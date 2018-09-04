Как они провели это лето. Итоги трансферной кампании российских топ-клубов

Россия отправляет в Европу пять команд: «Локомотив» и ЦСКА – в Лигу чемпионов, а «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» — в Лигу Европы. У клубов было два месяца, чтобы выявить главные кадровые проблемы и решить их. Еженедельник «Футбол» оценил работу лидеров РПЛ прошедшим летом.

«Локомотив»

Задача: сохранить Игоря Денисова

Результат: Игорь Денисов продлил контракт до лета 2019 года

Цена вопроса: —

Комментарий: Ведущего опорника чемпионского «Локомотива» захотел вернуть «Зенит», воспитавший его, но Денисов не только согласился остаться в клубе, но и пошел на понижение зарплаты с 4 млн евро в год до 2 млн. Однако не спешите умиляться: сумму вместе с боссами красно-зеленых долгое время выплачивало московское «Динамо» из-за аренды игрока. Вместе с капитаном «железнодорожники» оставили в команде еще на один год и Дмитрия Тарасова.

Задача: выкупить контракт Эдера

Результат: 6 июля форвард вернулся в «Лилль», а спустя 10 дней возвратился в расположение «Локо»

Цена вопроса: 1 млн евро

Комментарий: По словам президента чемпионов Ильи Геркуса, основная цель клуба на летнее трансферное окно – сохранить «золотой» состав. «Локо» предложил новый контракт всем лидерам и в том числе продлил соглашение с Юрием Семиным. Сложнее было с автором чемпионского гола в ворота «Зенита» — аренда Эдера заканчивалась, но клуб выкупил контракт португальца.

Путевой обход. Способен ли «Локомотив» защитить титул?

Вчера состоялся дебют не только Гжегожа Крыховяка, но и другого новоиспечённого железнодорожника – Бенедикта Хёведеса. 🚂 @BeneHoewedes прибыл в Москву и сразу отправился на «РЖД Арену», где поддержал своих новых напарников в дерби #ЛокоСпартак и поприветствовал фанатов «Локо». pic.twitter.com/PTOIJ7TLpJ — ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 5, 2018

Задача: Для усиления каждой линии добавить по одному классному игроку

Результат: Взял в аренду Гжегожа Крыховяка, приобрел у «Шальке» Бенедикта Хеведеса и Федора Смолова у «Краснодара»

Цена вопроса: 9 млн евро за Смолова, 5 млн – за Хеведеса и 1 млн – за аренду Крыховяка

Комментарий: Перед трансферной кампанией Юрий Семин заявил: «Нам нужно по одному новому игроку в каждую линию». В меньшей степени в усилении нуждалась вратарская позиция. Зато все полевые линии Перед трансферной кампанией Юрий Семин заявил: «Нам нужно по одному новому игроку в каждую линию». В меньшей степени в усилении нуждалась вратарская позиция. Зато все полевые линии клуб «заправил» качественно. Немецкий защитник Бенедикт Хеведес – легенда «Шальке» и чемпион мира-2014, Гжегож Крыховяк надежно цементировал «Севилью», но оступился в «ПСЖ», а Федор Смолов – не только лучший бомбардир чемпионата России последних лет, но и привлекательная фигура для зрителя.

Потрачено: 17 млн евро

Заработано: 0

Общая оценка – 5/5

Вывод: «Локомотив» не только сохранил чемпионское ядро, но и прилично закупился к ЛЧ. Настораживает лишь слабый старт «железнодорожников» в РПЛ. Времени поставить на рельсы «Локо» к старту еврокубков у Юрия Семина почти не осталось.

ЦСКА

Задача: Найти замену Игнашевичу и братьям Березуцким

Результат: В состав вернулся 22-летний воспитанник Никита Чернов, у «Бристоль Сити» куплен исландец Хердур Магнуссон, взят в аренду с опцией выкупа бразилец Родриго Бекао

Цена вопроса: 2,8 млн евро за Магнуссона плюс неизвестная сумма за выкуп Р. Бекао

Комментарий: Армейское трио защитников, выигравшее еще с Валерием Газзаевым Кубок УЕФА-2005, объявило об уходе. Лишь Игнашевич остался в структуре клуба. Новый ЦСКА играет по схеме с тремя центральными защитниками, составленными из иностранных новичков и Никиты Чернова, а вскоре вернется и Виктор Васин. Нужно время сыграться, а пока Игорю Акинфееву остается сочетать русский мат с португало-исландскими ругательствами.

Задача: Сохранить дуэт опорников Вернблум — Натхо

Результат: Оба легионера переехали в Грецию, где Понтуса подписал ПАОК, а Бибраса – «Олимпиакос». Армейцы в свою очередь приобрели 19-летнего Яка Бийола

Цена вопроса: 400 тыс. евро за трансфер Бийола из словенского «Рудара»

Комментарий: Уход Вернблума – это ослабление не только центра поля, но и потеря лидера, державшего в напряжении весь судейский корпус лиги. Новым викингом ЦСКА болельщики видят Хердура Магнуссона, но скромный исландец только привыкает к новому коллективу. Большое упущение, что Вернблум, Натхо и Миланов ушли свободными агентами и клуб не получил за футболистов ни цента. Состояние опорной зоны армейцев в новом сезоне характеризует тот факт, что туда наигрывают Кирилла Набабкина.

🇮🇸 Viking is coming home! pic.twitter.com/Xy5Yg2AxiH — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) August 31, 2018

Задача: Выгодно продать Головина и найти ему замену

Результат: Александр Головин был отдан в «Монако» за 30 млн евро. Клуб свободным агентом подписал Ильзата Ахметова и взял в аренду у «Эвертона» Николу Влашича

Цена вопроса: 30 млн евро за продажу Александра Головина

Комментарий: Головин – системообразующий игрок ЦСКА последних двух сезонов. Но теперь у армейцев нет креативного футболиста, способного умело снабжать атаку мячами. Ахметов – силен индивидуально, но еще очень неопытен как командный игрок, а Влашич и вовсе номинальный вингер. Но может плеймекер и не нужен, а его функции теперь поделены между всеми футболистами центра поля?

Задача: Найти форварда

Результат: Подписал свободным агентом Абеля Эрнандеса, последним клубом которого был «Халл Сити», и купил японца Такуму Нисимуру

Цена вопроса: —

Комментарий: ЦСКА не смог продлить аренду Мусы, расстался с Витиньо и не сумел пристроить Аарона Оланаре, из-за чего нигериец покинул клуб без контракта. Приобретенного Абеля Эрнандеса клубу рекомендовал лично Леонид Слуцкий, но предупредил: «Травматичный». Армейцы автоматически и без компенсации расторгнут контракт с уругвайцем в случае серьезного повреждения. В последний день ТО красно-синие подписали Такуму Нисимуру. А еще есть и Федор Чалов – лучший в новом сезоне бомбардир команды.

Точка невозврата. Каким будет новый ЦСКА

Потрачено: 12,5 млн евро

Заработано: 40 млн евро

Общая оценка – 4/5

Вывод: Большая клубная перестройка ожидалась в ЦСКА еще в период работы Леонида Слуцкого, но наступила только спустя 13 лет после победы в Кубке УЕФА. За исключением Акинфеева, Дзагоева и Марио Фернандеса ушли все лидеры, оставив результат на воспитанников и иностранных новичков не старше 23 лет. Последний раз подобная закупка футболистов происходила в 2001-2002 годах, когда клуб перешел под контроль Гинера.

«Спартак»

Задача: Усилить проблемную оборону

Результат: Приобрел французского защитника Самуэля Жиго у «Гента»

Цена вопроса: 8 млн евро

Комментарий: Массимо Каррера регулярно ротировал оборонительную ось в прошедшем сезоне. После серьезной травмы Георгия Джикии, не позволившей футболисту сыграть на ЧМ-2018, главный тренер «Спартака» столкнулся с проблемой распределения ролей в обороне. Лидера «Гента» купили быстро и без шума. Французу хватило нескольких сборов, чтобы наладить контакт со всей линией обороны.

🎥🔝 «Топ-10. О себе». Квинси @QPromes Промес

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На прощание Квинси рассказал в рубрике «Топ-10. О себе» о самом приятном воспоминании, связанном со #Спартак ’ом, и ценном совете, который он получил.

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Всегда оставайся собой, Квинси!

😉🔴⚪️👏🏻 pic.twitter.com/YRSnTRHJhz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 31, 2018

Задача: Выгодно продать Промеса и найти ему замену

Результат: Квинси Промес перешел в «Севилью»

Цена вопроса: 21 млн евро

Комментарий: Лучший игрок чемпионского сезона за последний год сбавил обороты, а его бомбардирские качества не проявились ни в решающей игре против «Динамо», ни в двухматчевом противостоянии с ПАОКом. У «Спартака» оставалось два дня, чтобы найти достойную замену голландцу, но, похоже, клуб и не пытался это сделать.

⚡️📰 Тиерно Тиуб стал игроком красно-белых Форвард уже заявлен за #Спартак -2 для участия в матчах ОЛИМП — Первенства ФНЛ. Он будет выходить на поле под 28-м номером. Добро пожаловать в «Спартак»! 📍 Подробнее 👉🏻 https://t.co/MS94YQzoZZ pic.twitter.com/PSF69bqiLZ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 23, 2018

Задача: Найти ключевого игрока в центр поля

Результат: Роман Еременко подписал со «Спартаком» однолетний контракт

Цена вопроса:

Комментарий: Роман Еременко – кот в мешке. И ЦСКА, владевший игроком до дисквалификации, и «Спартак» были заинтересованы в его услугах. Армейцы предложили Еременко вернуться, но решающую роль сыграл агент — Марко Трабукки, который тесно сотрудничает с красно-белыми, и пристроил в команду не только Романа, но и его младшего брата Сергея. Полузащитник сможет дебютировать за новый клуб в октябре.

Промес-акция. Андрей Вдовин – о том, назначена ли самая большая скидка на лидера «Спартака»

Потрачено: 9,50 млн евро

Заработано: 21 млн евро

Общая оценка – 3/5

Вывод: «Спартак» в последние окна действует странно на трансферном рынке. Попытки точечно усилиться обходились дорого, а большой отдачи не принесли. С вылетом из ЛЧ клуб потерял примерно 20 млн евро потенциальных призовых, а для решения задач в чемпионате подойдет и имеющийся состав.

«Краснодар»

Задача: Выгодно продать Федора Смолова

Результат: Федор Смолов перешел в «Локомотив»

Цена вопроса: 9 млн евро

Комментарий: То, что Смолов перешел не в клуб АПЛ или в Европу, – проблема Федора, но никак не «Краснодара». С другой стороны, «быки» не только не смогли продать главный ликвид за изначально выдвинутые 17 млн евро, но и усилили конкурента по РПЛ, при этом получив в два раза меньше ожидаемой прибыли.

Александр Мартынович — новый капитан "горожан" 💪👌 Вице-капитаны — Юрий Газинский и Маурисио Перейра! @FCKrasnodar pic.twitter.com/MIns6CiwCf — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 11, 2018

Задача: После ухода Гранквиста, Лаборде и Жоаозиньо найти новых бойцов

Результат: Клуб отпустил ветеранов, а взамен приобрел вингеров Кристина Куэва, Дмитрия Стоцкого и защитника Уроша Спаича

Цена вопроса: 8 млн – за Куэву, 2 млн – за Стоцкого, 6 млн – за Спаича

Комментарий: Казалось, что «Краснодар» наступательно движется к первой в истории ЛЧ, но в клубе решили не только притормозить, но и заметно освежить состав. Уход лидеров не сильно повлияет на стиль команды, но потребует времени, чтобы в роли лидеров на поле смогли проявить себя новички.

Йон Гудни Фьолусон стал игроком "горожан"!

Контракт с защитником рассчитан на 3 года

Подробности по ссылке — https://t.co/ViQUHzaIlZ pic.twitter.com/XmQkVhlyEu — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 10, 2018

Задача: Добавить глубины скамейки для Лиги Европы

Результат: Клуб подписал свободных агентов Николая Маркова («Кубань»), Анатолия Катрича («Динамо») и купил за неизвестную сумму Йона Фьолусона («Норрчепинг», Швеция)

Цена вопроса: —

Комментарий: «Быки» лучше всех в стране развивают академию и имеют по одному составу во всех трех профессиональных лигах, но для участия в еврокубках одной подпитки воспитанниками мало. Клуб крупно потратился на Куэву, Стоцкого и Спаича, зато почти оптом добавил объема скамье привлечением свободных агентов.

Потрачено: 16 млн евро

Заработано: 9, 90 млн евро

Общая оценка – 4/5

Вывод: «Краснодар» строит новую команду с новым тренером Мурадом Мусаевым и с обязательным требованием президента играть красиво. Клуб лишился лидеров раздевалки, а также лучшего бомбардира в истории и теперь будет наигрывать новых. Одни из наиболее перспективных – 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов и 19-летний Иван Игнатьев.

«Зенит»

Задача: Сохранить Доменико Кришито

Результат: Итальянец на правах свободного агента вернулся в «Дженоа»

Цена вопроса: —

Комментарий: «Я выиграл пять трофеев в футболке «Зенита» и запомню это навсегда», — резюмировал свои семь лет в клубе Доменико Кришито. Последний сезон он выступал в качестве капитана сине-бело-голубых и до последнего пытался отстоять Роберто Манчини. О своем уходе итальянец сообщил еще зимой, и повлиять на решение защитника боссы «Зенита» не смогли.

Задача: Избавиться от лишних

Результат: «Зенит» расстался с Артуром Юсуповым, отдал в аренду Дмитрия Полоза, Ивана Новосельцева, Ибрагима Цаллагова, Луку Джорджевича и Эмилиано Ригони

Владислав Радимов: «Зенит» при Семаке силен балансом, а «Спартак» выручает атака»

Цена вопроса: —

Комментарий: «Зенит» — единственный в стране клуб, способный содержать у себя более 35 игроков. У Сергея Семака было несколько сборов, чтобы выбрать необходимых — из всех, кто играл у Мирчи Луческу, и тех, кто был нужен Роберто Манчини

Задача: Подписать Клаудио Маркизио

Результат: Итальянец подписал 2-летний контракт с «Зенитом» уже после закрытия ТО

Цена вопроса: —

Комментарий: Клаудио покинул «Ювентус» спустя 25 лет и искал «пенсионный» вариант для продолжения карьеры. Помимо «Зенита» в медиа среди кандидатов на итальянца фигурировали «ПСЖ», «Спортинг», «Монреаль» и несколько китайских команд.

Потрачено: 0

Заработано: 1 млн евро

Общая оценка – 3/5

Комментарий: Самая скромная кампания «Зенита». Но если Сергей Семак сумеет безболезненно ротировать футболистов, выступая параллельно в РПЛ и Лиге Европы, то сможет высоко забраться в обоих турнирах.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев