денежных потоков. А за игроками в форме национальной команды часто стоят именно они. Еженедельник «Футбол» составил список агентов, чьи клиенты сейчас вызваны на Кубок конфедераций, и напомнил, кто из них и чем знаменит.

ПАВЕЛ АНДРЕЕВ

Клиенты в сборной России: Максим Канунников, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Денис Глушаков

Один из пионеров своей профессии для футбольной России. Широкую известность получил в 2002 году благодаря «делу Сычева», когда футболист, которого Андреев вел с юности, ценой дисквалификации добился расторжения контракта со «Спартаком». Вскоре популярность и авторитет этого агента вышли на новый уровень: в «Зените» все заметней проявилась роль Аршавина, Быстрова и Денисова. Как и Сычев, они стали у Андреева одними из первых клиентов такого уровня. Их успехи — дополнительный аргумент для юных футболистов, которых Павел Олегович предлагал взять под свое крыло.

В середине нулевых агент стоял за событиями, знаковыми для футбольной России. В 2005 году Андреев организовал скандальный трансфер (а каким мог в глазах болельщиков быть переход их любимца из «Зенита» к принципиальному сопернику) Владимира Быстрова в «Спартак». А спустя пару лет в центре громкой истории оказался Андрей Аршавин. Разуверившийся в желании Андреева удовлетворить его устремленные на запад карьерные интересы, Аршавин начал сотрудничать с Денисом Лахтером, который и поспособствовал переходу первой на тот момент звезды российского футбола в лондонский «Арсенал».

Сотни клиентов у агентства Андреева показывают важнейший принцип работы его руководителя: качество от большого количества. Наглядный пример: когда питерское «Динамо»/ «Петротрест» принадлежало бизнесмену Леониду Цапу, то команда почти полностью формировалась из клиентов Андреева, прислушивался к нему Цапу и выбирая тренеров. По данным еженедельника «Футбол», пару лет назад получить весомую долю влияния на комплектование (в тот раз безуспешно) он пытался и в «Тосно».

Впрочем, вдолгую пользоваться связями и влиянием Андреева могут лишь те, кто выбирается на высокий уровень. Карьерой же тех, кого просторы ФНЛ и ПФЛ затягивают надолго, занимаются уже многочисленные помощники Павла Олеговича. Как рассказывал один из его бывших клиентов, поигравший, кстати, и в «Зените», окажись он сегодня перед глазами своего бывшего агента – тот может давнего клиента и не вспомнить.

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ВАДИМ ШПИНЕВ

Клиент в сборной России: Алексей Миранчук

Сегодня в центре внимания футбольной России — будущее 21-летнего полузащитника сборной Алексея Миранчука, сага о продлении контракта футболиста с «Локомотивом» до сих пор не завершилась. Хоть формально агент молодого игрока – Вадим Шпинев, который и ведет переговоры с «Локомотивом», для всех, кто знает агентский мир изнутри, очевидно, что Шпинев представляет позицию Павла Андреева.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Клиенты в сборной России: Александр Головин, Роман Шишкин, Федор Кудряшов, Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов, Артем Дзюба

На футбольном горизонте появился в первой половине нулевых. Пришел из бизнеса, но как рассказывал сам, посчитал, что полностью реализоваться сможет лишь в футболе. Первыми клиентами Артемова стали футболисты юношеской сборной России, в том числе Дмитрий Торбинский. Впервые громко отметился как агент в конце 2006 года, когда его клиент Павел Погребняк оказался в набравшем финансовую мощь «Зените». К тому моменту Артемов уже вел дела и Романа Павлюченко с Александром Бухаровым.

Большое представительство Артемова в нескольких клубах и лояльность к нему их руководства объясняются не только статусом его клиентов, но и весьма гибкой позицией. Этот агент, как рассказывали первые лица клубов, принимая решения, всегда думает о перспективе клиента и пользе для футбола, потому всегда готов пойти на компромисс. Показательно, что в отличие от Андреева, у Артемова не случалось ситуаций, когда резонанс вызывало прекращение с ним сотрудничества игроков по их желанию. Наоборот, покинувший «Зенит» Аршавин, оказавшись на карьерном перепутье и без выгодных предложений, доверил представление своих интересов именно ему. Если Павел Олегович Андреев на заграничные варианты своих клиентов смотрел скептически, то Артемов представляет в России немецкое агентство Dr. Oliver Wendt & Tomas Zorn, которое занимается трудоустройством его российских клиентов в Европе.

