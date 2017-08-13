РФПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:38, 13.08.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Первый удар нанес наш суперхоккеист Александр Овечкин Остановить Витиньо в этот день было непросто Ветераны Березуцкий и Самедов жалеть друг друга не собирались Удержать Промеса зачастую удавалось только с помощью рук Травма Зе Луиша стала определяющей для «Спартака» Соперники не стеснялись идти в стык нога в ногу Когда в подкат идет Глушаков, лучше убрать ногу вовремя Спартаковцы после гола удостоились бумажного дождя Алан Дзагоев нередко опережал соперников, в том числе и Дмитрия Комбарова Георгий Джикия выиграл огромное количество единоборств, став лучшим защитником «Спартака» Виктор Гончаренко отрабатывает остановку мяча У Фернандо в этой игре получалось далеко не все Роль Головина в изменении хода матча стала ключевой Георгий Щенников забил второй гол за последние три матча ЦСКА Два гола за несколько минут привели в экстаз армейских фанатов Понтус Вернблум не сдерживал эмоций после финального свистка Витиньо благодарит высшие силы за вырванную в концовке победу Болельщики ЦСКА не хотят знать никого, кроме себя Под конец дерби неожиданно превратилось в домашний праздник для ЦСКА Без потасовки такой матч закончиться не мог Комментарии излишни Чета Васиных аплодирует Щенникову за важный гол Бибрас Натхо нашел крутую армейскую игрушку Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра