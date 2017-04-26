РФПЛ. 25 тур. Спартак-Урал, 1:0

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Мельгарехо оседлал соперника
Зобнин попытался сбить ногой мяч, который приклеился к его голове
Мельгарехо полетел обниматься со штангой
Три стадии празднования гола от футболистов «Спартака»
Иногда Артем Ребров вышибал соперников мячом
А иногда за Реброва это делал Табидзе
Артем Ребров играл в квиддич: схватил «бладжер», но потерял метлу
Артем Ребров уже призывает «Спартак» поскорее оформить чемпионство
«Спартак» стал еще ближе к «золоту» чемпионата России
Квинси Промес общается с маленьким болельщиком
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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