РФПЛ. 25 тур. Спартак-Урал, 1:0 Автор: Сергей Дроняев Апр 26, 2017 0 Comments РепортажиФото Мельгарехо оседлал соперника Зобнин попытался сбить ногой мяч, который приклеился к его голове Мельгарехо полетел обниматься со штангой Три стадии празднования гола от футболистов «Спартака» Иногда Артем Ребров вышибал соперников мячом А иногда за Реброва это делал Табидзе Артем Ребров играл в квиддич: схватил «бладжер», но потерял метлу Артем Ребров уже призывает «Спартак» поскорее оформить чемпионство «Спартак» стал еще ближе к «золоту» чемпионата России Квинси Промес общается с маленьким болельщиком Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра