Леди в капах. Как болельщицы бьются за футбольные клубы Москвы

В День города в Москве состоялся финал проекта Football Fitness Lady. Болельщицы ведущих московских клубов вышли на ринг, чтобы определить самую сильную и боевую. Еженедельник «Футбол» побывал на этом пиршестве женской силы и узнал, что мотивирует девушек надевать боксерские перчатки.
Как попасть на обложку
В конце 2000-х в России задумались о том, как приструнить самых «отбитых» футбольных фанатов. Создавались турниры по боксу, самбо, дзюдо. Существует командный турнир и в Европе, где фанатские группировки в формате 5×5 выясняют отношения в клетке, с соответствующей экипировкой и судьями.
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История Football Fitness Lady не об этом. В фитнес-клубе на Комсомольской площади собрались болельщицы московских клубов РФПЛ, но не для того, чтобы на ринге выпустить всю злость и агрессию. Основная задача – перебороть себя, свои предрассудки и страхи, измениться внешне и внутренне.
Подобная программа перезагрузки футбольных фанаток существует два года, а нынешний сезон – уже четвертый. Победа уходит на второй план, ведь здесь главное – результат испытания. И он налицо: большинство девушек скидывают минимум 5 кг за 60 дней, значительно укрепляют тонус тела и преображают внешний вид. Организаторы также не сидят на месте и постоянно придумывают новые челленджи и призы. Так, победительница третьего сезона попала на обложку известного журнала о ЗОЖ и фитнес-тренинге.
Камень, ножницы, бумага
К финальной битве на ринге девушек вели два опытных тренера: Валентина Забияка – мастер спорта по бодибилдингу и бодифитнесу и Константин Серебренников — многократный чемпион Европы по версиям WPKA и IAKSA, 2-кратный победитель Кубка мира по кикбоксингу, версия WAКO.
Вражды и конкуренции между финалистками не ощущалось: все девушки за этот период успели по-настоящему сдружиться. С собой каждая взяла главный атрибут любого болельщика – фанатский шарф. По жребию полуфинальные пары сложились так: представительница «Динамо» Мария Краснощекова должна была схлестнуться с болельщицей «Спартака» Марией Севальниковой, а другая поклонница красно-белых, Диана Большова, – побороться с фанаткой ЦСКА Надеждой Блиновой. Порядок боев определяли просто – через «камень, ножницы, бумагу».
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«Бойцы к середине ринга», — анонсировал начало первого боя Серебренников. Ему предстояло выступить в роли главного судьи. Из углов с кровожадными взглядами вышли первые полуфиналистки. Девушек экипировали в защиту, подготовили капы, боксерские маски и перчатки. По регламенту бои должны были проводиться по формату смешанных единоборств К1: три раунда по 1,5 минуты с возможностью бить ногами, но в четко обговоренные места.
Бой стартовал, девушки начали готовить первые удары, аккуратно изучая технику оппонента. «Вперед, за «Динамо!», «Бей по корпусу!», «Не давай ей отдышаться!» — атмосфера в зала была накалена до предела. Девушки стали действовать агрессивнее, и после удачной серии ударов болельщица бело-голубых Мария Краснощекова добыла победу техническим нокаутом. Мария Севальникова еле сдерживала слезы, настолько не хотела подводить красно-белых.
В спарринге #ДинамоСпартак одержала победу @marya1923 , представляющая @fcdm_official . 💪🏽 . . #дневникфитнеследи #фитнеследиvityazfight #спартак #vityazfight #тренер_валентина_забияка #serebrennikov_ks #Динамо #фкДинамо #dynamo #fcdm #spartak #Спартак #fcsm . . Тренерский штаб @valentina_zabiyaka @serebrennikov_konstantin Куратор проекта: @instagramsavina Location @vityaz_fight
Попасть в кассу
Другой полуфинал ознаменовался классическим дерби — ЦСКА против «Спартака». Ожесточенный размен ударами с первых раундов, попытки пробить хай-киком в голову, постоянные уходы в клинч — складывалось ощущение, что девушки с малых лет обучены профессионально постоять за себя. Схватка завершилась после трех положенных раундов и по решению судей, ближе к победе была представительница ЦСКА Надежда Блинова. Спартаковского «междусобойчика» зрители не увидели: Мария Севальникова отказалась от боя с Дианой Большовой за третье место.
Известно, что фанаты «Динамо» дружат с армейскими. Девушки с ринга – не исключение, но в финале им предстояло выявить сильнейшую. Если в первом раунде выделить кого-либо было сложно, то во втором стала сказываться усталость Надежды Блиновой. У нее было меньше времени для восстановления. Все чаще ей приходилось зажиматься в углу ринга из-за постоянных хуков Марии Краснощековой – спасали ловкие перемещения. Последний раунд пролетел мгновенно. Очаровательные девушки напоследок смачно «проехались» по лицам друг друга, но с ног никто не свалился.
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Что у нас в итоге? А в итоге вот такой вот расклад 😹✋🏻 Вот вам моя трансформация #BeforeAfterNad ✌🏻Было 67,4 ➡️ стало 59,4 🙌🏻 . Прошло ровно 2 месяца проекта @football_fitnesslady ⚽️ Где под руководством тренеров @valentina_zabiyaka и @serebrennikov_konstantin я занималась и худела 🏃🏼♀️ Результат очевиден 💁🏼 . Безусловно, впереди меня ждёт долгая и упорная работа 📌 Буду улучшать результат и доводить до идеала, но согласись, за 2 месяца так усовершенствовать тело — это офигенно! 🔥 . Помню как на кастинге @valentina_zabiyaka меня спросила, на сколько килограмм я хочу похудеть, я сказала, что планирую потерять 7-8 кг 🙅🏼 и @valentina_zabiyaka ответила: "8 килограмм гарантирую!" 👌🏻 Так вот, если вы вдруг решите обратиться за консультацией к @valentina_zabiyaka 👈🏻 Слушайте внимательно все, что она говорит, советует или рассказывает! Это тот самый случай, когда нужно не просто слушать своего тренера и наставника, но и СЛЫШАТЬ👂🏻Благодарю от души за положительную энергию, которую вы дарили нам на тренировках 💚 ——— @vityaz_fight @valentina_raw @football_fitnesslady #ДневникФитнесЛеди #ФитнесЛедиVityazFight #VityazFight #Serebrennikov_ks #Тренер_Валентина_Забияка #Диетолог_Валентина_Забияка #Похудение #СпортивнаяПерезагрузка #Режим #ПравильноеПитание #Финал #ФинишнаяПрямая #ЦСКА #ЦСКАнавсегда #мыЦСКА
Как на вручении премии #Оскар в платье от @redcarpet__dress 🏆😹🔥 Эмоции были наивысшей степени ❤️💙 У меня был настолько большой призовой #Box 🎁 что я с трудом уместила все в такси 💥 . Благодарю за это организационный состав @dovlatova_koshka @instagramsavina и, конечно же, партнёров проекта, которые наполнили призовой фонд победительницы 🔥👇🏻👑 . Годовой абонемент @vityaz_fight 🥊 Кубок @art_souvenir 🏆 3Dмини – копия @bein3d.ru 👸🏼 Спортивное украшение @swanky_sport 💍 Букет @pastila_msk 💐 Спортивное питание @amiprosportpit 💊 Экипировка @extremehobby_ru 💪🏽 Одежда @ruswear 👕 Карта @bkushpub 💳 Пояс @tecnomed_sport 🏋🏽♀ Фитнес – одежда @ibiza.fitness 🤸🏽♀ Органическая косметика @yunniu_ Сертификат @nouvelle_clinic 👩🏼🔬 Полет в аэротрубе @icanfly.moscow Спирулина @spirulina.top ☘ Биопродукты @bio.mania 🍃 Мед — суфле @sladkoe_puteshestvie 🍦 . Photo: @alexander_yanovskiy @alexanderyan_photographer Assistant: @persona.natali ——— #ДневникФитнесЛеди #ФитнесЛедиVityazFight #Победительница #ЦСКА #ЦСКАнавсегда #мыЦСКА #ЦВБП #Финал #Подарки #ПризовойФонд
Определить победителя выпало судьям: со счетом 2:1 победа досталась Надежде Блиновой, которая оказалась кассиром на домашней арене ПФК ЦСКА: «У меня вся семья болеет за армейцев, поэтому я, можно сказать, поклонница красно-синих с рождения. Представлять любимый клуб для меня было вдвойне важно. Стараюсь посещать все домашние матчи. Помимо того что я переживаю за ЦСКА, я еще и работаю на команду. Я уже много лет тружусь в билетном отделе и сейчас кассир на нашей домашней арене. Знают ли коллеги об увлечениях? Да, конечно, очень переживают и болеют. Как попала в проект? Однажды я листала ленту Инстаграма и увидела новость о проекте по похудению. И так сложилось, что я в то время только планировала измениться. Я решила поучаствовать в кастинге, отправила заявку и впоследствии меня взяли. Сложнее всего было привыкнуть к режиму питания, потому что у нас очень классный тренер. Она – диетолог и очень хорошо разбирается в подборе питания. Она сама – вегетарианка и объясняла нам много интересных вещей по этой тематике. Многие девочки даже последовали за ней. Мне было очень непросто привыкнуть к подобному режиму, так как до проекта так строго я не питалась и не следила за рационом».
Так что, покупая билет на матчи армейцев, на всякий случай будьте вежливы.
После турнира мы поговорили с Константином Серебренниковым:
— Расскажите подробнее о подготовке к турниру.
— В течение двух месяцев по три дня в неделю девчонки занимались в нашем зале. Изначально мы делали акцент на технике, учились двигаться, защищаться, правильно бить. Последний месяц мы уже работали в парах, чтобы у девушек было больше опыта спаррингов. Результатом я доволен, девчонки – большие молодцы и показали весь свой максимум, а бои получились конкурентными и зрелищными.
— Как думаете, девушки доказали, что даже в такие короткие сроки можно поставить удар?
— Они показали неплохую технику. За те сроки, что мы имели на подготовку при трех тренировках в неделю – это очень достойно.
— Приходилось ли делать какие-либо снисхождения для девушек в ходе работы?
— Снисхождения? Особо ни в чем тренировочный процесс не ослабляли, проблем никаких не возникало. Все, что я говорил, девушки успешно выполняли.
— Как тяжело далось финальное решение в качестве судьи присудить победу представительнице ЦСКА?
— Изначально, когда только проект начался, фаворита выделить было сложно, но предположить финальную четверку было возможно. Для меня победа любой из них удивление бы не вызвало. По мне, сегодня победил сильнейший.
— За счет чего представительница ЦСКА оказалась сильней соперниц?
— Наверное, за счет хитрости, правильных передвижений. Надежда выполняла все чуть быстрее, точнее и все-таки сказалась поддержка друзей и ее команды. Подвести их она не могла.
Текст: Юрий Алеманов
Фото: Екатерина Довлатова