Обновление вагонов. Что изменилось в «Локомотиве» за это межсезонье

За день до матча за Суперкубок России «Локомотив» на своем стадионе представил новую форму на сезон 2016/17. Кроме того, президент столичной команды Илья Геркус рассказал, какие изменения произошли с ареной в Черкизово в межсезонье.
4 умных экрана, кресла и тяга к традициям
Основная задумка реконструкции – подчеркнуть достижения клуба за долгую историю. Теперь на колоннах стадиона красуются изображения Дмитрия Лоськова, Сергея Овчинникова, Дмитрия Сычева и Владимира Маминова. Кроме того, Илья Геркус в течении всего июля спойлерил болельщикам «Локо» одно из самых заметных нововведений: новые кресла. Они теперь ярче, новее, а «железнодорожники» с нетерпением ждут, что 27300 зрителей протестируют их во время матчей РФПЛ в самое ближайшее время.
Умные экраны – главная инновация. Если в прошлом сезоне их было два, и они располагались за воротами, то теперь новых табло (размером 16:9) четыре. Они размещены по углам стадиона «Локомотив». Приглашенные журналисты и зрители смогли оценить работу этих экранов. Правда, как сказал Илья Геркус, все возможности табло будут доступны для болельщиков во время матчей российской футбольной Премьер-лиги.
Светоотражающий элемент, ретро-эмблема
«Мы уже успели оценить новую форму. Она действительно крутая», — говорил с экрана Алексея Миранчук. Сам Алексей не был задействован в представлении: вместо него на сцене в новых футболках появились Виталий Денисов, Артем Галаджан и Иван Лапшов.
@miranchuk представляет основной комплект формы #ЯрчеПрошлого для игры дома. Домашний комплект формы мы выполнили в традиционном для последних сезонов цветовом сочетании: зелёная футболка, красные трусы и зелёные гетры. Сочетание двух оттенков зелёного и разных текстур ткани, а также фактурный шеврон на груди делают игровую футболку яркой и узнаваемой. Игровая форма – это то, что поможет показать приверженность родному клубу, а так же отличный подарок на все случаи жизни. Выбери свою на www.shop.fclm.ru
Домашний комплект (зеленая майка, красные шорты) выполнена в традиционных цветах. Если сравнивать с прошлогодним вариантом, то пропали полосы и несколько изменился воротник.
@ari_gol1000 показывает комплект формы #ЯрчеПрошлого для игры на выезде, посвящённый 95-летию клуба. Возраст нашего клуба – цифры, которыми мы по праву гордимся. И сезон, который берёт начало в канун празднования 95-летнего юбилея, мы отмечаем выпуском особого комплекта игровой экипировки. Эта форма выполнена в сочетании белого и красного цветов, но главным её элементом является, конечно же, ретро-эмблема клуба: привычную красную литеру «Л» и строгие железнодорожные крылья дополняют винтажный футбольный мяч и стилизованная модель вылетающего поезда. Изящным продолжением темы юбилея стала отливающая серебром надпись «95 лет Локомотиву» на спине футболки. Игровая форма – это то, что поможет показать приверженность родному клубу, а так же отличный подарок на все случаи жизни. Выбери свою на www.shop.fclm.ru
Выездной комплект (белая футболка и белые шорты) стал несколько оригинальнее. Во-первых, на груди у футболистов в матчах на выезде будет красоваться ретро-эмблема команды. Во-вторых, сзади на воротнике будет выделена серебряным цветом фраза «95 лет «Локомотиву».
@vitaliyd29 презентует третий комплект формы #ЯрчеПрошлого для игры в Европе. При создании третьего комплекта решено было отойти от традиционной практики: вместо контрастного по отношению к двум другим формам оттенка мы выбрали привычное глазу сочетание основных цветов бренда РЖД. Сочетание яркого красного и насыщенного серого получилось по-своему нарядным; это впечатление подкрепляет необычная форма воротничка. Чтобы усилить аллюзию на железнодорожные мотивы, мы добавили на заднюю часть футболки узнаваемый символ – скрещенные молоток и разводной ключ; а на груди сияет металлическим блеском уникальный шеврон из светоотражающего материала. Игровая форма – это то, что поможет показать приверженность родному клубу, а так же отличный подарок на все случаи жизни. Выбери свою на www.shop.fclm.ru
Третий комплект «Локомотив» назвал «еврокубковым»: «железнодорожники» будут играть в нем в Лиге Европы в следующем сезоне. Форма состоит из красного и серого цвета, а шеврон выполнен из специального светоотражающего материала. Кроме того, сзади на воротнике изображены скрещенные разводной ключ и молот.
«Что касается реновации стадиона, в год 95-летия «Локомотива» и 15-летия со дня строительства арены мы захотели сделать ремонт, и нам это удалось. Еще многое предстоит совершить. Думаю, во всем великолепии стадион будет явлен нам где-то в начале осени» — прокомментировал изменения президент «красно-зеленых» Илья Геркус.
Текст: еженедельник «Футбол»
Фото: ФК «Локомотив», Илья Егоров