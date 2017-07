Обновление вагонов. Что изменилось в «Локомотиве» за это межсезонье

@miranchuk представляет основной комплект формы #ЯрчеПрошлого для игры дома. Домашний комплект формы мы выполнили в традиционном для последних сезонов цветовом сочетании: зелёная футболка, красные трусы и зелёные гетры. Сочетание двух оттенков зелёного и разных текстур ткани, а также фактурный шеврон на груди делают игровую футболку яркой и узнаваемой. Игровая форма – это то, что поможет показать приверженность родному клубу, а так же отличный подарок на все случаи жизни. Выбери свою на www.shop.fclm.ru

A post shared by Официальный блог ФК Локомотив (@fclokomotiv) on Jul 13, 2017 at 10:04am PDT