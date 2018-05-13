РФПЛ. 30 тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Символическое вбрасывание.
Капитан, капитан, улыбнитесь.
Брейк-дансер из Бразилии.
«Динамо» в огне.
Двухголовый отпрыск.
Деми Де Зеув вернулся в «Спартак».
Pray for Carrera.
Подари перчатку.
Вот такого судака поймал.
Футбол в Тушино заинтересовал только Андрея Ещенко.
Он все видит.
No Hanni, no money.
Принял на грудь.
ПобеДа.
Вдох глубокий, руки шире.
Где твои волосы?
От игры «Спартака» схватишься за голову.
Не пройдешь.
Самба танцует самбу.
«Ди-На-Мо!»
Лишь у капитана нашлись силы подойти к болельщикам.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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