Обновление вагонов. Что изменилось в «Локомотиве» за это межсезонье

За день до матча за Суперкубок России «Локомотив» на своем стадионе представил новую форму на сезон 2016/17. Кроме того, президент столичной команды Илья Геркус рассказал, какие изменения произошли с ареной в Черкизово в межсезонье.

4 умных экрана, кресла и тяга к традициям

Основная задумка реконструкции – подчеркнуть достижения клуба за долгую историю. Теперь на колоннах стадиона красуются изображения Дмитрия Лоськова, Сергея Овчинникова, Дмитрия Сычева и Владимира Маминова. Кроме того, Илья Геркус в течении всего июля спойлерил болельщикам «Локо» одно из самых заметных нововведений: новые кресла. Они теперь ярче, новее, а «железнодорожники» с нетерпением ждут, что 27300 зрителей протестируют их во время матчей РФПЛ в самое ближайшее время.

Умные экраны – главная инновация. Если в прошлом сезоне их было два, и они располагались за воротами, то теперь новых табло (размером 16:9) четыре. Они размещены по углам стадиона «Локомотив». Приглашенные журналисты и зрители смогли оценить работу этих экранов. Правда, как сказал Илья Геркус, все возможности табло будут доступны для болельщиков во время матчей российской футбольной Премьер-лиги.

Светоотражающий элемент, ретро-эмблема

«Мы уже успели оценить новую форму. Она действительно крутая», — говорил с экрана Алексея Миранчук. Сам Алексей не был задействован в представлении: вместо него на сцене в новых футболках появились Виталий Денисов, Артем Галаджан и Иван Лапшов.

Домашний комплект (зеленая майка, красные шорты) выполнена в традиционных цветах. Если сравнивать с прошлогодним вариантом, то пропали полосы и несколько изменился воротник.

Выездной комплект (белая футболка и белые шорты) стал несколько оригинальнее. Во-первых, на груди у футболистов в матчах на выезде будет красоваться ретро-эмблема команды. Во-вторых, сзади на воротнике будет выделена серебряным цветом фраза «95 лет «Локомотиву».

Третий комплект «Локомотив» назвал «еврокубковым»: «железнодорожники» будут играть в нем в Лиге Европы в следующем сезоне. Форма состоит из красного и серого цвета, а шеврон выполнен из специального светоотражающего материала. Кроме того, сзади на воротнике изображены скрещенные разводной ключ и молот.

«Что касается реновации стадиона, в год 95-летия «Локомотива» и 15-летия со дня строительства арены мы захотели сделать ремонт, и нам это удалось. Еще многое предстоит совершить. Думаю, во всем великолепии стадион будет явлен нам где-то в начале осени» — прокомментировал изменения президент «красно-зеленых» Илья Геркус.

Текст: еженедельник «Футбол»

Фото: ФК «Локомотив», Илья Егоров

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