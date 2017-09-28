«Этот «МЮ» — моя самая сильная команда». Как «Манчестер Юнайтед» преподал ЦСКА мастер-класс

После вытащенной на зубах ничьей «Спартака» с «Ливерпулем» от армейцев по умолчанию ожидали упорного сопротивления манкунианской машине. «Но» было только одно: угрожающая форма команды Жозе Моуринью, которая после поражения в Суперкубке от «Реала» больше не проигрывала. На деле с ЦСКА случилось то, чего российские болельщики предрекали «Спартаку» днем ранее. Если бы не Акинфеев, все было бы совсем грустно.

«Манчестер Юнайтед» для ЦСКА стал уже привычным гостем, однако ВЭБ-Арена принимала английского гранда впервые, так что ажиотаж был нешуточный. Пронизывающий московский холод не помешал болельщикам образовать на подходе к стадиону грандиозное столпотворение: пробираться с боем приходилось не только на трибуны, но и в ложе прессы. Даже ВИП-места оказались забиты до отказа, хотя с их реализацией у клуба до этого были большие проблемы.

Армейцы подготовили масштабный перфоманс на три трибуны. «Заворотная» нарядилась в красно-синие цвета и спроецировала цифру «12»: этот номер с 2010 года закреплен за фанатами и символизирует дополнительного игрока. Вдоль поля суппортеры выложили надпись «Мы — ЦСКА! Мы победим!», а изюминкой болельщицкого креатива стало нахождение на центральной трибуне персонажа в очень натурально выглядящей шапке Мономаха.

Стартовые составы оригинальностью не отличались. ЦСКА привычно выстроился в 3+5+2 с Витинью и Чаловым впереди. Моуринью ожидаемо выставил собственную вариацию с тремя защитниками: 3+4+3 с Блиндом и Янгом на флангах и атакующим звеном Марсьяль – Лукаку – Мхитарян. Травмированного Погба в центре поля подменил Андер Эррера, а компанию Байи и Смоллингу в обороне составил Виктор Линделеф.

На 3-й минуте ЦСКА впервые провалил защиту англичан: Головин из глубины поля бросил в прорыв Дзагоева, но воплотить выпад во что-то конкретное не удалось. А в ответной атаке «МЮ» открыл счет. Гол получился на удивление будничным: подача Марсьяля с левого фланга нашла в штрафной Лукаку, который продавил защитника и головой отправил мяч в сетку.

За защиту с каждой минутой становилось все тревожнее: уж слишком просто манкунианцы проникали в хозяйскую штрафную.«Юнайтед» наступал по всем фронтам: частые забросы через центр находили Лукаку, слева рвал и метал Марсьяль, а на правом фланге был активен Эшли Янг, вышедший с капитанской повязкой. Именно его настырность привела ко второму голу. Капитан «МЮ» пасом отправил в штрафную Мхитаряна, Щенников пошел в подкат, и помощник судьи немедленно сигнализировал о нарушении. Марсьяль с «точки» непринужденно развел мяч и Акинфеева по разным углам.

Даже это не сломило ЦСКА: москвичи вновь сподобились на опасную атаку, но удар Головина совсем немного разминулся с левым углом ворот Де Хеа. Воодушевленные болельщики на полную мощь зарядили: «Красно-синий – самый сильный!» Но всего через несколько минут Лукаку забил третий мяч, воспользовавшись подачей Марсьяля все с того же левого фланга, и с призраком интриги в этом матче было покончено. На табло горела всего лишь 27-я минута.

«Надо, надо, надо, надо гол!» — не унималась фанатская трибуна. Ведь не скажешь, что «МЮ» был безгрешен: ЦСКА имел не одну возможность для взятия ворот. Самый опасный случился на 36-й минуте: армейцы продрались в чужую штрафную прямо по центру, и Чалов, казалось, бил наверняка, но Де Хеа сыграл блестяще и выудил мяч из-под перекладины. И все же «МЮ» выглядел слишком сильно. Под конец тайма Марсьяль с такой легкостью накрутил на левом фланге троих соперников, будто ему противостояли дублеры, а не лучшая оборона России.

После перерыва «МЮ» сразу обозначил, что не намерен просто доигрывать. Лукаку раз за разом находил коридоры между защитниками, и как ни старался Акинфеев, очередной гол виделся лишь вопросом времени. Четвертый мяч залетел в его ворота после кошмарного обреза, удара Лукаку и добивания от Мхитаряна. Только после этого Моуринью пустился в эксперименты и выпустил на поле Лингарда, Дармиана и Рэшфорда. Гончаренко ответил выходом Жамалетдинова и Миланова: ЦСКА не забивал уже два матча кряду, и эту неудачную серию уж очень хотелось прервать. Но во втором тайме с моментами у хозяев было хуже некуда. Чтобы хоть как-то сподвигнуть команду на активные действия, на 70-й минуте фанатская трибуна армейцев перешла на форму одежды номер 2 «голый торс». И лучик позитива все-таки блеснул из этого красно-синего мрака. Под конец игры на поле появился совсем молодой Константин Кучаев, и на последних минутах после отличной передачи Головина он прошил-таки Де Хеа самым обидным для вратаря способом. 1:4 – на этом пора было закрывать лавочку.

На послематчевой конференции Жозе Моуринью выглядел так, будто он только что проснулся. Его спокойствие было даже слишком безмятежным, а постоянное копание в телефоне создавало впечатление, что он забыл покормить свою Сосису (кто не знает – собака Жозе из рекламного ролика) и теперь искал среди своих контактов человека, готового это сделать. Когда журналисты напомнили, что он назвал нынешний состав ЦСКА самым сильным из тех, с которым ему доводилось играть, португалец невозмутимо парировал: «Просто этот «МЮ» – тоже моя сильнейшая команда». Жозе по-прежнему доминирует над российскими клубами: из 10 встреч его команды одержали 7 побед и ни разу не проиграли. Ну а Виктору Гончаренко оставалось лишь восхищаться тем, как быстро англичане возвращались в оборону, и сокрушаться из-за грубых оплошностей своей команды. То, что прокатило у «Спартака» с «Ливерпулем», с «Юнайтед» не прошло.

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football