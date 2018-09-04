Как они провели это лето. Итоги трансферной кампании российских топ-клубов

Россия отправляет в Европу пять команд: «Локомотив» и ЦСКА – в Лигу чемпионов, а «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» — в Лигу Европы. У клубов было два месяца, чтобы выявить главные кадровые проблемы и решить их. Еженедельник «Футбол» оценил работу лидеров РПЛ прошедшим летом.
«Локомотив»
Задача: сохранить Игоря Денисова
Результат: Игорь Денисов продлил контракт до лета 2019 года
Цена вопроса: —
Комментарий: Ведущего опорника чемпионского «Локомотива» захотел вернуть «Зенит», воспитавший его, но Денисов не только согласился остаться в клубе, но и пошел на понижение зарплаты с 4 млн евро в год до 2 млн. Однако не спешите умиляться: сумму вместе с боссами красно-зеленых долгое время выплачивало московское «Динамо» из-за аренды игрока. Вместе с капитаном «железнодорожники» оставили в команде еще на один год и Дмитрия Тарасова.
.@smolovfedor_90 добавлен в команду FC LOKOMOTIV!
Добро пожаловать в #СамыйЛучшийКоллектив. pic.twitter.com/kfG1WS5upc
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 9, 2018
Задача: выкупить контракт Эдера
Результат: 6 июля форвард вернулся в «Лилль», а спустя 10 дней возвратился в расположение «Локо»
Цена вопроса: 1 млн евро
Комментарий: По словам президента чемпионов Ильи Геркуса, основная цель клуба на летнее трансферное окно – сохранить «золотой» состав. «Локо» предложил новый контракт всем лидерам и в том числе продлил соглашение с Юрием Семиным. Сложнее было с автором чемпионского гола в ворота «Зенита» — аренда Эдера заканчивалась, но клуб выкупил контракт португальца.
Путевой обход. Способен ли «Локомотив» защитить титул?
Вчера состоялся дебют не только Гжегожа Крыховяка, но и другого новоиспечённого железнодорожника – Бенедикта Хёведеса.
🚂 @BeneHoewedes прибыл в Москву и сразу отправился на «РЖД Арену», где поддержал своих новых напарников в дерби #ЛокоСпартак и поприветствовал фанатов «Локо». pic.twitter.com/PTOIJ7TLpJ
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 5, 2018
Задача: Для усиления каждой линии добавить по одному классному игроку
Результат: Взял в аренду Гжегожа Крыховяка, приобрел у «Шальке» Бенедикта Хеведеса и Федора Смолова у «Краснодара»
Цена вопроса: 9 млн евро за Смолова, 5 млн – за Хеведеса и 1 млн – за аренду Крыховяка
Комментарий: Перед трансферной кампанией Юрий Семин заявил: «Нам нужно по одному новому игроку в каждую линию». В меньшей степени в усилении нуждалась вратарская позиция. Зато все полевые линии Перед трансферной кампанией Юрий Семин заявил: «Нам нужно по одному новому игроку в каждую линию». В меньшей степени в усилении нуждалась вратарская позиция. Зато все полевые линии клуб «заправил» качественно. Немецкий защитник Бенедикт Хеведес – легенда «Шальке» и чемпион мира-2014, Гжегож Крыховяк надежно цементировал «Севилью», но оступился в «ПСЖ», а Федор Смолов – не только лучший бомбардир чемпионата России последних лет, но и привлекательная фигура для зрителя.
Потрачено: 17 млн евро
Заработано: 0
Общая оценка – 5/5
Вывод: «Локомотив» не только сохранил чемпионское ядро, но и прилично закупился к ЛЧ. Настораживает лишь слабый старт «железнодорожников» в РПЛ. Времени поставить на рельсы «Локо» к старту еврокубков у Юрия Семина почти не осталось.
ЦСКА
Задача: Найти замену Игнашевичу и братьям Березуцким
Результат: В состав вернулся 22-летний воспитанник Никита Чернов, у «Бристоль Сити» куплен исландец Хердур Магнуссон, взят в аренду с опцией выкупа бразилец Родриго Бекао
Цена вопроса: 2,8 млн евро за Магнуссона плюс неизвестная сумма за выкуп Р. Бекао
Комментарий: Армейское трио защитников, выигравшее еще с Валерием Газзаевым Кубок УЕФА-2005, объявило об уходе. Лишь Игнашевич остался в структуре клуба. Новый ЦСКА играет по схеме с тремя центральными защитниками, составленными из иностранных новичков и Никиты Чернова, а вскоре вернется и Виктор Васин. Нужно время сыграться, а пока Игорю Акинфееву остается сочетать русский мат с португало-исландскими ругательствами.
ようこそ! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/25SM984aUk
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018
Задача: Сохранить дуэт опорников Вернблум — Натхо
Результат: Оба легионера переехали в Грецию, где Понтуса подписал ПАОК, а Бибраса – «Олимпиакос». Армейцы в свою очередь приобрели 19-летнего Яка Бийола
Цена вопроса: 400 тыс. евро за трансфер Бийола из словенского «Рудара»
Комментарий: Уход Вернблума – это ослабление не только центра поля, но и потеря лидера, державшего в напряжении весь судейский корпус лиги. Новым викингом ЦСКА болельщики видят Хердура Магнуссона, но скромный исландец только привыкает к новому коллективу. Большое упущение, что Вернблум, Натхо и Миланов ушли свободными агентами и клуб не получил за футболистов ни цента. Состояние опорной зоны армейцев в новом сезоне характеризует тот факт, что туда наигрывают Кирилла Набабкина.
🇮🇸 Viking is coming home! pic.twitter.com/Xy5Yg2AxiH
— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) August 31, 2018
Задача: Выгодно продать Головина и найти ему замену
Результат: Александр Головин был отдан в «Монако» за 30 млн евро. Клуб свободным агентом подписал Ильзата Ахметова и взял в аренду у «Эвертона» Николу Влашича
Цена вопроса: 30 млн евро за продажу Александра Головина
Комментарий: Головин – системообразующий игрок ЦСКА последних двух сезонов. Но теперь у армейцев нет креативного футболиста, способного умело снабжать атаку мячами. Ахметов – силен индивидуально, но еще очень неопытен как командный игрок, а Влашич и вовсе номинальный вингер. Но может плеймекер и не нужен, а его функции теперь поделены между всеми футболистами центра поля?
Задача: Найти форварда
Результат: Подписал свободным агентом Абеля Эрнандеса, последним клубом которого был «Халл Сити», и купил японца Такуму Нисимуру
Цена вопроса: —
Комментарий: ЦСКА не смог продлить аренду Мусы, расстался с Витиньо и не сумел пристроить Аарона Оланаре, из-за чего нигериец покинул клуб без контракта. Приобретенного Абеля Эрнандеса клубу рекомендовал лично Леонид Слуцкий, но предупредил: «Травматичный». Армейцы автоматически и без компенсации расторгнут контракт с уругвайцем в случае серьезного повреждения. В последний день ТО красно-синие подписали Такуму Нисимуру. А еще есть и Федор Чалов – лучший в новом сезоне бомбардир команды.
Точка невозврата. Каким будет новый ЦСКА
Потрачено: 12,5 млн евро
Заработано: 40 млн евро
Общая оценка – 4/5
Вывод: Большая клубная перестройка ожидалась в ЦСКА еще в период работы Леонида Слуцкого, но наступила только спустя 13 лет после победы в Кубке УЕФА. За исключением Акинфеева, Дзагоева и Марио Фернандеса ушли все лидеры, оставив результат на воспитанников и иностранных новичков не старше 23 лет. Последний раз подобная закупка футболистов происходила в 2001-2002 годах, когда клуб перешел под контроль Гинера.
«Спартак»
Задача: Усилить проблемную оборону
Результат: Приобрел французского защитника Самуэля Жиго у «Гента»
Цена вопроса: 8 млн евро
Комментарий: Массимо Каррера регулярно ротировал оборонительную ось в прошедшем сезоне. После серьезной травмы Георгия Джикии, не позволившей футболисту сыграть на ЧМ-2018, главный тренер «Спартака» столкнулся с проблемой распределения ролей в обороне. Лидера «Гента» купили быстро и без шума. Французу хватило нескольких сборов, чтобы наладить контакт со всей линией обороны.
🎥🔝 «Топ-10. О себе». Квинси @QPromes Промес
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На прощание Квинси рассказал в рубрике «Топ-10. О себе» о самом приятном воспоминании, связанном со #Спартак’ом, и ценном совете, который он получил.
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Всегда оставайся собой, Квинси!
😉🔴⚪️👏🏻 pic.twitter.com/YRSnTRHJhz
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 31, 2018
Задача: Выгодно продать Промеса и найти ему замену
Результат: Квинси Промес перешел в «Севилью»
Цена вопроса: 21 млн евро
Комментарий: Лучший игрок чемпионского сезона за последний год сбавил обороты, а его бомбардирские качества не проявились ни в решающей игре против «Динамо», ни в двухматчевом противостоянии с ПАОКом. У «Спартака» оставалось два дня, чтобы найти достойную замену голландцу, но, похоже, клуб и не пытался это сделать.
⚡️📰 Тиерно Тиуб стал игроком красно-белых
Форвард уже заявлен за #Спартак-2 для участия в матчах ОЛИМП — Первенства ФНЛ. Он будет выходить на поле под 28-м номером.
Добро пожаловать в «Спартак»!
📍 Подробнее 👉🏻 https://t.co/MS94YQzoZZ pic.twitter.com/PSF69bqiLZ
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 23, 2018
Задача: Найти ключевого игрока в центр поля
Результат: Роман Еременко подписал со «Спартаком» однолетний контракт
Цена вопроса:
Комментарий: Роман Еременко – кот в мешке. И ЦСКА, владевший игроком до дисквалификации, и «Спартак» были заинтересованы в его услугах. Армейцы предложили Еременко вернуться, но решающую роль сыграл агент — Марко Трабукки, который тесно сотрудничает с красно-белыми, и пристроил в команду не только Романа, но и его младшего брата Сергея. Полузащитник сможет дебютировать за новый клуб в октябре.
Промес-акция. Андрей Вдовин – о том, назначена ли самая большая скидка на лидера «Спартака»
Потрачено: 9,50 млн евро
Заработано: 21 млн евро
Общая оценка – 3/5
Вывод: «Спартак» в последние окна действует странно на трансферном рынке. Попытки точечно усилиться обходились дорого, а большой отдачи не принесли. С вылетом из ЛЧ клуб потерял примерно 20 млн евро потенциальных призовых, а для решения задач в чемпионате подойдет и имеющийся состав.
«Краснодар»
Задача: Выгодно продать Федора Смолова
Результат: Федор Смолов перешел в «Локомотив»
Цена вопроса: 9 млн евро
Комментарий: То, что Смолов перешел не в клуб АПЛ или в Европу, – проблема Федора, но никак не «Краснодара». С другой стороны, «быки» не только не смогли продать главный ликвид за изначально выдвинутые 17 млн евро, но и усилили конкурента по РПЛ, при этом получив в два раза меньше ожидаемой прибыли.
Александр Мартынович — новый капитан "горожан" 💪👌
Вице-капитаны — Юрий Газинский и Маурисио Перейра! @FCKrasnodar pic.twitter.com/MIns6CiwCf
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 11, 2018
Задача: После ухода Гранквиста, Лаборде и Жоаозиньо найти новых бойцов
Результат: Клуб отпустил ветеранов, а взамен приобрел вингеров Кристина Куэва, Дмитрия Стоцкого и защитника Уроша Спаича
Цена вопроса: 8 млн – за Куэву, 2 млн – за Стоцкого, 6 млн – за Спаича
Комментарий: Казалось, что «Краснодар» наступательно движется к первой в истории ЛЧ, но в клубе решили не только притормозить, но и заметно освежить состав. Уход лидеров не сильно повлияет на стиль команды, но потребует времени, чтобы в роли лидеров на поле смогли проявить себя новички.
Йон Гудни Фьолусон стал игроком "горожан"!
Контракт с защитником рассчитан на 3 года
Подробности по ссылке — https://t.co/ViQUHzaIlZ pic.twitter.com/XmQkVhlyEu
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 10, 2018
Задача: Добавить глубины скамейки для Лиги Европы
Результат: Клуб подписал свободных агентов Николая Маркова («Кубань»), Анатолия Катрича («Динамо») и купил за неизвестную сумму Йона Фьолусона («Норрчепинг», Швеция)
Цена вопроса: —
Комментарий: «Быки» лучше всех в стране развивают академию и имеют по одному составу во всех трех профессиональных лигах, но для участия в еврокубках одной подпитки воспитанниками мало. Клуб крупно потратился на Куэву, Стоцкого и Спаича, зато почти оптом добавил объема скамье привлечением свободных агентов.
Потрачено: 16 млн евро
Заработано: 9, 90 млн евро
Общая оценка – 4/5
Вывод: «Краснодар» строит новую команду с новым тренером Мурадом Мусаевым и с обязательным требованием президента играть красиво. Клуб лишился лидеров раздевалки, а также лучшего бомбардира в истории и теперь будет наигрывать новых. Одни из наиболее перспективных – 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов и 19-летний Иван Игнатьев.
«Зенит»
Задача: Сохранить Доменико Кришито
Результат: Итальянец на правах свободного агента вернулся в «Дженоа»
Цена вопроса: —
Комментарий: «Я выиграл пять трофеев в футболке «Зенита» и запомню это навсегда», — резюмировал свои семь лет в клубе Доменико Кришито. Последний сезон он выступал в качестве капитана сине-бело-голубых и до последнего пытался отстоять Роберто Манчини. О своем уходе итальянец сообщил еще зимой, и повлиять на решение защитника боссы «Зенита» не смогли.
Несколько часов до закрытия трансферного окна #ЦветНастроения 😑 pic.twitter.com/HfS80NaeJw
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 3, 2018
Задача: Избавиться от лишних
Результат: «Зенит» расстался с Артуром Юсуповым, отдал в аренду Дмитрия Полоза, Ивана Новосельцева, Ибрагима Цаллагова, Луку Джорджевича и Эмилиано Ригони
Владислав Радимов: «Зенит» при Семаке силен балансом, а «Спартак» выручает атака»
Цена вопроса: —
Комментарий: «Зенит» — единственный в стране клуб, способный содержать у себя более 35 игроков. У Сергея Семака было несколько сборов, чтобы выбрать необходимых — из всех, кто играл у Мирчи Луческу, и тех, кто был нужен Роберто Манчини
До встречи в Петербурге, @ClaMarchisio8! #ИдетВолна 🌊 pic.twitter.com/E4IAFwbd8i
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 4, 2018
Задача: Подписать Клаудио Маркизио
Результат: Итальянец подписал 2-летний контракт с «Зенитом» уже после закрытия ТО
Цена вопроса: —
Комментарий: Клаудио покинул «Ювентус» спустя 25 лет и искал «пенсионный» вариант для продолжения карьеры. Помимо «Зенита» в медиа среди кандидатов на итальянца фигурировали «ПСЖ», «Спортинг», «Монреаль» и несколько китайских команд.
Потрачено: 0
Заработано: 1 млн евро
Общая оценка – 3/5
Комментарий: Самая скромная кампания «Зенита». Но если Сергей Семак сумеет безболезненно ротировать футболистов, выступая параллельно в РПЛ и Лиге Европы, то сможет высоко забраться в обоих турнирах.
Текст: Юрий Алеманов
Фото: Сергей Дроняев