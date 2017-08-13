РФПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Первый удар нанес наш суперхоккеист Александр Овечкин
Остановить Витиньо в этот день было непросто
Ветераны Березуцкий и Самедов жалеть друг друга не собирались
Удержать Промеса зачастую удавалось только с помощью рук
Травма Зе Луиша стала определяющей для «Спартака»
Соперники не стеснялись идти в стык нога в ногу
Когда в подкат идет Глушаков, лучше убрать ногу вовремя
Спартаковцы после гола удостоились бумажного дождя
Алан Дзагоев нередко опережал соперников, в том числе и Дмитрия Комбарова
Георгий Джикия выиграл огромное количество единоборств, став лучшим защитником «Спартака»
Виктор Гончаренко отрабатывает остановку мяча
У Фернандо в этой игре получалось далеко не все
Роль Головина в изменении хода матча стала ключевой
Георгий Щенников забил второй гол за последние три матча ЦСКА
Два гола за несколько минут привели в экстаз армейских фанатов
Понтус Вернблум не сдерживал эмоций после финального свистка
Витиньо благодарит высшие силы за вырванную в концовке победу
Болельщики ЦСКА не хотят знать никого, кроме себя
Под конец дерби неожиданно превратилось в домашний праздник для ЦСКА
Без потасовки такой матч закончиться не мог
Комментарии излишни
Чета Васиных аплодирует Щенникову за важный гол
Бибрас Натхо нашел крутую армейскую игрушку
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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