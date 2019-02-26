Медицинская карта. Алан Дзагоев снова выбыл на длительный срок

Алан Дзагоев травмирован. Выражение, ставшее аксиомой. С 18 лет он уже был звездой ЦСКА, конструировал игру сборной России, и уже тогда ему приписывали интерес европейских топ-клубов. Сегодня матчи, когда полузащитник отыграл все 90 минут без замен, – раритет. Зимой Дзагоев снова выбыл, и теперь непонятно, продлит ли клуб контракт с ним.

1. Растяжение мышц бедра

Когда получил: 10 мая 2009

Сколько пропустил: 17 дней (3 матча)

Первая травма Дзагоева в составе ЦСКА случилась из-за мышечного растяжения. В победной игре против московского «Динамо» полузащитника заменили на Томаша Нецида на 74-й минуте. Зико обыграл «Зенит» и без Дзагоева, но к финалу Кубка России Алан успел восстановиться. Армейцы обыграли казанцев (1:0).

2. Перелом пальца ноги

Когда получил: 24 марта 2012

Сколько пропустил: 43 дня (7 матча)

Мало того, что ЦСКА проиграл одну из ключевых встреч переходного сезона-2011/12 «Локомотиву» (0:2), которая впоследствии лишила клуб места в ЛЧ, так еще и Дзагоеву отдавили мизинец на правой ноге так, что он пропустил остаток сезона. Хорошо, что успел восстановиться к Евро-2012 и стать лучшим бомбардиром турнира.

3. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 14 сентября 2013

Сколько пропустил: 72 дня (14 матчей)

Первые проблемы Алана с бедром начались в 2013-м, когда ЦСКА впервые за 7 лет стал чемпионом России и целенаправленно шел ко второму «золоту». На 78-й минуте матча против «Ростова» (1:0) полузащитник неудачно пошел в стык, свалился на газон и не смог самостоятельно покинуть поле. Вместо него на поле появился Александр Цауня. Футболист пропустил 2,5 месяца, но вылет клуба из ЛЧ от чешской «Виктории» застал лично, покинув поле после удаления.

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4. Проблемы с ахилловым сухожилием

Когда получил: 26 июня 2014

Сколько пропустил: 49 дней (4 матча)

Еще до старта ЧМ-2014 Дзагоев в компании с Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым тренировались индивидуально, но Алан успел восстановиться к старту турнира и провел по небольшому отрезку в матчах против Южной Кореи и Алжира. Уже вернувшись из Бразилии, у футболиста выявили повреждение ахиллова сухожилия. Армейцы получили небольшую компенсацию от ФИФА.

5. Растяжение мышц бедра

Когда получил: 26 марта 2015

Сколько пропустил: 28 дней (4 матча)

Алан Дзагоев из-за травмы покинул поле в первом тайме матча отборочного турнира к Евро-2016 с Черногорией. На 46-й минуте хавбек ЦСКА получил травму задней поверхности бедра. Сразу после перерыва в игру вступил полузащитник «Ростова» Дмитрий Торбинский. Встречу не доиграли из-за пущенного в голову Игоря Акинфеева файера.

342 матча в составе ЦСКА провел Алан Дзагоев за 10 лет. На его счету 74 гола и 88 ассистов.

6. Перелом плюсневой кости

Когда получил: 26 мая 2016

Сколько пропустил: 63 дня

Дзагоев всегда бурно праздновал чемпионства ЦСКА, но в 2016-м счастливый момент после победы над «Рубином» (1:0) омрачила травма, лишившая футболиста возможности выступить на Евро-2016. Вместо него Леонид Слуцкий вызвал Дмитрия Торбинского, а на его позиции наигрывал Александра Головина. Именно с этого пропуска и принято считать, что Дзагоев превратился из системообразующего игрока в «хрусталь».

7. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 18 сентября 2016

Сколько пропустил: 60 дней (9 матчей)

Дзагоев получил микротравму на тренировке ЦСКА и пропустил не только ближайшую игру против «Краснодара», но и половину групповой стадии Лиги чемпионов.

8. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 28 марта 2017

Сколько пропустил: 23 дня (3 матча)

Очередное повреждение бедра полузащитник получил в товарищеском матче сборной России против Бельгии (3:3). На 17-й минуте игры 26-летний хавбек был заменен на Магомеда Оздоева. Предыдущий матч российской команды с Кот-д′Ивуаром Дзагоев пропустил из-за повреждения, но успел восстановиться.

9. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 26 апреля 2017

Сколько пропустил: 19 дней (3 матча)

ЦСКА уничтожил «Локомотив» (4:0), но вновь потерял Дзагоева. Уже на 17-й минуте его заменил Кирилл Набабкин. Возвращение полузащитника планировалось к дерби против «Спартака». Виктор Гончаренко выставил Дзагоева в стартовый состав, но после разминки Алан снова почувствовал боль и на поле вышел Кирилл Набабкин.

10. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 17 мая 2017

Сколько пропустил: 26 дней

В матче 29 тура РПЛ против «Рубина» (2:0) Дзагоева не заменили, как это обычно и случалось, а на замену он вышел сам вместо Василия Березуцкого и даже забил гол. Но после победы клуб сообщил, что у Алана подозрение на очередную травму бедра и его участие в КК-2017 под вопросом. Рецидив подтвердился, и полузащитник пропустил еще один крупный турнир сборных.

160 игр пропустил Алан Дзагоев из-за травм.

11. Проблемы с ахилловым сухожилием

Когда получил: 27 сентября 2017

Сколько пропустил: 28 дней (4 матча)

После хорошего старта сезона у Алана снова начались боли с наступлением Лиги чемпионов. В матче группового турнира против «Манчестер Юнайтед» Дзагоева заменили на 72-й минуте. Он пропустил матчи сборной с Кореей и Ираном, зато по возвращении забил гол в победной игре против «Базеля» (2:1).

12. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 5 апреля 2018

Сколько пропустил: 25 дней (5 матчей)

В День космонавтики Дзагоев очередной раз вылетел. Алана хватило всего на 30 минут в матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что полузащитник будет готов к следующей игре, но возвращение состоялось только спустя месяц. В последнем матче сезона против «Анжи» Дзагоев непривычно солидно смотрелся на фоне Константина Кучаева, на костылях благодарившего болельщиков.

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13. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 14 июня 2018

Сколько пропустил: 12 дней

Во время подготовки к ЧМ-2018 на сборе в Австрии Алан какое-то время занимался по индивидуальной программе из-за боли в мышцах голени, но к ЧМ-2018 успел восстановиться. В первом тайме матча открытия главного турнира года с Саудовской Аравией (5:0) Дзагоев упал на газон, схватившись за бедро. Ему потребовалась замена. У полузащитника диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра. Вернулся в игру он только в матче против Хорватии.

14. Повреждение мышц голени

Когда получил: 27 июля 2018

Сколько пропустил: 47 дней (7 матчей)

После чемпионата мира травмировался в первом же официальном матче – в первом тайме встречи за Суперкубок России против «Локо» (1:0). При обследовании у 28-летнего игрока обнаружили повреждение икроножной мышцы правой голени. Восстановление затянулось почти в два раза от ожидаемых сроков.

554 дня до получения последнего повреждения был травмирован Дзагоев за годы своей профессиональной карьеры.

15. Травма задней поверхности бедра

Когда получил: 3 ноября 2018

Сколько пропустил: 42 дня (8 матчей)

Остаток сезона Дзагоев пропустил после дерби с «Динамо». Алан отыграл 56 минут, после чего попросил замену, и вместо него вышел Абель Эрнандес. Через несколько недель полузащитник признался, что хотел бы закончить карьеру в ЦСКА. Но нужен ли он клубу?

16. Травма крестообразной связки

Когда получил: 19 февраля 2019

Последняя травма футболиста гораздо серьезнее привычных проблем с бедром. Дзагоев получил повреждение в товарищеском матче с «Картахеной». На 16-й минуте он покинул поле на носилках. Вместо него вышел Кристиян Бистрович. Спустя неделю футболиста прооперировали в Германии. О примерных сроках восстановления еще не сообщалось. Болельщики армейцев запустили хештег в поддержку футболиста #продлитеДзагоева. Летом у игрока заканчивается контракт с клубом.

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Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, еженедельник «Футбол»