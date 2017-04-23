РФПЛ. 24 тур. Локомотив-Амкар, 3:3

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Гаджи Гаджиев вышел на матч, как на разборку
Михаил Костюков оказался в окружении Виталия Денисова и Дмитрия Тарасова
Ведран Чорлука иногда пользовался приемами из вольной борьбы
Представители регби ограничились поддержали футбольный «Локомотив» одним лишь баннером
Болельщики «Спартака» перекрасили белую полоску и начали болеть за «Амкар»
Иногда нога Чорлуки была шлагбаумом для футболистов «Амкара»
Дарко Бодул избавил «Локомотив» от мечт о приближении к «Краснодару»
Ведран Чорлука выбыл до конца сезона
Боковым судьям как всегда доставалось от Юрия Семина
Маринато Гилерме был впечатлен игрой Дарко Бодула
Станислав Прокофьев смеется с количества зрителей этого матча
На стадион «Локомотив» работал человечек «Амкара»
Алексей Миранчук готовится улететь в космос
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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