РФПЛ. Календарь сезона-2017/18

Сумеет ли «Спартак» отстоять титул сильнейшей команды страны, добьется ли успеха в Санкт-Петербурге Роберто Манчини и вернет ли Курбан Бердыев на ведущие позиции казанский «Рубин»? На все эти вопросы ответит новый сезон чемпионата России по футболу. Еженедельник «Футбол» представляет полный календарь РФПЛ сезона-2017/18.

1-й тур

15 июля

Урал – Ростов — 1:1

Тосно – Уфа — 0:1

Анжи – ЦСКА — 1:3

16 июля

СКА-Хабаровск – Зенит — 0:2

Рубин – Краснодар — 1:2

Ахмат – Амкар — 1:0

18 июля

Локомотив – Арсенал — 1:0

Динамо – Спартак — 2:2

2-й тур

21 июля

Анжи – Амкар — 1:0

ЦСКА – Локомотив — 1:3

22 июля

Зенит – Рубин — 2:1

Краснодар – Тосно — 2:0

23 июля

Уфа – Спартак — 0:0

Динамо – Урал — 0:1

Ростов – Ахмат — 0:1

24 июля

Арсенал – СКА-Хабаровск — 1:0

3-й тур

29 июля

ЦСКА — СКА-Хабаровск — 2:0

Урал – Уфа — 1:1

Рубин – Арсенал — 2:1

Ахмат – Динамо — 2:0

30 июля

Амкар – Ростов — 0:1

Локомотив – Анжи — 1:0

Тосно – Зенит — 0:1

31 июля

19:30 Спартак – Краснодар

4-й тур

4 августа

20:00 Анжи – Ростов

5 августа

15:00 Уфа – Ахмат

17:30 Динамо – Амкар

20:00 Локомотив – СКА-Хабаровск

6 августа

15:00 Арсенал – Тосно

17:30 ЦСКА – Рубин

20:00 Зенит – Спартак

20:00 Краснодар – Урал

5-й тур

8 августа

11:00 СКА-Хабаровск – Анжи

17:30 Амкар – Уфа

9 августа

17:30 Урал – Зенит

19:30 Спартак – Арсенал

20:00 Рубин – Локомотив

20:00 Тосно – ЦСКА

20:00 Ростов – Динамо

10 августа

20:00 Ахмат – Краснодар

6-й тур

12 августа

15:00 Уфа – Ростов

17:30 ЦСКА – Спартак

20:00 Анжи – Динамо

13 августа

11:00 СКА-Хабаровск – Рубин

17:30 Локомотив – Тосно

20:00 Зенит – Ахмат

20:00 Краснодар – Амкар

14 августа

19:30 Арсенал – Урал

7-й тур

18 августа

19:30 Тосно – СКА-Хабаровск

19 августа

15:00 Урал – ЦСКА

17:30 Спартак – Локомотив

20:00 Рубин – Анжи

20 августа

15:00 Амкар – Зенит

17:30 Динамо – Уфа

20:00 Ростов – Краснодар

21 августа

20:00 Ахмат – Арсенал

8-й тур

25 августа

20:00 Анжи – Уфа

26 августа

15:00 Арсенал – Амкар

17:30 Рубин – Тосно

20:00 Локомотив – Урал

27 августа

11:00 СКА-Хабаровск – Спартак

17:30 ЦСКА – Ахмат

20:00 Зенит – Ростов

20:00 Краснодар – Динамо

9-й тур

10 сентября

Тосно – Анжи

Ахмат – Локомотив

Урал – СКА-Хабаровск

Спартак – Рубин

Амкар – ЦСКА

Ростов – Арсенал

Динамо – Зенит

Уфа – Краснодар

10-й тур

17 сентября

Анжи – Краснодар

Локомотив – Амкар

СКА-Хабаровск – Ахмат

Рубин – Урал

Тосно – Спартак

ЦСКА – Ростов

Арсенал – Динамо

Зенит – Уфа

11-й тур

24 сентября

Спартак – Анжи

Ростов – Локомотив

Амкар – СКА-Хабаровск

Ахмат – Рубин

Урал – Тосно

Динамо – ЦСКА

Уфа – Арсенал

Краснодар – Зенит

12-й тур

1 октября

Анжи – Зенит

Локомотив – Динамо

СКА-Хабаровск – Ростов

Рубин – Амкар

Тосно – Ахмат

Спартак – Урал

ЦСКА – Уфа

Арсенал – Краснодар

13-й тур

15 октября

Урал – Анжи

Уфа – Локомотив

Динамо – СКА-Хабаровск

Ростов – Рубин

Амкар – Тосно

Ахмат – Спартак

Краснодар – ЦСКА

Зенит – Арсенал

14-й тур

22 октября

Анжи – Арсенал

Локомотив – Краснодар

СКА-Хабаровск – Уфа

Рубин – Динамо

Тосно – Ростов

Спартак – Амкар

Урал – Ахмат

ЦСКА – Зенит

15-й тур

29 октября

Ахмат – Анжи

Зенит – Локомотив

Краснодар – СКА-Хабаровск

Уфа – Рубин

Динамо – Тосно

Ростов – Спартак

Амкар – Урал

Арсенал – ЦСКА

16-й тур

5 ноября

Амкар – Анжи

Локомотив – ЦСКА

СКА-Хабаровск – Арсенал

Рубин – Зенит

Тосно – Краснодар

Спартак – Уфа

Урал – Динамо

Ахмат – Ростов

17-й тур

19 ноября

Анжи – Локомотив

ЦСКА – СКА-Хабаровск

Арсенал – Рубин

Зенит – Тосно

Краснодар – Спартак

Уфа – Урал

Динамо – Ахмат

Ростов – Амкар

18-й тур

26 ноября

Ростов – Анжи

СКА-Хабаровск – Локомотив

Рубин – ЦСКА

Тосно – Арсенал

Спартак – Зенит

Урал – Краснодар

Ахмат – Уфа

Амкар – Динамо

19-й тур

3 декабря

Анжи – СКА-Хабаровск

Локомотив – Рубин

ЦСКА – Тосно

Арсенал – Спартак

Зенит – Урал

Краснодар – Ахмат

Уфа – Амкар

Динамо – Ростов

20-й тур

10 декабря

Динамо – Анжи

Тосно – Локомотив

Рубин – СКА-Хабаровск

Спартак – ЦСКА

Урал – Арсенал

Ахмат – Зенит

Амкар – Краснодар

Ростов – Уфа

21-й тур

4 марта

Анжи – Рубин

СКА-Хабаровск – Тосно

Локомотив – Спартак

ЦСКА – Урал

Арсенал – Ахмат

Зенит – Амкар

Краснодар – Ростов

Уфа – Динамо

22-й тур

11 марта

Уфа – Анжи

Урал – Локомотив

Спартак – СКА-Хабаровск

Тосно – Рубин

Ахмат – ЦСКА

Амкар – Арсенал

Ростов – Зенит

Динамо – Краснодар

23-й тур

18 марта

Анжи – Тосно

Локомотив – Ахмат

СКА-Хабаровск – Урал

Рубин – Спартак

ЦСКА – Амкар

Арсенал – Ростов

Зенит – Динамо

Краснодар – Уфа

24-й тур

1 апреля

Краснодар – Анжи

Амкар – Локомотив

Ахмат – СКА-Хабаровск

Урал – Рубин

Спартак – Тосно

Ростов – ЦСКА

Динамо – Арсенал

Уфа – Зенит

25-й тур

8 апреля

Анжи – Спартак

Локомотив – Ростов

СКА-Хабаровск – Амкар

Рубин – Ахмат

Тосно – Урал

ЦСКА – Динамо

Арсенал – Уфа

Зенит – Краснодар

26-й тур

15 апреля

Зенит – Анжи

Динамо – Локомотив

Ростов – СКА-Хабаровск

Амкар – Рубин

Ахмат – Тосно

Урал – Спартак

Уфа – ЦСКА

Краснодар – Арсенал

27-й тур

22 апреля

Анжи – Урал

Локомотив – Уфа

СКА-Хабаровск – Динамо

Рубин – Ростов

Тосно – Амкар

Спартак – Ахмат

ЦСКА – Краснодар

Арсенал – Зенит

28-й тур

29 апреля

Арсенал – Анжи

Краснодар – Локомотив

Уфа – СКА-Хабаровск

Динамо – Рубин

Ростов – Тосно

Амкар – Спартак

Ахмат – Урал

Зенит – ЦСКА

29-й тур

6 мая

Анжи – Ахмат

Локомотив – Зенит

СКА-Хабаровск – Краснодар

Рубин – Уфа

Тосно – Динамо

Спартак – Ростов

Урал – Амкар

ЦСКА – Арсенал

30-й тур

13 мая

ЦСКА – Анжи

Арсенал – Локомотив

Зенит – СКА-Хабаровск

Краснодар – Рубин

Уфа – Тосно

Спартак – Динамо

Ростов – Урал

Амкар – Ахмат

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, ФК «Спартак», официальный сайт РФПЛ

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1