Но рассказ об Артемове получится скудным без упоминания того, кого в футбольных кругах неофициально называют старшим партнером ведущего агента российского футбола. Речь об Алексее Рыскине, человеке, как выразился бы в этом случае экс-президент Николай Толстых, с весьма сложной биографией. Артемова и Рыскина связывал нефутбольный бизнес, а на первых порах совместного футбольного проекта Рыскин помогал Артемову не только устанавливать деловые контакты, но и материально. Да и напрямую с боссами клубов частенько договаривался именно Рыскин, оставляя Артемову с помощниками документальное сопровождение.

В «Ростове», который почти наполовину сформирован из клиентов Артемова, статусом его старшего помощника Алексей не ограничивается. Официальной должности в донском клубе у Рыскина нет. Но по сообщению наших источников, его роль в жизни «Ростова» достаточно велика и разнообразна: от организационных мероприятий и решения оперативных проблем месяцами ждущей денег команды до активного участия во всех трансферных вопросах.

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Клиенты в сборной России: Виктор Васин

Корни его связей уходят в далекое футбольное прошлое. С середины 1980-х до середины 1990-х Минасов выступал в командах низших дивизионов СССР, России и даже Испании. Там же остался жить постоянно и, работая тренером, стал выходить на международный уровень. Еще в начале нулевых занимался переходами иностранцев в российские клубы, а самым известным на тот момент трансфером с участием Минасова стал в 2004-м году переход в «Локомотив» из «Ромы» бразильца Лимы.

Карьерный путь многих российских клиентов агента складывается похожим по сценарию. Дорога на топ-уровень Романа Широкова, Виктора Васина и Сослана Джанаева оказалась длинной и далеко не всегда приятной. Но участие Минасова в их карьерном подъеме получилось разным. Например, с Широковым сотрудничество началось, когда тот выступал на любительском уровне за «Истру», а приглашение в команду с чемпионскими амбициями было возможно лишь в далекой теории. Тем не менее агент не бросал Романа в угоду, возможно, менее проблемным игрокам. А вот пути Арсена с Джанаевым после ухода того из «Спартака» и наступления черной полосы разошлись. Когда на Сослана обратили внимание в «Ростове», вратарь признался, что вести переговоры можно с ним напрямую, так как в сложный период никто из агентов его не поддержал.

КАХОР МУМИНОВ

Клиенты в сборной России: Юрий Жирков, Федор Смолов

В агентский бизнес, в котором Муминов вышел на заметные роли около пять лет назад, он пришел из алюминиевого. В начале нынешнего века работал в компаниях, финансирующих «Крылья Советов», где президентствовал теперешний руководитель ProSports Management Герман Ткаченко. Важнейшая задача Кахора там – кураторство молодых футболистов. Делами более известных мастеров, в частности Олега Шатова, Федора Смолова и Юрия Жиркова, он тоже занимается активно, хотя его роль здесь на фоне Ткаченко скорее вспомогательная.

Негласно за Муминовым закреплена и еще одна роль – публичного голоса агентства. Выступления в СМИ по глобальным стратегическим вопросам и его мнение по резонансным темам доносят до общественности в первую очередь позицию агентства и часто согласованы с Ткаченко. Если же в СМИ появляются жесткие оценки Муминова в адрес Мирчи Луческу и люди узнают, как это несколько раз было весной, скандальные подробности из жизни «Зенита», это тем более невозможно без одобрения или скорее пожелания Германа Ткаченко.

