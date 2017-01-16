Продукт непротивления двух сторон. Почему «Барселона» до сих пор не продлила контракт с Лионелем Месси

«Может ли Месси перейти в «МанСити»? Я уже три раза отвечал на этот вопрос! Поэтому больше отвечать на него я не буду», — Пепа Гвардиолу не так легко вывести из себя. Но вопросы о будущем Лионеля Месси достали даже его. Скорее всего, Гвардиола еще не раз услышит надевший ему вопрос. Потому что главная интрига этого трансферного окна не в том, сколько еще звезд затащат к себе китайцы, и не в том, сумеет ли «Челси» обменять Диего Косту на что-то приличное, а в том, до какого времени и на каких условиях останется в «Барселоне» ее маленький гений.

Почему именно сейчас

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» заканчивается в июне 2018 года, но клуб, похоже, уже сейчас сотрясает нервная дрожь. Об этом говорит хотя бы история про то, как один из директоров «Барсы» уволен за обычные слова о единстве команды. «Барселона» — это не только Месси. Безусловно, он очень важен для нас, однако побеждает, как известно, вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лео не был бы таким хорошим игроком», — заявил Пере Гратакос. И тут же он увидел свою фамилию на сайте клуба в специальном сообщении о его увольнении. «За публичное выражение личного мнения, не совпадающего с позицией клуба» — говорилось в официальном сообщении. Именно так выглядит истерика в таких больших клубах, как «Барселона».

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«Барсу» трясет. «Барса» не знает, что делать. «Барса» ужасно боится потерять главное свое сокровище. Продление контракта с Месси клуб делал основной целью еще летом 2016-го, но предметные переговоры так и не начались. Следующая попытка была предпринята в ноябре — тоже неудачно. Январь — очередная дата икс. Но надо спешить. Все потому, что 250 млн евро отступных, которые прописаны в контракте Лионеля Месси, уже не кажутся такой заоблачной суммой, как в 2014 году, когда подписывалось прежнее соглашение. Если за Игуаина клуб из не самой сильной лиги может выложить под сотню евро, 250 млн евро отступных — это уже не безумие, а маркетинг.

Кому он нужен

В ноябре ходили слухи, что один из клубов предлагает Лионелю Месси 100 млн евро только за то, чтобы он не продлевал контракт с «Барселоной». Это еще одно подтверждение, сколько охотников сейчас носится за аргентинцем. Китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» стоит у дверей с пятилетним контрактом на 500 млн евро, но он тут вообще только для массовки. У Лионеля полно более крутых вариантов. «Гвардиола твердит, что Месси должен завершить карьеру в Каталонии, но я знаю, что «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» посылают аргентинцу сообщения со словами: «Мы готовы, если ты когда-нибудь надумаешь покинуть «Барселону», – рассказал каналу Sky Sport известный испанский журналист Гильем Балаге. И сообщил о том, что «Барса» все никак не положит на стол перед Лионелем свое предложение.

Возможно, потому, что у каталонского клуба проблемы с финансовым фейр-плей. «Барселона» наверняка нашла бы на стороне требуемые деньги на Месси, если бы не контроль УЕФА, которая все время грозит санкциями, и высокие налоги. А на полулегальные серые схемы семья Месси не согласна — в прошлом году она и так слишком много оставила в испанских судах времени, денег и нервов.

Сколько стоит контракт Месси

Американский «Форбс» в июне публиковал список самых высокооплачиваемых игроков мира. Месси в нем — номер второй. От «Барселоны» он с учетом бонусов получает 53,4 млн долларов (это до вычета налогов). Еще 28 млн долларов он зарабатывает на рекламных контрактах с аdidas, Dolce & Gabbana, Gillette, Turkish Airlines, PepsiCo и другими. В итоге получается 81,4 млн долларов. Больше доход только у Криштиану Роналду (88 млн долларов), и новый контракт должен позволить аргентинцу выиграть у португальца и в этом споре.

Каким должно быть предложение «Барсы», никто не говорит. Но Месси в июне будет уже 30 лет, и это наверняка один из последних шансов получить максимальную сумму. В 2014 году Лионель выторговал у «Барсы» прибавку в 9 млн евро. Сейчас речь может идти о таких же порядках. Но, скорее всего, дело не только в деньгах. В прошлом году было много разговоров, что семья Месси не слишком была довольно тем, как клуб защищает ее в судебной истории о неуплате налогов.

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Кто ведет переговоры

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сейчас вовсю занимается психотерапией. «Все будет хорошо, я лично веду переговоры с семьей Месси и уже ездил к его отцу — Хорхе Месси», — твердит Бартомеу успокоительную мантру журналистам. Но те не до конца понимают, почему предложения по контракту сформулированы пока только на бумаге и что может конкретно обещать Бартомеу. Пожизненное соглашение? Должность в клубе по окончании карьеры? Пока это выглядит лишь как попытка «размазать» высокую зарплату звездного игрока как можно на более долгий период, чтобы финансовая нагрузка на каждый сезон не зашкаливала за финансовый фейр-плей. Но этот вариант долгосрочного рабства, похоже, не так уж устраивает футболиста.

Поэтому отец Лионеля, и его главный агент, Хорхе Месси не исключает других возможностей. Это тридцать лет назад он был рабочим на сталелитейном заводе. Теперь это важный бизнесмен в дорогом костюме, на встречу с которым записываются боссы многих клубов. «Я пытаюсь облегчить жизнь своему сыну: я занимаюсь бумагами, а он думает только о футболе. Лионель ничего не знает о контрактах – он просто подписывал их, не читая», — рассказывал как-то Хорхе Месси «Марке». Но, видимо, сейчас как раз тот случай, когда Лионель Месси должен сам выбрать свое будущее.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press