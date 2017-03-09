Выходные данные. Как приходили и куда исчезали бывшие тренеры «Барселоны»

Вчера «Барселона» сотворила настоящее чудо, сумев отыграть четыре гола у «ПСЖ» и выйти в четвертьфинал ЛЧ. Но несмотря на это, на днях было объявлено, что по окончании сезона главный тренер каталонцев Луис Энрике покинет команду. За последние 19 лет это будет девятая отставка с поста тренера «Барсы» – и ко многим приложили руку звездные игроки. Рассказываем о судьбах самых харизматичных наставников «сине­-гранатовых» за этот срок.

Кто: Луи ван Гал

Гражданство: Голландия

Сезоны: 1997–2000, 2002/03

Где сейчас: без работы

У Луи ван Гала было два пришествия в «Барселону». В 1997­-м Король Луи возглавил «сине­-гранатовых» в ореоле тренера­победителя, дважды выиграв с «Аяксом» еврокубки. Ван Галу достался перспективный состав: в команде уже были Фигу, Луис Энрике и Гвардиола. В процессе к ним присоединились Ривалдо и Клюйверт.

В первых сезонах под руководством Ван Гала «Барса» дважды делала золотой дубль. Эти достижения были смазаны двумя подряд вылетами на групповом этапе ЛЧ. Плюс Ривалдо, лучший игрок мира в 1999­-м, не одобрял выбор Ван Гала. Тренер видел его на левом фланге атаки, тогда как Ривалдо хотел играть только в центре. В мае 2000 года «Барселона» вылетела в полуфинале ЛЧ от «Валенсии», а в первенстве подарила чемпионство «Депортиво». Ван Гал был отправлен в отставку в первый раз.

Летом 2002-­го Тюльпановый генерал вернулся в «Барсу». Первым его решением стала продажа неудобного Ривалдо в «Милан». Сам Ван Гал на этот раз не выиграл с «Барселоной» ни одного трофея. Более того, после 12­го места в таблице в январе 2003 года он был уволен в последний раз.

Далее Король Луи продолжил активную тренерскую

карьеру. С разной успешностью работал в «АЗ», «Баварии», сборной Голландии и «МЮ». В январе 2017­-го Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры, но позже пояснил, что это всего лишь отпуск.

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Кто: Франк Райкард

Гражданство: Голландия

Сезоны: 2003–2008

Где сейчас: завершил карьеру

Три года без трофеев вынудили уйти в отставку не только Луи ван Гала. Президента Жоана Гаспара сменил свежий и амбициозный Жоан Лапорта. На пост наставника он позвал Франка Райкарда, бывшую звезду «Аякса» и «Милана».

На роль главного в «Барсу» Райкард пришел с четко сформированной концепцией. Из вечно перспективных Хави и Иньесты Франк сформировал замечательный тандем центральных полузащитников. Точечными приобретениями он создал один из лучших составов в истории «сине-­гранатовых». Именно при нем в «Барселону» пришли чемпионы мира Роналдиньо и Эдмилсон, Самуэль Это’О и Деку, Рафа Маркес и Людовик Жюли. Хенрик Ларссон пережил очередную молодость, дополняя Это’О и юного Лео Месси в атаке. Этой бандой «сине­-гранатовые» выиграли все: два чемпионства, два Суперкубка Испании и долгожданную Лигу чемпионов-­2006.

Сезон­-2007/08, несмотря на серьезное усиление, оказался провальным. Вылет в полуфинале Лиги чемпионов и третье место в Примере привели к увольнению Райкарда.

После Франк один сезон руководил «Галатасараем» и два года возглавлял сборную Саудовской Аравии. В декабре 2016-­го он заявил, что больше не ждет предложений, и принял решение завершить тренерскую карьеру.

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Кто: Хосеп Гвардиола

Гражданство: Испания

Сезоны: 2008–2012

Где сейчас: «Манчестер Сити»

Когда Хосеп Гвардиола почти без тренерского опыта возглавил «Барселону», это удивило многих. Пеп всю карьеру впитывал идеи от таких зубров, как Круифф, Бобби Робсон и Ван Гал. На закате выступлений Гвардиола отправился в «Брешию» к мэтру – великому Карло Маццоне. По словам Хосепа, методы тренировок и концепция Маццоне оказали на него особое влияние.

Для достижения дальнейшего прогресса Гвардиола вначале избавился от ряда футболистов. Среди покинувших «Барсу» – Роналдиньо, Деку, Тюрам. Им на смену пришли Дани Алвес, Пике и Кейта.

«Барселона» Гвардиолы играла в невероятный футбол. Тики­така от сборной Испании на Евро­-2008 в исполнении «Барсы» приобрела еще более яркие очертания. Лео Месси расцвел по­-настоящему и начал забивать пачками. Выигрыш всех возможных трофеев навсегда оставит «Барсу» Пепа как одну из лучших команд в истории футбола.

В 2012-­м Гвардиола получил награду лучшему тренеру мира. Но ничто не вечно. Поражение в полуфинале ЛЧ от «Челси» и проигранный «Реалу» титул в Примере стоили Пепу работы в «Барсе».

Став главным тренером «Баварии», в сезонах с 2013/14 по 2015/16 он выиграл в Германии все, но ЛЧ с Мюнхеном ему так и не покорилась. Теперь с новыми надеждами он работает в «Манчестер Сити».

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Кто: Тито Виланова

Гражданство: Испания

Сезон: 2012/13

Где сейчас: «в лучшем мире»

Назначение Тито Вилановы было воспринято позитивно. Каталонец, воспитанник «Барселоны», четыре года был ассистентом Пепа. Виланова возглавил «сине-­гранатовых» как раз после ухода Гвардиолы.

Начало сезона­-2012/13 для Вилановы получилось смазанным: поражение от «Реала» в Суперкубке. При этом в чемпионате «Барса» шла уверенно, размазывая всех соперников. Досрочно был обеспечен проход в весеннюю стадию ЛЧ.

Однако здоровье тренера оставляло желать лучшего. Еще в конце 2011-­го Виланова перенес операцию по удалению опухоли околоушной слюнной железы. 19 декабря 2012 года Тито был госпитализирован в больницу c рецидивом, а на следующий день был прооперирован. Также он проходил химио­ и радиолучевую терапию. К тренерской деятельности Тито вернулся уже 7 января, но ненадолго. В начале февраля он полетел в Нью-­Йорк для прохождения лечения после операции.

Вновь возвратился в конце марта, но с «Барселоной» было уже не все гладко. В Примере команда добилась чемпионства, набрав сто очков за сезон. Но в полуфинале ЛЧ их ожидала суровая «Бавария» (0:3,0:4).

В июне 2013­-го Тито Виланова покинул пост тренера «Барселоны» по состоянию здоровья. 25 апреля 2014 года он скончался – менее чем через сутки после проведенной операции.

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Кто: Херардо «Тата» Мартино

Гражданство: Аргентина

Сезоны: 2013/14

Где сейчас: «Атланта Юнайтед»

Херардо Мартино провел долгую карьеру игрока. Даже выступал в «Барселоне», правда, в эквадорской. Сыграл один матч за аргентинскую сборную.

Тренерскую деятельность Херардо начал в 1998 году с командами низших дивизионов Аргентины. С 2002 по 2004 год случился прорыв: приглашение в две главные команды Парагвая – сначала в «Либертад», а затем в «Серро Портеньо». Выиграв четыре чемпионства в Парагвае, он возглавил сборную этой страны. Отработав там с 2007­-го по 2011­й, Мартино отправился в клуб, которому посвятил большую часть карьеры, – родной «Ньюэллс Олд Бойз», где до сих пор является рекордсменом по матчам во всех турнирах. Именно оттуда он в 2013­-м получил приглашение в настоящую «Барселону».

Старт Мартино на посту тренера «сине­-гранатовых» оказался блестящим. Не проиграв в первых 16 матчах на новой должности, он стал первым наставником в истории «Барсы», кому покорилось подобное достижение. Далее все пошло не так гладко. Сданный «Атлетико» титул чемпиона Испании вкупе с неудачным выступлением в ЛЧ привел к отставке Мартино.

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После ухода из «Барселоны» Херардо два года возглавлял сборную Аргентины. Летом 2016­-го после очередного поражения в финале Копа Америка от Чили он сложил полномочия. Ныне тренирует американский «Атланта Юнайтед».

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press