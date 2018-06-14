Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 14 июня)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Талисман ЧМ-2018 Забивака

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 14 июня (начало в 12:00 по московскому времени) мы предвкушаем старт ЧМ-2018 и делаем прогнозы на предстоящие матчи. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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