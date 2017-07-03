Очей очоарование. Как Москва провожала Кубок конфедераций

В Россию лето пришло непривычно холодное, словно прилетевшие на Кубок конфедераций гости привезли с собой в чемоданах самые морозные стереотипы о нашей стране. Но даже периодическая необходимость утепляться не могла испортить общего восторга от турнира. Тем более даже Джанни Инфантино не знает, что будет с Кубком конфедераций дальше.

Праздник без фальши

Признайтесь, ведь весь свойственный нашему народу скепсис был напрасен. Все четыре города и их арены справились с болельщицкой нагрузкой. Люди приходили семьями, их детей встречали десятки веселых маскотов, создавая эффект похода не на футбол, а в Диснейленд. Родители в любой ситуации могли положиться на сотню приветливых и подготовленных волонтеров. Футбол же был искренним, без доли фальши. Об этом свидетельствуют и слезы Федора Смолова после вылета России из группы, и массовая драка между мексиканцами и новозеландцами, и конечно же дыхание трибун, заполненных даже на самых броских афишах до отказа.

По ходу всего розыгрыша Москве была отведена роль второго плана. Все самые ажиотажные стадии КК прошли севернее, в Санкт-Петербурге. В городе, который, видимо, совсем скоро станет футбольной столицей России. Стадион на Крестовском острове будет не только одной из арен, принимающих Евро-2020, но и активно претендует на матч за Суперкубок УЕФА.

Сборная. Live. 2 июля. День восемнадцатый. Чи-Чи-Чи! Ле-Ле-Ле!

Сомбреро от дождя

Фактической же столице России в заключительный день предстояло определить третью команду турнира. В Казани Мексика с Португалией выдали бодрые 2:2 и впервые ощутили разочарование от отмененного после видеоповтора гола. Если в Татарстане мексиканцы снимали сомбреро, чтоб не промокла от пота голова, то на пути к стадиону «Спартак» головной убор был необходим, чтобы не вымокнуть от дождя. Черные, словно нарисованные гуашью тучи символизировали грустное прощание с парадом мирового футбола.

Ощущение праздника поддерживали, как затухающий огонь, мексиканцы. Они танцевали нечто среднее между сапатеадо и лезгинкой, били в барабаны и трещали маракасами, мерились сомбреро и размерами флагов. По тушинским лужам бродили люди в костюмах, словно из цирка Дю Солей. Португальцев же приехало не так много, да и вели они себя по-европейски сдержанно.

За Мексику и Пепе

На матч «лузеров» участники выходили с боевым настроем, а приз в виде «бронзы» был не больше чем поводом. За пять секунд до стартового отсчета трибуны обозначали симпатии и громко закричали «Мек-си-ко». Боевой клич повторялся с интервалами в пять минут, в остальное же время пришедшие развлекали себя, купаясь в волнах из собственных рук. В момент, когда арбитр объявил о назначении первого пенальти в ворота мексиканцев, трибуны обрадовались, будто заранее зная, что вратарь «эль-три» Гильермо Очоа вытащит сложный мяч из-под угла. Когда же отличился Чичарито, то в большинство людей вселилась уверенность, что Мексика уже точно не проиграет, ведь они впервые забили первыми.

Все, кто ушел, пропустили переворотный гол Пепе, а также потрясающие сейвы, которые делали вратари обеих сборных. Аплодируя Португалии, трибуны продолжали гнать вперед Мексику. «Эль-Три» «привезли» для Очоа еще один пенальти, но на сей раз Гильермо направление удара не угадал, и чемпионы Европы довели игру до бронзовых медалей. После игры Очоа, избранный лучшим футболистом матча, признался: «Российские болельщики навсегда останутся в сердцах игроков сборной Мексики, такой поддержки мы не ожидали. А что касается Португалии, то возьмем реванш на чемпионате мира через год». А мы обязательно будем ждать.

На пути реформ

Следующий Кубок конфедераций должен пройти в Катаре, но его проведение под вопросом. Турнир не может состояться летом, так как в ином случае футболистам придется бегать не по газону, а по раскаленной лаве. Температура в самый теплый отрезок года в арабских странах держится в интервале от 35 до 50 градусов по Цельсию. Это основная причина переноса чемпионата мира с привычного июня на декабрь 2022 года. В случае КК фигурируют три решения вопроса: отмена, перенос или смена формата.

Россия доказала, что турнир жив, способен вызывать колоссальный интерес, а его матчи не уступают по накалу поединкам плей-офф ЧМ, поэтому первый вариант отклоняем. Куда вероятнее, что место проведения поменяют на другую страну из азиатского региона. В то же время в планах ФИФА кардинально изменить формулу проведения клубного чемпионата мира, расширив число участников, а для Кубка конфедераций и вовсе ввести возрастное ограничение. Таким образом, традиционная репетиция ЧМ превратится в турнир-двойник Олимпиады и будет представлять интерес лишь для скаутов и любителей футбольных менеджеров. Но успех молодой сборной Германии-2017 наверняка поможет продвинуть эту идею.

Сборная. LIVE. 2 июля. День восемнадцатый. «…а побеждают немцы»

А ведь арабский мир – это истоки. В декабре 1992-го прошел первый Кубок короля Фахда – автономный турнир, который словно по велению султана вызвал Джина из лампы и собрал победителей кубков Азии, Африки и Южной Америки вместе в Саудовской Аравии. Спустя три года к участию присоединилась Мексика — лучшая команда зоны КОНКАКАФ, и Дания — победитель Евро-1992. ФИФА заинтересовал формат, и все последующие розыгрыши проходили под эгидой главной футбольной организации, а соревнование было переименовано в Кубок конфедераций.

Поиск оптимальной формулы начался еще в 1997 году, ведь первоначально Кубок конфедераций проводился каждые два года. Отношение к турниру было неоднозначным. Сперва чемпион Европы – Германия, отказался от участия. Уже в следующем розыгрыше примеру немцев последовали и тогдашние чемпионы мира – французы, а за ними – Испания, Италия и вновь Германия. Турнир требовал реформ, и Зепп Блаттер преобразовал парад чемпионов в репетицию чемпионата мира. Организаторы по-прежнему собирали победителей региональных кубков воедино, но основной функцией КК стала обкатк» стадионов, проверка безопасности, тестирование транспортной инфраструктуры и другие организационные моменты. Как изменится привычный образ турнира и что с ним будет дальше, еще неизвестно даже Джанни Инфантино.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Fifa.com

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.