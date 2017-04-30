РФПЛ. 26 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Апр 30, 2017 0 Comments ГлавноеРепортажиФото РФПЛ. 26 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 0:1. Москва. Стадион «Локомотив». 29 апреля 2017 г. Иногда «Рубину» становилось скучно от этой игры Футбольная панорама глазами фотографа Виталий Денисов не смог забраться повыше Денис Ткачук празднует гол в ворота «Локомотива» Ари передает все эмоции болельщиков «Локо» после матча их любимой команды с «Рубином» «Рубин» иногда пытался спасти бесконечно скучную игру Фарфану надоело проигрывать, и он улетел с поля Сергея Рыжикова перекосило от очередной невнятной игры «Локо» Дмитрий Лоськов даже взрустнул Мануэл Фернандеш потерял контакт с Землей Отвлекающий маневр не помог «Локомотиву» победить Футболистов перекосило от скучной игры Майкон попытался присесть на соперников Юрий Семин хотел помочь своим футболистам на поле, но судья не разрешил ему это сделать «Рубин» прервал семиматчевую безвыигрышную серию Дмитрий Баринов сильно разочарован результатом встречи Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра