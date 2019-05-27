РПЛ. 30 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 3:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 09:56, 27.05.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Новый гимн «Динамо», написанный известным композитором, блюз- и рок-музыкантом Николаем Арутюновым Александр Точилин на открытии нового стадиона Вступительное слово от Ольги Голодец Болельщики московского клуба Новый гимн клуба исполнил симфонический оркестр Предматчевый перформанс динамовских болельщиков Команды выходят на поле Первое командное фото на новой арене Игорь Семшов 10 лет спустя на стадионе в Петровском парке Первый гол на новой арене Мигель Кардозу празднует исторический гол Всеобщая радость от забитого гола Артур Нигматуллин недоволен действиями Григалавы Мигель Кардозу прорывается сквозь защиту гостей Угловой подает Резиуан Мирзов Первый пенальти в истории новой динамовской арены в исполнении Резиуана Мирзова Антон Шунин бессилен, туляки снова сравнивают счет Неотразимый удар Игоря Горбатенко Туляки сравнивают счет в третий раз за матч Эффектный подкат Жоазиньо Болельщика бело-голубых останавливают на пути к капитану команды Гиа Григалава и Кирилл Комбаров благодарят тульских болельщиков за поддержку Игроки «Арсенала» отмечают завершение сезона со своими фанатами Спасибо за сезон! Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: