Леди в капах. Как болельщицы бьются за футбольные клубы Москвы

В День города в Москве состоялся финал проекта Football Fitness Lady. Болельщицы ведущих московских клубов вышли на ринг, чтобы определить самую сильную и боевую. Еженедельник «Футбол» побывал на этом пиршестве женской силы и узнал, что мотивирует девушек надевать боксерские перчатки.

Как попасть на обложку

В конце 2000-х в России задумались о том, как приструнить самых «отбитых» футбольных фанатов. Создавались турниры по боксу, самбо, дзюдо. Существует командный турнир и в Европе, где фанатские группировки в формате 5×5 выясняют отношения в клетке, с соответствующей экипировкой и судьями.

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История Football Fitness Lady не об этом. В фитнес-клубе на Комсомольской площади собрались болельщицы московских клубов РФПЛ, но не для того, чтобы на ринге выпустить всю злость и агрессию. Основная задача – перебороть себя, свои предрассудки и страхи, измениться внешне и внутренне.

Подобная программа перезагрузки футбольных фанаток существует два года, а нынешний сезон – уже четвертый. Победа уходит на второй план, ведь здесь главное – результат испытания. И он налицо: большинство девушек скидывают минимум 5 кг за 60 дней, значительно укрепляют тонус тела и преображают внешний вид. Организаторы также не сидят на месте и постоянно придумывают новые челленджи и призы. Так, победительница третьего сезона попала на обложку известного журнала о ЗОЖ и фитнес-тренинге.

Камень, ножницы, бумага

К финальной битве на ринге девушек вели два опытных тренера: Валентина Забияка – мастер спорта по бодибилдингу и бодифитнесу и Константин Серебренников — многократный чемпион Европы по версиям WPKA и IAKSA, 2-кратный победитель Кубка мира по кикбоксингу, версия WAКO.

Вражды и конкуренции между финалистками не ощущалось: все девушки за этот период успели по-настоящему сдружиться. С собой каждая взяла главный атрибут любого болельщика – фанатский шарф. По жребию полуфинальные пары сложились так: представительница «Динамо» Мария Краснощекова должна была схлестнуться с болельщицей «Спартака» Марией Севальниковой, а другая поклонница красно-белых, Диана Большова, – побороться с фанаткой ЦСКА Надеждой Блиновой. Порядок боев определяли просто – через «камень, ножницы, бумагу».

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«Бойцы к середине ринга», — анонсировал начало первого боя Серебренников. Ему предстояло выступить в роли главного судьи. Из углов с кровожадными взглядами вышли первые полуфиналистки. Девушек экипировали в защиту, подготовили капы, боксерские маски и перчатки. По регламенту бои должны были проводиться по формату смешанных единоборств К1: три раунда по 1,5 минуты с возможностью бить ногами, но в четко обговоренные места.

Бой стартовал, девушки начали готовить первые удары, аккуратно изучая технику оппонента. «Вперед, за «Динамо!», «Бей по корпусу!», «Не давай ей отдышаться!» — атмосфера в зала была накалена до предела. Девушки стали действовать агрессивнее, и после удачной серии ударов болельщица бело-голубых Мария Краснощекова добыла победу техническим нокаутом. Мария Севальникова еле сдерживала слезы, настолько не хотела подводить красно-белых.

Попасть в кассу

Другой полуфинал ознаменовался классическим дерби — ЦСКА против «Спартака». Ожесточенный размен ударами с первых раундов, попытки пробить хай-киком в голову, постоянные уходы в клинч — складывалось ощущение, что девушки с малых лет обучены профессионально постоять за себя. Схватка завершилась после трех положенных раундов и по решению судей, ближе к победе была представительница ЦСКА Надежда Блинова. Спартаковского «междусобойчика» зрители не увидели: Мария Севальникова отказалась от боя с Дианой Большовой за третье место.

Известно, что фанаты «Динамо» дружат с армейскими. Девушки с ринга – не исключение, но в финале им предстояло выявить сильнейшую. Если в первом раунде выделить кого-либо было сложно, то во втором стала сказываться усталость Надежды Блиновой. У нее было меньше времени для восстановления. Все чаще ей приходилось зажиматься в углу ринга из-за постоянных хуков Марии Краснощековой – спасали ловкие перемещения. Последний раунд пролетел мгновенно. Очаровательные девушки напоследок смачно «проехались» по лицам друг друга, но с ног никто не свалился.

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Определить победителя выпало судьям: со счетом 2:1 победа досталась Надежде Блиновой, которая оказалась кассиром на домашней арене ПФК ЦСКА: «У меня вся семья болеет за армейцев, поэтому я, можно сказать, поклонница красно-синих с рождения. Представлять любимый клуб для меня было вдвойне важно. Стараюсь посещать все домашние матчи. Помимо того что я переживаю за ЦСКА, я еще и работаю на команду. Я уже много лет тружусь в билетном отделе и сейчас кассир на нашей домашней арене. Знают ли коллеги об увлечениях? Да, конечно, очень переживают и болеют. Как попала в проект? Однажды я листала ленту Инстаграма и увидела новость о проекте по похудению. И так сложилось, что я в то время только планировала измениться. Я решила поучаствовать в кастинге, отправила заявку и впоследствии меня взяли. Сложнее всего было привыкнуть к режиму питания, потому что у нас очень классный тренер. Она – диетолог и очень хорошо разбирается в подборе питания. Она сама – вегетарианка и объясняла нам много интересных вещей по этой тематике. Многие девочки даже последовали за ней. Мне было очень непросто привыкнуть к подобному режиму, так как до проекта так строго я не питалась и не следила за рационом».

Так что, покупая билет на матчи армейцев, на всякий случай будьте вежливы.

После турнира мы поговорили с Константином Серебренниковым:

— Расскажите подробнее о подготовке к турниру.

— В течение двух месяцев по три дня в неделю девчонки занимались в нашем зале. Изначально мы делали акцент на технике, учились двигаться, защищаться, правильно бить. Последний месяц мы уже работали в парах, чтобы у девушек было больше опыта спаррингов. Результатом я доволен, девчонки – большие молодцы и показали весь свой максимум, а бои получились конкурентными и зрелищными.

— Как думаете, девушки доказали, что даже в такие короткие сроки можно поставить удар?

— Они показали неплохую технику. За те сроки, что мы имели на подготовку при трех тренировках в неделю – это очень достойно.

— Приходилось ли делать какие-либо снисхождения для девушек в ходе работы?

— Снисхождения? Особо ни в чем тренировочный процесс не ослабляли, проблем никаких не возникало. Все, что я говорил, девушки успешно выполняли.

— Как тяжело далось финальное решение в качестве судьи присудить победу представительнице ЦСКА?

— Изначально, когда только проект начался, фаворита выделить было сложно, но предположить финальную четверку было возможно. Для меня победа любой из них удивление бы не вызвало. По мне, сегодня победил сильнейший.

— За счет чего представительница ЦСКА оказалась сильней соперниц?

— Наверное, за счет хитрости, правильных передвижений. Надежда выполняла все чуть быстрее, точнее и все-таки сказалась поддержка друзей и ее команды. Подвести их она не могла.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Екатерина Довлатова

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.