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ОЛЕГ ПАВЛОВ

Клиент в сборной России: Александр Беленов

Заметной фигурой в агентской сфере никогда не был, представители этой профессии не припоминают, чтобы Павлов был причастен к масштабным трансферам. Что объясняется его связью с Олегом Мкртчаном, финансировавшим «Кубань». Павлова называют доверенным лицом Мкртчана, которому, по данным источников, и принадлежат трансферные права на некоторых бывших и нынешних игроков «Кубани», в том числе, возможно, Беленова. Соответственно и карьерным сопровождением этих футболистов занимается именно Павлов.

АЛАН АГУЗАРОВ

Клиенты в сборной России: Владимир Габулов

Племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова является агентом не только многих игроков, преимущественно связанных с республикой, но и нередко представляет интересы Станислава Черчесова и его тренерского штаба. Во всяком случае контракт нынешнего главного тренера сборной с РФС прорабатывал именно Алан Агузаров.

Он один из тех агентов, что пробивал себе путь из Российского футбольного союза. Там Агузаров работал два года в юридическом отделе и до сих пор дружен с его главой Денисом Рогачевым. Имел статус агента ФИФА. Участвовал в формировании того самого звездного состава «Динамо» — имел отношение к покупкам Вальбуэна, Бюттнера, Ванкера. Также участвовал в трансфере Ивелина Попова в «Спартак» и одно время являлся агентом Игоря Денисова. Сейчас — советник президента тульского «Арсенала».

АЛЕКСАНДР МАНЬЯКОВ

Клиенты в сборной России: Игорь Смольников

В свое время закончил школу «Локомотива», поиграл за «молодежку» «Спартака» и, как сам выразился в одном из интервью, «ушел в бизнес». А присмотреть за Смольниковым и другим молодым футболистом Маньякова попросили друзья. Кстати, первый трансфер, который он организовал для Смольникова, стал переход в «Жемчужину», где тогда работал Станислав Черчесов. Он и придумал для молодого защитника, игравшего и в средней линии, новую позицию на поле. Несколько лет назад при Аленичеве Маньяков работал спортивным директором тульского «Арсенала». А познакомил агента с будущим тренером «Спартака» еще один его клиент — Вадим Евсеев.

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ОЛЕГ ЕРЕМИН

Клиенты в сборной России: Андрей Семенов

Не самый публичный агент, но свою деятельность ведет давно и довольно успешно, и когда-то он стоял у истоков создания Ассоциации футбольных агентов – своеобразного профсоюза. Иногда Олега Еремина называют антикризисным агентом и пользуются его услугами, когда отношения между футболистом и клубом испорчены. В 1990-х годах Еремин был футболистом, объездившим дюжину клубов, в том числе имеет матчи за «Зенит», московский и нижегородский «Локомотивы» и даже китайский «Вангард Хуандао». В последнее время больше известен как агент украинского футболиста Зинченко, которого у «Уфы» купил «Манчестер Сити».

АНДРЕЙ ТАЛАЕВ

Клиенты в сборной России: Александр Ерохин

Указан как агент, работающий в компании Александра Толстикова — того самого бизнесмена, что купил клуб «Лейрия» в Португалии, переправил в эту страну немало молодых игроков из России, а потом был задержан местной полицией и получил обвинение «в отмывании денег, организации криминальной группы и налоговых преступлениях». Но через полтора месяца все разрешилось, и по требованию адвокатов Александра Толстикова выпустили.

ГОРДОН СТИПИЧ

Клиенты в сборной России: Роман Нойштедтер

Довольно известный агент, работающий с игроками из Бундеслиги. В России больше известен как юрист, который вел дела хорватского нападающего ЦСКА Ивицы Олича.

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ДАМИАНО ДРАГО

Клиенты в сборной России: Илья Кутепов

Довольно неожиданный персонаж в этой компании. Итальянец стал агентом Ильи Кутепова внезапно. К юному защитнику он подошел после одного из молодежных турниров и протянул визитку. А через какое-то время Кутепов рискнул и набрал его номер: решил, что было бы необычно получить итальянского агента и, быть может, с его помощью пробиться в Европу. Теперь игрок «Спартака» говорит, что очень доволен сотрудничеством, а за новый контракт с клубом Драго не взял с него ни процента — сказал, что это подарок.

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Текст: Андрей Вдовин, Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Legion Media

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