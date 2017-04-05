Видеотрансляция матча «Чайка» — «Краснодар-2»

Сегодня в ПФЛ состоится перенесенный матч 17-го тура между «Чайкой» из Ростовской области и «Краснодаром-2». Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 5 апреля в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию этого матча.

В этом сезоне «Чайка» еще не проиграла ни одного матча на домашней арене, тогда как «Краснодар-2» всего дважды побеждал в гостях: у аутсайдера «Легион-Динамо» и соседей из «Кубани-2». В прошлом туре краснодарский клуб уступил в гостях клубу «Машук-КМВ» и прервал свою пятиматчевую победную серию, на счету хозяев семь набранных очков в последних трех матчах. Обе команды после 20 игр имеют одинаковое количество очков и в случае успеха имеют шанс подняться на 4-е место в турнирной таблице.

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