Таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19. «Ростов» подписал Романа Еременко

Роман Еременко стал игроком «Ростова», Александр Самедов будет выступать за «Крылья Советов», Артур Юсупов вернулся в «Динамо». Таблица зимних трансферов чемпионата России-2018/2019.

Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак

Сборы:

15.01 — 28.01 — Катар;

31.01 — 11.02 — Испания;

24.02 — 02.03 — Турция.

Пришли: з. Новосельцев (Анжи, из аренды), н. Ригони (Аталанта, Италия, из аренды), з. Карпов (Ротор, из аренды), з. Гримальдо (Бенфика, Португалия), п. Акунья (Спортинг, Португалия).

Ушли: з. Чернов (св. агент), п. Паредес (Челси, Англия).

Краснодар / Мурад Мусаев

Сборы:

09.01 — 22.01 — Испания;

26.01 — 06.02 — Испания.

Пришли: п. Ольссон (АИК, Швеция), п. Ланин (Крылья Советов, из аренды), з. Ингасон (Ростов), з. Марипан (Алавес, Испания), з. Кудряшов (Рубин).

Ушли: п. Окриашвили (св. агент), з. Шишкин (Крылья Советов, аренда), з. Страндберг (Урал, аренда), з. Татаев (Млада Болеслав, Чехия, аренда), п. Катрич (св. агент), п. Каборе (Трабзонспор, Турция), п. Куэва (Индепенденте, Аргентина).

ЦСКА (Москва) / Виктор Гончаренко

Сборы: 10.01 — _ Испания.

Пришли: н. Н’Диайе (Гуйдарс, Мали), п. Травник (Яблонец, Чехия), н. Уэсли (Брюгге, Бельгия).

Ушли: в. П. Овчинников (св. агент), з. Маклаков (св. агент), п. Макаров (Арсенал).

Спартак (Москва) / Олег Кононов

Сборы:

06.01 — 16.01 — ОАЭ;

19.01 — 29.01 — Катар;

02.02 — 12.02 — Турция.

Пришли: п. Гулиев (Ростов), н. Давыдов (Спартак, Латвия, из аренды), п. Глушенков (Чертаново), п. Умяров (Чертаново), з. Лукас (Флуминенсе, Бразилия), п. Промес (Севилья, аренда), з. Марипан (Алавес, Испания), п. Бакаев (Арсенал, из аренды), з. Бронн (Гент, Бельгия), н. Десподов (ЦСКА, Болгария), п. Херц (Вулверхэмптон, Англия).

Ушли: п. Ананидзе (Крылья Советов, аренда), п. Тимофеев (Крылья Советов, аренда), п. Самедов (Крылья Советов), з. Петкович (св. агент), п. Р. Еременко (св. агент), п. Попов (св. агент), н. Педро Роша (Крузейро, Сантос, Бразилия), н. Адриано (Интерснасионал, Бразилия), н. Давыдов (Оренбург), п. Ташаев (Динамо).

Локомотив (Москва) / Юрий Семин

Сборы:

14.01 — _ — Катар;

04.02 — 19.02 — Испания.

Пришли: п. Касаев (Балтика, из аренды).

Ушли: з. В. Денисов (Крылья Советов, аренда), н. Портнягин (Балтика, аренда), п. Касаев (Сочи, аренда).

Рубин (Казань) / Курбан Бердыев

Сборы:

04.01 — 17.01 — Турция;

22.01 — 02.02 — Турция;

07.02 — 21.02 — Турция.

Пришли: п. Пантелеев (Спартак-2), п. Давиташвили (Локомотив, Грузия).

Ушли: з. Кудряшов (св. агент).

Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин

Сборы:

05.01 — 15.01 — Турция;

18.01 — 30.01 — Катар;

04.02 — 20.02 — Испания.

Пришли: п. Зайнутдинов (Астана, Казахстан), з. Плиев (Балтика), п. Глебов (Анжи), п. Еременко (св. агент), п. Попов (св. агент).

Ушли: п. Юсупов (Динамо), п. Гулиев (Спартак).

Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов

Сборы:

15.01 — 27.01 — Турция;

_ — 22.02 — Турция.

Пришли: п. Шиманьский (Висла, Польша).

Ушли: п. Бацуев (Чайка, аренда), п. Думбия (Спортинг, Португалия).

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

Сборы:

10.01 — 24.01 — Кипр;

29.01 — 09.02 — Кипр;

12.02 — _ — Кипр.

Пришли: з. Поляков (БАТЭ, Белоруссия), з. Шанбиев (Спартак-2), з. Страндберг (Краснодар, аренда), з. Чансельор (Анжи).

Ушли: п. Евсеев (св. агент), п. Глушков (Балтика, аренда), н. Юсупов (Факел, аренда).

Оренбург / Владимир Федотов

Сборы:

10.01 — 22.01 — Турция;

26.01 — 07.02 — Турция;

11.02 — 22.02 — Турция.

Пришли: н. Давыдов (Спартак), з. Чансельор (Анжи), з. Козлов (Тюмень).

Ушли: —

Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко

Сборы:

12.01 — 21.01 — Турция;

27.01 — 09.02 — Турция;

13.02 — 22.02 — Турция.

Пришли: з. Володько (БАТЭ, Белоруссия), п. Макаров (ЦСКА), н. Минаев (Авангард), п. Савичев (Анжи).

Ушли: п. Бакаев (Спартак, из аренды).

Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов

Сборы:

12.01 — 24.01 — Турция;

27.01 — 09.02 — Турция;

11.02 — 23.02 — Турция.

Пришли: п. Юсупов (Ростов), п. Ташаев (Спартак).

Ушли: —

Крылья Советов (Самара) / Миодраг Божович

Сборы:

14.01 — 27.01 — ОАЭ;

31.01 — 13.02 — Турция;

17.02 — 28.02 — Турция.

Пришли: н. Зиньковский (Чертаново), п. Ананидзе (Спартак, аренда), п. Тимофеев (Спартак, аренда), п. Самедов (св. агент), з. Шишкин (Краснодар, аренда), з. Чансельор (Анжи), з. Карпов (Зенит-2).

Ушли: п. Ланин (Краснодар, из аренды), з. Надсон (св. агент), н. Молло (св. агент), п. Башкиров (св. агент), п. Чочиев (св. агент).

Уфа / Дмитрий Кириченко

Сборы:

13.01 — 24.01 — Кипр;

27.01 — 08.02 — Кипр;

12.02 — 24.02 — Испания.

Пришли: —

Ушли: в. Шелия (Тамбов), з. Зубарев (св. агент).

Анжи (Махачкала) / Магомед Адиев

Сборы:

15.01 — 28.01 — Кисловодск;

05.02 — _ — Турция.

Пришли: н. Кутателадзе (ПСЖ, Франция), н. Лескано (Тобол, Казахстан, из аренды).

Ушли: з. Новосельцев (Зенит, из аренды), з. Тетрашвили (св. агент), п. Глебов (Ростов), п. Савичев (Арсенал), з. Чансельор (Крылья Советов/Урал/Оренбург).

Енисей (Красноярск) / Дмитрий Аленичев

Сборы:

15.01 — 24.01 — Турция;

27.01 — 08.02 — Турция;

10.02 — 21.02 — Турция.

Пришли: н. Малоян (Тюмень, из аренды).

Ушли: н. Обрадович (св. агент).

Примечание: жирным выделены состоявшиеся переходы.

Фото: официальный сайт «Спартака»