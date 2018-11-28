Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Виктория» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Готовность №1
И в дождь, и в снег болельщики всегда рядом
Бистрович и за мячом следит, и за соперником
Главное, во время нагнуться
Обернииитесь, я здесь
Виктор Гончаренко призывает к штурму «Виктории»
Важное сообщение для Марио
Игорь на месте
Держи его
В мороз болельщики умеют горячо поддерживать
Верх остается за Марио
Набабкин знает, как зацепиться за мяч
Объятия
Разговор по душам
Удача «Виктории»
Сигурдссон не сдается
ЦСКА наносит удар
У Набабкина препятствий не существует
Горечь разочарования
Благодарность за игру
Марио без шлема
Празднование виктории
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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