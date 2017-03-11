РФПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Томь». 4:0. Автор: Сергей Дроняев Мар 11, 2017 0 Comments РепортажиФото Витиньо пробует управлять мячом силой мысли Суровые томские ультрас разогнали всех московских болельщиков Бибрас Натхо показывает, как правильно вытягивать ногу Когда рассказал смешную шутку, которая понравилась другу Александр Головин пытается стать русским Месси. Начал с прически Взгляд Валерия Петракова передает все состояние «Томи» на данный момент Виктор Гончаренко совершил самый опасный сейв ЦСКА в этом матче Тот редкий момент, когда мяч чудом не залетел в ворота «Томи» Трое в поле и один в воротах Перчатки Игоря Акинфеева притягивают мяч Понтус Вернблум смотрел матч с трибуны, прикинувшись русским Тот момент, когда набрал вкусняшек перед матчем Сергей Кузнецов оттаскал за уши Александра Головина Витиньо иногда улетал от соперников Этот момент стал стартом неприличных 4:0 Витиньо придумал новый способ проветривать друднодоступные участки тела Поделиться: Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра