Читать игру. Новые книги о футболе в России. Часть II

Раз в несколько месяцев еженедельник «Футбол» отправляется изучать полки книжных магазинов, выбирает там самое интересное, а потом советует, что сейчас стоит почитать о футбольных звездах. В свежем обзоре новинок бестселлеров – автобиография чемпиона мира, немецкого турка Месута Озила, фанатский байопик про полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, а также история мирового футбола в комиксах и легких аннотация.

Читать игру. Новые книги о футболе в России. Часть I

«Мне нравились фанаты «Шальке». Я был без ума от болельщиков «Бремена». Поддержка мадридских ребят не раз вызывала у меня мурашки от восторга. Но гимн в мою честь сочинили только в «Арсенале». Там пелось так: «С нами Озил, Месут Озил. Вижу, вы просто не догоняете. Он человек Арсена Венгера. Он лучше Зидана», — Месут Озил.

Это идеальная автобиография спортсмена. Месут Озил честно рассказывает не просто о спортивном пути, а еще и о мотивах своих поступков в ключевые моменты карьеры. Мальчик, родившийся в Гельзенкирхене, в турецкой общине рабочих завода «Опель», где в повседневной жизни вообще не был нужен немецкий язык, оказался талантливым футбольным самородком и даже стал героем всей Германии – чемпионом мира! Правда, после фотографии с президентом Турции Эрдоганом накануне ЧМ-2018 немцы отвернулись от Озила, а он сам по окончании турнира отказался от выступлений за «бундестим». В 400-страничной автобиографии этот факт отсутствует — она была завершена в 2016-м. Но мы-то знаем, потому фигура Месута вообще выглядит трагической.

Всю жизнь он вынужден выбирать там, где нельзя остановиться на чем-либо одном. «У меня немецкий ум и турецкое сердце, — говорит сам Озил. – Я следовал турецким обычаям и приобщался к немецким традициям». Именно поэтому его до сих пор критикуют на обеих родинах.

В книге Месута 16 глав плюс предисловие, вступление и послесловие. Он вспоминает всех значимых людей в своей жизни. И в их числе не только те, к которым Озил испытывает благодарность. В автобиографиях спортсменов такое вообще редко встречается, а здесь Месут открыто называет тех, кто мешал ему в карьере в важные периоды. На старте профессионального пути — Андрес Меллер, на тот момент спортивный директор «Шальке», который обвинил его в непомерной страсти к деньгам. Из-за Меллера Озил в 19 лет покинул Гельзенкирхен, перебравшись в «Вердер». На взлете — отец Месута, Мустафа, являвшийся агентом сына. Озил-старший поругался с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-за финансовых требований по контракту сына, и ему пришлось покинуть «королевский» клуб в 2013-м. Игрок сразу отстранил отца от ведения футбольных дел, а тот в отместку удалил его твиттер-аккаунт с миллионами подписчиков, лишив рекламных доходов. Помирились ли Озилы, автобиография умалчивает, а твиттер Месута спасти удалось.

Особенно тепло полузащитник отзывается о Жозе Моуринью, хотя книга начинается с описания их конфликта в перерыве матча «Реал» — «Депортиво» в раздевалке. «Я не вижу, чтобы ты старался изо всех сил! … Иди поплачь! Хоть обрыдайся! Отправляйся в душ с глаз моих. Ты больше нам не нужен, — заявил тогда Особенный 10-му номеру мадридцев. – Тебе не сравниться с Зинедином Зиданом. Никогда! Тебе до него как до Луны!»

СПОЙЛЕР

Озил сам признается, что ему сложно держать себя в рамках тактических требований любой команды. Так его игра теряет магию. Только «отключив голову», он способен исполнить фантастический пас, отсекающий всю оборону соперника и выводящий партнера один на один с голкипером. Вне поля у Месута те же проблемы. Он не может в одиночестве гулять по Лондону — всюду его сопровождают папарацци. Футболист чувствует себя уверенно только дома, где в компании с двумя мопсами смотрит документальные фильмы про львов и обезьян. Чтобы спастись от преследования желтой прессы, Озил предпочитает отдыхать в Азии или в Африке. Но и здесь случаются проблемы с запретами. Так на Черном континенте на него напали павианы, потому что он вопреки предостережению гида вышел на прогулку со связкой бананов в рюкзаке. Двадцать 80-сантиметровых обезьян окружили Месута и попытались ограбить. Только хорошая физическая подготовка спасла футболиста от расправы – он убежал на виллу, где его спасли рейнджеры.

«Как спортсмен Бэйл – настоящий мастер своего дела, который вот-вот станет легендой. А как человек он обладает невероятно добрым сердцем и больше остальных заслуживает похвал, которые сыплются на него со всех сторон», — Фрэнк Уоррал, автор книги.

Символ валлийского футбола, первый футболист, чей трансфер обошелся в девятизначную сумму, и автор умопомрачительных голов. Несмотря на все свои подвиги, Гарет Бэйл остается одним из самых неоднозначных топ-футболистов современности. Общественность давно разделилась на два лагеря: одни ругают валлийца за чрезмерную распиаренность, другие готовы защищать его до последнего.

Фрэнк Уоррал как раз ярчайший представитель «лагеря защитников». В своей книге «Гарет Бэйл: быстрее ветра» автор в мельчайших подробностях пересказывает все детали карьеры валлийца: от академии «Саутгемптона» до дебюта в АПЛ, от преодоления «проклятия Бэйла» до 101-миллионного трансфера в «Реал». При этом каждый раз валлиец представлен в роли положительного героя, преодолевающего жизненные трудности. Это делает книгу невероятно скучной, прямолинейной и неправдоподобной. Уже после первых глав история Гарета теряет всякий смысл и интригу, ведь читателю заранее очевиден дальнейший расклад: Бэйл преодолеет все трудности и утвердится в своем величии.

Столичный футбол. Как прошла презентация книги-путеводителя «Москва футбольная»

Еще один очевидный минус – в этой биографии нет абсолютно ни одного нового интригующего факта из жизни Бэйла. Пересказы ключевых матчей в карьере валлийца, описание его голов и знаменитой истории «проклятия» футболиста без особого усердия можно отыскать в интернете. Да и сам стиль автора не вызывает желания с упоением читать его версию истории Бэйла — вы постоянно будете на что-то отвлекаться. Книга Уоррала скорее подойдет персональным фанатам игрока и тем, кто самозабвенно скупает любую атрибутику, связанную с вингером «Реала». С таким же успехом книгу «Гарет Бэйл: быстрее ветра» можно было назвать «Гарет Бэйл для «чайников».

СПОЙЛЕР

Слава к Гарету Бэйлу пришла, когда он был еще мальчишкой. Он влегкую обыгрывал сверстников в Уэльсе благодаря своей фирменной фишке – игре левой ногой. Еще в обычной школе тренер по физкультуре наказал Гарету играть и отдавать пасы (что уж говорить об ударах!) исключительно правой ногой. «Нам пришлось придумывать для него особые правила, — спустя многие годы рассказывал Гвин Моррис, ведущий преподаватель физкультуры в средней школе Уитчёрча в Кардиффе. – Мы запрещали ему бить по мячу больше одного раза и играть левой ногой. Если бы не эти правила, он просто всех бы обыгрывал. Только так, когда он участвовал в игре, у других ребят был шанс победить».

«Заходите, парни. Берите по фруктовой газировке и присаживайтесь. Это еще не конец. И их игроки это тоже знают. Это видно по их глазам. Они волнуются. Слышите? (Фанаты «Ливерпуля» запели You’ll Never Walk Alone.) Наши болельщики все еще в нас верят», — Рафаэль Бенитес в перерыве финала ЛЧ-2005 при счете 0:3 в пользу «Милана».

Дэвид Сквайрс – английский карикатурист, много лет создающий иллюстрации для таблоида The Guardian. Он же придумал образ маскота «Уэст Хэма» — молотка по имени Херби и разрабатывал концепты костюмов для ряда других клубов Англии. «Футбол в комиксах» — итог многолетних работ англичанина и издание, которое, кажется, имеет все шансы стать отличным подарком для именинника любого пола и возраста.

Футбол – это одновременно простая, но в то же время сложнейшая командная игра понимания и мастерства, где великими становятся единицы. Книга Дэвида Сквайрса не о философии, тактических разборах и культе личности в истории. Уникальность работы карикатуриста в том, что здесь любой читатель найдет для себя что-то новое. И совсем далекие от игры с мячом, и те, кто считает, что может защищать диссертации по своим футбольным знаниям. Все потому, что «Футбол в комиксах», как несложно догадаться из названия, — это большой фотоальбом главных моментов игры, компактно развернутый в сатирических карикатурах и легких аннотациях автора. Сквайрс охватил все самые значимые события футбола — от пинающих головы друг друга доисторических людей до победы «Лестера» в АПЛ.

Дневник читателя. Лучшие книги о футболе за последний год. Часть I

Каждая страница – отдельная глава истории. Как создавали единые правила для этой игры? Как она существовала во времена Первой и Второй мировых войн? Почему первый чемпионат мира прошел в Уругвае? Как появилось выражение Joga Bonito («играй красиво» – по-португальски)? Почему Жозе Моуринью ругал акушерку, которая помогла ему появиться на свет? Кто первым стал развивать соккер в Америке? Как продавец обуви Арриго Сакки построил великий «Милан»? Яркие ответы на эти и еще на сотни других вопросов – в книге английского художника.

СПОЙЛЕР

Завершение игровой карьеры Зинедина Зидана после финала ЧМ-2006 — один из самых драматичных моментов в истории футбола. Десятки документальных фильмов, сотни гипотез и версий, прочитанных по губам Марко Матерацци слов, спровоцировавших капитана сборной Франции ударить итальянского защитника головой. Но истинную правду можно узнать в книге «Футбол в комиксах». Дэвид Сквайрс приводит диалог футболистов:

— Камо был весьма слабым голкипером, — попытался спровоцировать Зидана Матерацци.

— Разумеется, французское вино хорошее, если такие вещи тебе по вкусу, но если ты ищешь настоящее качество, покупай итальянское, — продолжил итальянец.

— Что?! — не выдержал Зизу и, активировав «режим боевого оленя», что есть силы вдарил по Матерацци головой.

— Что я сделал, чтобы заслужить такое? — жалобно пробурчал Марко, наблюдая за решением судьи.

Текст: Юрий Алеманов, Денис Вдовин, Андрей Синельщиков

Фото: Еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею