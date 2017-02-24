Как сейчас выглядит стадион, где пройдет финал ЧМ-2018. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Фев 24, 2017 0 Comments В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Большая спортивная арена «Лужники», вид сбоку Стадион «Лужники» готов приблизительно на 95 процентов На стадион журналистов пока что без касок не пускают В 2017 году стадион может провести тестовые соревнования Монтаж VIP-кресел на стадионе начнется в марте Спортивный комплекс «Лужники» будут освещать 1,5 тысячи светильников Каждый день специальная бригада рабочих чистит газон Все строительные работы закончатся к маю Над реконструкцией арены работает 2,2 тысячи человек В день строителям удается устанавливать по 400–500 кресел. В VIP-секторах сидения более комфортные Территория Олимпийского комплекса «Лужники» занимает 153 гектара Поделиться: Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра