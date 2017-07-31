РФПЛ. Календарь сезона-2017/18

Сумеет ли «Спартак» отстоять титул сильнейшей команды страны, добьется ли успеха в Санкт-Петербурге Роберто Манчини и вернет ли Курбан Бердыев на ведущие позиции казанский «Рубин»? На все эти вопросы ответит новый сезон чемпионата России по футболу. Еженедельник «Футбол» представляет полный календарь РФПЛ сезона-2017/18.
1-й тур
15 июля
16 июля
18 июля
2-й тур
21 июля
22 июля
23 июля
24 июля
3-й тур
29 июля
30 июля
31 июля
19:30 Спартак – Краснодар
4-й тур
4 августа
20:00 Анжи – Ростов
5 августа
15:00 Уфа – Ахмат
17:30 Динамо – Амкар
20:00 Локомотив – СКА-Хабаровск
6 августа
15:00 Арсенал – Тосно
17:30 ЦСКА – Рубин
20:00 Зенит – Спартак
20:00 Краснодар – Урал
5-й тур
8 августа
11:00 СКА-Хабаровск – Анжи
17:30 Амкар – Уфа
9 августа
17:30 Урал – Зенит
19:30 Спартак – Арсенал
20:00 Рубин – Локомотив
20:00 Тосно – ЦСКА
20:00 Ростов – Динамо
10 августа
20:00 Ахмат – Краснодар
6-й тур
12 августа
15:00 Уфа – Ростов
17:30 ЦСКА – Спартак
20:00 Анжи – Динамо
13 августа
11:00 СКА-Хабаровск – Рубин
17:30 Локомотив – Тосно
20:00 Зенит – Ахмат
20:00 Краснодар – Амкар
14 августа
19:30 Арсенал – Урал
7-й тур
18 августа
19:30 Тосно – СКА-Хабаровск
19 августа
15:00 Урал – ЦСКА
17:30 Спартак – Локомотив
20:00 Рубин – Анжи
20 августа
15:00 Амкар – Зенит
17:30 Динамо – Уфа
20:00 Ростов – Краснодар
21 августа
20:00 Ахмат – Арсенал
8-й тур
25 августа
20:00 Анжи – Уфа
26 августа
15:00 Арсенал – Амкар
17:30 Рубин – Тосно
20:00 Локомотив – Урал
27 августа
11:00 СКА-Хабаровск – Спартак
17:30 ЦСКА – Ахмат
20:00 Зенит – Ростов
20:00 Краснодар – Динамо
9-й тур
10 сентября
Тосно – Анжи
Ахмат – Локомотив
Урал – СКА-Хабаровск
Спартак – Рубин
Амкар – ЦСКА
Ростов – Арсенал
Динамо – Зенит
Уфа – Краснодар
10-й тур
17 сентября
Анжи – Краснодар
Локомотив – Амкар
СКА-Хабаровск – Ахмат
Рубин – Урал
Тосно – Спартак
ЦСКА – Ростов
Арсенал – Динамо
Зенит – Уфа
11-й тур
24 сентября
Спартак – Анжи
Ростов – Локомотив
Амкар – СКА-Хабаровск
Ахмат – Рубин
Урал – Тосно
Динамо – ЦСКА
Уфа – Арсенал
Краснодар – Зенит
12-й тур
1 октября
Анжи – Зенит
Локомотив – Динамо
СКА-Хабаровск – Ростов
Рубин – Амкар
Тосно – Ахмат
Спартак – Урал
ЦСКА – Уфа
Арсенал – Краснодар
13-й тур
15 октября
Урал – Анжи
Уфа – Локомотив
Динамо – СКА-Хабаровск
Ростов – Рубин
Амкар – Тосно
Ахмат – Спартак
Краснодар – ЦСКА
Зенит – Арсенал
14-й тур
22 октября
Анжи – Арсенал
Локомотив – Краснодар
СКА-Хабаровск – Уфа
