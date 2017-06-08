Уйти в закат. Пять футболистов, решения завершить карьеру которых мы не заметили

Мы плакали вместе со «Стадио Олимпико», когда Франческо Тотти совершал круг почета после прощального матча с «Дженоа». Мы поддерживали болельщиков «Баварии», которые, несмотря на очередное чемпионство, грустили и провожали Хаби Алонсо и Филиппа Лама, решивших прекратить выступления. Однако в этом сезоне, помимо трех легендарных мастеров, были и другие завершившие карьеру игроки, чуть менее звездные, но все равно очень значимые футболисты.

Кто: Дирк Кюйт

Возраст: 36

Амплуа: нападающий

Последний клуб: «Фейенорд»

«Мне предложили двухлетнее соглашение, но я считаю, что лучше подписать на год. Лично я знаю, что смогу справиться. Физически ощущаю себя отлично», — Дирк Кейт немного обнадежил своих персональных болельщиков, но это оказалось миражом. В карьере знаменитого голландского нападающего было четыре команды, причем в «Фейеноорде» он побывал дважды. В первый раз он два дважды завоевывал «бронзу» чемпионата Голландии. Во второй – помог победить в Эридивизи впервые за 18 лет, обеспечив «красно-белым» золотые медали хет-триком в матче против «Хераклеса». А потом ушел красиво, завершив карьеру игрока.

На данный момент Кюйт проводит время вместе с семьей в Роттердаме, купается в теплых морях и задумывается о небольшом туристическом туре по Соединенным Штатам. Однако нападающий не отрицает, что в скором времени может вернуться в футбол. Кюйт рассказал, что он уже беседовал на тему возвращения в «Фейенорд» с техническим директором команды Мартином ван Гелом. Полностью раскрывать карты перед голландской прессой и называть свою будущую должность Дирк пока не хочет. Но в разговоре с журналистами он сказал, что в ближайшее время намерен пройти тренерские курсы и подумать о профессиональном будущем. Кроме того, СМИ стало известно, что Ван Гел предложил ему какую-то роль в руководящем штабе роттердамцев. В любом случае фамилию Кюйт мы еще не раз услышим на каком-нибудь крупном футбольном соревновании.

Кто: Кевин Кураньи

Возраст: 35 лет

Амплуа: нападающий

Последний клуб: «Хоффенхайм»

Кажется, что это было совсем недавно: Кевин Кураньи в самом расцвете сил меняет антураж Бундеслиги на рискованные перспективы России, поражает соперников «Динамо» в РФПЛ, помогает бело-голубым в еврокубках и отдает московской команде пять лет своей жизни и карьеры. До этого Кевин выступал за «Шальке» и «Штутгарт», ссорился с Йоахимом Левом. После «Динамо» Кураньи заканчивал карьеру в «Хоффенхайме», отказывал клубам из МЛС, Китая и Саудовской Аравии. А в конце марта, находясь в статусе свободного агента,объявил о завершении карьеры.

«Вы спросите, почему именно сейчас? Мне потребовались месяцы на то, чтобы прийти к этому решению. Было нелегко принять его и навсегда попрощаться. Но теперь время пришло. И я с этим смирился. Я не просто привык к своей новой жизни, она мне даже начинает нравиться. Признаюсь, иногда меня ужасно тянет снова выбежать на поле и погонять мяч. Но и перспектива после стольких лет отдохнуть от расписанной буквально по минутам и управляемой извне жизни профессионального футболиста не менее заманчива. Хотя что уж кривить душой: если бы в последние месяцы мне удалось найти подходящий клуб, я продолжил бы карьеру», — рассказал Кураньи. На данный момент нет никакой определенности в том, чем бывший нападающий сборной Германии займется дальше. Его опыт может пригодиться при работе с молодыми игроками или в сотрудничестве с членами тренерского штаба какой-нибудь команды. Он может попробовать себя в журналистике. Но пока Кевин ловит кайф, участвует в товарищеских турнирах типа Кубка легенд и рассказывает журналистам, как хорошо ему было в чемпионате России.

Кто: Александр Маннингер

Возраст: 39

Амплуа: вратарь

Последний клуб: «Ливерпуль»

Если бы Александр Маннингер был студентом, то наверняка троечником, который абсолютно ничего не учил и получал зачеты в тот момент, когда преподаватели были в исключительно хорошем расположении духа. Маннингер являлся основным голкипером в «Арсенале», но в сезоне-1997/98 выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В «Ювентусе» он уступил в конкуренции несравненному Джанлуиджи Буффону, но тем не менее стал обладателем скудетто в розыгрыше Серии А-2011/12. В него мало где верили. Но в тех клубах, где тренеры доверяли Александру место в основе, австрийский голкипер выдавал абсолютно сумасшедшие матчи.

Австрия, Англия, Италия, Испания и даже Германия – те страны, в которых выступал Маннингер. Его опыт и уникальные навыки вратарской школы, полученные от работы с настоящими звездами, пригодились бы любой команде. Недаром Юрген Клопп приглашал Алекса в «Ливерпуль», для того чтобы тот следил за более молодыми Кариусом и Миньоле на правах старшего коллеги. Есть подозрение, что он очень бы преуспел в штабе какой-нибудь команды и на посту тренера вратарей. Однако пока что Маннингера привлекает бизнес, никак не касающийся футбола. Австриец намерен открыть строительную компанию. И, как признавался Алекс, это именно то дело, которое способно вернуть его в Австрию спустя столько лет большого футбольного путешествия.

Том Штарке

Возраст: 36

Амплуа: вратарь

Последний клуб: «Бавария»

Тринадцать трофеев, среди которых — Лига чемпионов и куча чемпионств страны. Том Штарке сумел выиграть их все, проведя всего 10 официальных матчей за «Баварию». О немецком вратаре, просидевшем треть карьеры на скамейке, забудут совсем скоро, но рекордная статистика продолжает поражать.

Том Штарке — один из редких немецких футболистов, рожденных в Восточной Германии. Будучи воспитанником дрезденского «Динамо», Штарке в раннем возрасте сумел заинтересовать скаутов «Байера». Однако сыграть за основу голкиперу так и не посчастливилось. Чуть позже Том сумел отлично зарекомендовать себя в «Хоффенхайме», чем и привлек внимание «Баварии». Штарке получил предложение от мюнхенцев в 2012 году. Тогда ворота немецкого гранда уже охранял Мануэль Нойер, и смены голкипера не предвиделось Том переехал в Мюнхен сразу на скамейку запасных: его вполне устраивал расклад, при котором титулы приумножаются, как цена юного суперфорварда «Монако» Мбаппе в этом сезоне. Несмотря на отсутствие игрового времени, Штарке умудрялся нередко получать травмы. Иногда даже серьезные. В последний раз голкипер провел в лазарете около полугода из-за разрыва связок.

Этим летом Том Штарке примет участие в AudiCup — своем последнем турнире. После его окончания голкипер планирует остаться в футболе: говорят, что совсем скоро Штарке займет должность тренера вратарей в одной из юношеских команд «Баварии».

Мартин Демичелис

Возраст: 36

Амплуа: защитник

Последний клуб: «Малага»

Аргентинец — один из самых противоречивых игроков в истории футбола. Грязный в игре, не самый лучший из центральных защитников, да еще и острый на язык, Демичелис долгое время был одним из игроков, олицетворявших «Баварию» нулевых. А потом все изменилось. «До прихода Луи ван Гала в «Баварию» я чувствовал себя здесь как дома. Когда он возглавил «Баварию», в клубе завоняло», – не стеснялся в выражениях аргентинец, отправляясь в аренду в «Малагу». Позже, уже будучи игроком «Манчестер Сити», Демичелис подал в суд на испанский клуб из-за долга по зарплате в 400 тысяч евро. Иронично, что именно «Малага» и стала последним клубом аргентинца.

За все время своих выступлений на профессиональном уровне он получил 110 желтых карточек и 6 раз удалялся с поля. А недавно еще и был заподозрен в игре на тотализаторе: зимой 2016-го игрок сделал около 30 ставок на футбольные матчи. Имя Мартина Демичелиса стало нарицательным в футболе – даже после завершения им карьеры, о чем он объявил в мае. Никто не забудет о его частых провалах в обороне. И о самом важном просчете — в финале ЧМ-2014: ведь именно Демичелис совершил ошибку, после которой Марио Гетце забил победный мяч в ворота Аргентины, который принес Германии титул лучшей сборной мира.

Текст: Лидия Дидык, Илья Егоров

Фото: Global Look Press