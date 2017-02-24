Как сейчас выглядит стадион, где пройдет финал ЧМ-2018. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Большая спортивная арена «Лужники», вид сбоку
Стадион «Лужники» готов приблизительно на 95 процентов
На стадион журналистов пока что без касок не пускают
В 2017 году стадион может провести тестовые соревнования
Монтаж VIP-кресел на стадионе начнется в марте
Спортивный комплекс «Лужники» будут освещать 1,5 тысячи светильников
Каждый день специальная бригада рабочих чистит газон
Все строительные работы закончатся к маю
Над реконструкцией арены работает 2,2 тысячи человек
В день строителям удается устанавливать по 400–500 кресел. В VIP-секторах сидения более комфортные
Территория Олимпийского комплекса «Лужники» занимает 153 гектара
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Сергей Дроняев

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