Рубин – Динамо
Тосно – Ростов
Спартак – Амкар
Урал – Ахмат
ЦСКА – Зенит
15-й тур
29 октября
Ахмат – Анжи
Зенит – Локомотив
Краснодар – СКА-Хабаровск
Уфа – Рубин
Динамо – Тосно
Ростов – Спартак
Амкар – Урал
Арсенал – ЦСКА
16-й тур
5 ноября
Амкар – Анжи
Локомотив – ЦСКА
СКА-Хабаровск – Арсенал
Рубин – Зенит
Тосно – Краснодар
Спартак – Уфа
Урал – Динамо
Ахмат – Ростов
17-й тур
19 ноября
Анжи – Локомотив
ЦСКА – СКА-Хабаровск
Арсенал – Рубин
Зенит – Тосно
Краснодар – Спартак
Уфа – Урал
Динамо – Ахмат
Ростов – Амкар
18-й тур
26 ноября
Ростов – Анжи
СКА-Хабаровск – Локомотив
Рубин – ЦСКА
Тосно – Арсенал
Спартак – Зенит
Урал – Краснодар
Ахмат – Уфа
Амкар – Динамо
19-й тур
3 декабря
Анжи – СКА-Хабаровск
Локомотив – Рубин
ЦСКА – Тосно
Арсенал – Спартак
Зенит – Урал
Краснодар – Ахмат
Уфа – Амкар
Динамо – Ростов
20-й тур
10 декабря
Динамо – Анжи
Тосно – Локомотив
Рубин – СКА-Хабаровск
Спартак – ЦСКА
Урал – Арсенал
Ахмат – Зенит
Амкар – Краснодар
Ростов – Уфа
21-й тур
4 марта
Анжи – Рубин
СКА-Хабаровск – Тосно
Локомотив – Спартак
ЦСКА – Урал
Арсенал – Ахмат
Зенит – Амкар
Краснодар – Ростов
Уфа – Динамо
22-й тур
11 марта
Уфа – Анжи
Урал – Локомотив
Спартак – СКА-Хабаровск
Тосно – Рубин
Ахмат – ЦСКА
Амкар – Арсенал
Ростов – Зенит
Динамо – Краснодар
23-й тур
18 марта
Анжи – Тосно
Локомотив – Ахмат
СКА-Хабаровск – Урал
Рубин – Спартак
ЦСКА – Амкар
Арсенал – Ростов
Зенит – Динамо
Краснодар – Уфа
24-й тур
1 апреля
Краснодар – Анжи
Амкар – Локомотив
Ахмат – СКА-Хабаровск
Урал – Рубин
Спартак – Тосно
Ростов – ЦСКА
Динамо – Арсенал
Уфа – Зенит
25-й тур
8 апреля
Анжи – Спартак
Локомотив – Ростов
СКА-Хабаровск – Амкар
Рубин – Ахмат
Тосно – Урал
ЦСКА – Динамо
Арсенал – Уфа
Зенит – Краснодар
26-й тур
15 апреля
Зенит – Анжи
Динамо – Локомотив
Ростов – СКА-Хабаровск
Амкар – Рубин
Ахмат – Тосно
Урал – Спартак
Уфа – ЦСКА
Краснодар – Арсенал
27-й тур
22 апреля
Анжи – Урал
Локомотив – Уфа
СКА-Хабаровск – Динамо
Рубин – Ростов
Тосно – Амкар
Спартак – Ахмат
ЦСКА – Краснодар
Арсенал – Зенит
28-й тур
29 апреля
Арсенал – Анжи
Краснодар – Локомотив
Уфа – СКА-Хабаровск
Динамо – Рубин
Ростов – Тосно
Амкар – Спартак
Ахмат – Урал
Зенит – ЦСКА
29-й тур
6 мая
Анжи – Ахмат
Локомотив – Зенит
СКА-Хабаровск – Краснодар
Рубин – Уфа
Тосно – Динамо
Спартак – Ростов
Урал – Амкар
ЦСКА – Арсенал
30-й тур
13 мая
ЦСКА – Анжи
Арсенал – Локомотив
Зенит – СКА-Хабаровск
Краснодар – Рубин
Уфа – Тосно
Спартак – Динамо
Ростов – Урал
Амкар – Ахмат
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, ФК «Спартак», официальный сайт РФПЛ