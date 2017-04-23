РФПЛ. 24 тур. Локомотив-Амкар, 3:3 Автор: Сергей Дроняев Апр 23, 2017 0 Comments РепортажиФото Гаджи Гаджиев вышел на матч, как на разборку Михаил Костюков оказался в окружении Виталия Денисова и Дмитрия Тарасова Ведран Чорлука иногда пользовался приемами из вольной борьбы Представители регби ограничились поддержали футбольный «Локомотив» одним лишь баннером Болельщики «Спартака» перекрасили белую полоску и начали болеть за «Амкар» Иногда нога Чорлуки была шлагбаумом для футболистов «Амкара» Дарко Бодул избавил «Локомотив» от мечт о приближении к «Краснодару» Ведран Чорлука выбыл до конца сезона Боковым судьям как всегда доставалось от Юрия Семина Маринато Гилерме был впечатлен игрой Дарко Бодула Станислав Прокофьев смеется с количества зрителей этого матча На стадион «Локомотив» работал человечек «Амкара» Алексей Миранчук готовится улететь в космос Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра