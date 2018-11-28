Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Виктория» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:20, 28.11.2018 0 РепортажиФото Готовность №1 И в дождь, и в снег болельщики всегда рядом Бистрович и за мячом следит, и за соперником Главное, во время нагнуться Обернииитесь, я здесь Виктор Гончаренко призывает к штурму «Виктории» Важное сообщение для Марио Игорь на месте Держи его В мороз болельщики умеют горячо поддерживать Верх остается за Марио Набабкин знает, как зацепиться за мяч Объятия Разговор по душам Удача «Виктории» Сигурдссон не сдается ЦСКА наносит удар У Набабкина препятствий не существует Горечь разочарования Благодарность за игру Марио без шлема Празднование виктории Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: