РФПЛ. 10 тур. «Динамо» — «Зенит» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:15, 11.09.2017 0 РепортажиФото Станислав Черчесов спрашивает, зачем приехал на этот матч Шатов и Дзюба смеются над своим положением Александр Кокорин взглядом гипнотизирует мяч Ерохин пытается стать выше Твое лицо, когда родители заставляют лечь спать пораньше Андрей Лунев сел на невидимый стул Юрий Лодыгин нашел своих фанатов Александр Кокорин поскользнулся на сопернике Сергею Терехову напомнили, что он забыл сделать домашнее задание Роберто Манчини проводит диагностику глаз Леандро Паредеса Человеческая многоножка Артем Дзюба шокирован комплектом формы Антона Шунина Роберто Манчини пытается поймать жвачку Вандерсон и Паредес поспорили: чей кольщик лучше Утренняя зарядка, два типа упражнений Самая романтическая сцена из «Титаника» Дети раздевают Игоря Смольникова Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра