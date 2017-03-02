Свободные в кассу. Пять самых статусных джокеров в российской Премьер-лиге

Даже когда денег нет, российские футбольные клубы держатся и все равно делают статусные покупки на трансферном рынке. «90 минут» — о самых значимых приобретениях зимней паузы. Многие из них достались клубам бесплатно, и троим из пяти – больше 30 лет.

Кто: Бранислав Иванович

Позиция: защитник

Куда: «Зенит»

Откуда: «Челси»

Стоимость: бесплатно

Бранислав Иванович – не чужой человек для российского футбола. Он выступал за «Локомотив» всего два сезона – в 2006 и 2007 годах, но оставил яркий след в сердцах поклонников «Локо» и РФПЛ. Иванович проявлял себя на любой позиции в защите и опорной зоне, но больше запомнился на месте крайнего игрока обороны. После перехода в «Челси» его универсальность проявилась ярче, и к ней добавились трофеи: с «синими» он выиграл два чемпионата Англии, три Кубка Англии и Лигу чемпионов-2011.

Иванович был основным при любом наставнике «Челси», будь то Анчелотти, Хиддинк, Ди Маттео или Моуринью. Лишь после прихода Антонио Конте на пост главного тренера Бранислав утратил позиции. На опального Ивановича выстроилась очередь из солидных претендентов, но он выбрал питерский «Зенит».

В клубе на Неве Иванович призван добавить стабильности обороне питерцев, в которой немало огрехов. По задумке Мирчи Луческу, Бранислав будет полезен при разных тактических расстановках – от 4+2+3+1 до 3+5+2. Но, возможно, тренеру больше понадобятся от экс-игрока «Челси» его лидерские качества. 33-летний Иванович совсем не утратил желания побеждать. В «Зенит» он пришел не доигрывать, а реально помочь команде. Опыт победных турниров, сербский характер и жажда выигрывать – главные мотивации для Ивановича в Санкт-Петербурге.

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Кто: Луис Адриано

Позиция: нападающий

Куда: «Спартак»

Откуда: «Милан»

Стоимость: бесплатно

Бразильский новичок «Спартака» еще в юношестве покинул родные края. Уже в 19 лет он отправился покорять далекий и незнакомый Донецк. Луис Адриано отыграл за «Шахтер» солидные восемь сезонов и стабильно выигрывал конкуренцию даже у более высокооплачиваемых нападающих. Бразильская техника, убойный удар с любой позиции и голевое чутье позволили Луису Адриано войти в топ лучших форвардов Европы.

В сезоне-2014/15 он стал вторым бомбардиром Лиги чемпионов, забив на групповом турнире девять мячей. Впрочем, большая их часть влетела в ворота борисовского БАТЭ. В первой игре с белорусами он забил пять голов, став вторым игроком после Лео Месси, кому удалось такое достижение в Лиге чемпионов. При этом за 17 минут он сотворил самый быстрый покер в истории турнира. В ответной встрече с белорусами Адриано забил «всего лишь» три мяча. Примечательно, что это был его третий хэт-трик в ЛЧ – ни один бразилец в матчах главного Еврокубка не делал больше одного.

За эти заслуги он получил приглашение в сборную Бразилии, а летом 2015 года – в «Милан». Из-за постоянных изменений в составе Луис Адриано так и не стал в Италии своим: лишь четыре забитых мяча за полтора года. Переход в «Спартак» — новый вызов для 29-летнего нападающего, который не потерял мотивации забивать и выигрывать трофеи. А мечта вернуться в национальную команду – основная движущая сила для любого форварда с родины самбы.

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Кто: Джефферсон Фарфан

Позиция: Вингер

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Аль-Джазира»

Стоимость: свободный агент

Джефферсон Фарфан дебютировал во взрослом футболе в 16 лет. После трех лет выступлений в перуанском «Альянса Лима» на него обратил внимание голландский ПСВ. Талантливого вингера разглядел неповторимый Гус Хиддинк. В Эйндховене Фарфан был призван достойно заменить Арьена Роббена. Перуанец ударными темпами заставил поклонников ПСВ забыть перешедшего в «Челси» лидера.

Его скоростные прорывы по флангам выматывали любого защитника в Европе. Фарфан всегда проявлял себя как топ-ассистент. Он способен выдать как великолепный кросс с фланга, так и обойти нескольких соперников и вознаградить свободного партнера. При этом результативность Фарфана в ПСВ была на уровне лучших форвардов – 57 голов в 117 играх.

Переход в «Шальке» добавил Джефферсону известности, но с трофеями в Гельзенкирхене наблюдалась большая проблема. За восемь лет у «горняков» не раз подбирался боевой состав, но создать настоящую конкуренцию «Баварии» и Дортмунду так и не удалось. Спустя восемь лет выступлений в Германии Фарфану это надоело, и он отправился на заработки в Саудовскую Аравию. Контракт от «Аль-Джазиры» с зарплатой 10 млн евро в год соблазнил перуанца. В октябре 2016-го соглашение было расторгнуто.

Джефферсон Фарфан для «Локомотива» — это риск. 32-летний игрок с не самой лучшей историей и непонятной мотивацией должен еще доказать, что его приглашение – не ошибка нового менеджмента клуба.

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Кто: Магомед Оздоев

Позиция: полузащитник

Куда: «Терек»

Откуда: «Рубин» (аренда)

Стоимость: 3 млн евро

Магомед Оздоев начинал карьеру в родной Чечне. Проявив себя в юношеских командах «Ангушта» и «Терека», он в 16 лет получил приглашение от киевского «Динамо». На Украине Оздоев заиграл так, что им заинтересовался «Шальке», но переходу помешали возрастные ограничения.

В 2010 году 17-летний Оздоев подписал контракт с московским «Локомотивом». Его дебют за красно-зеленых состоялся еще до совершеннолетия, а в апреле 2011-го в ворота «Волги» он забил свой первый гол в профессиональной карьере. Яркий дебют был отмечен тренерами сборной, и в 2012 году он рассматривался как кандидат на участие в чемпионате Европы. Однако полноценный дебют в главной команде страны состоялся позже. В 2014-м Фабио Капелло выпустил Оздоева в товарищеском матче против Азербайджана.

Чехарда тренеров и неопределенность в руководстве так и не позволили Магомеду раскрыться полностью в «Локомотиве». Летом 2014-го он перешел в «Рубин» на правах аренды, а спустя год подписал полноценный контракт. Первые два сезона складывались для Оздоева хорошо. Он постоянно выходил в стартовом составе и призывался в сборную. С приходом нового тренера Магомед проиграл конкуренцию Алексу Сонгу и принял предложение от родного «Терека». Главная мотивация этого перехода – постоянно играть и быть на виду у Станислава Черчесова, который не раз заявлял, что очень рассчитывает на хавбека.

Оздоев для «Терека» — надежный центр поля, который способен играть «от штрафной до штрафной», хорош в борьбе и умеет забивать важные мячи. Возвращение в родные края должно дать 24-летнему Оздоеву мощный импульс, который позволит ему стать одним из лучших полузащитников России.

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Кто: Александр Глеб

Позиция: полузащитник

Куда: «Крылья Советов»

Откуда: БАТЭ

Стоимость: бесплатно

Белорусский полузащитник не в первый раз приезжает выручать «Крылья». Он уже выступал в Самаре в 2012 году. Александр Глеб больше всего известен по игре в Европе. В юношестве хавбек сверкнул в составе белорусского БАТЭ. Далее все было намного круче: лондонский «Арсенал» и «Барселона». В любой команде Глеб выделялся игровым интеллектом и заслуженно выходил в старте. Он всегда был востребован, и его талант ценили большие тренеры – Феликс Магат в «Штутгарте», Арсен Венгер в «Арсенале» и Хосеп Гвардиола в «Барселоне».

Последние годы карьеры Глеба напоминают День сурка. После игры в Каталонии полузащитник сменил три клуба за два года (возвращение в «Штутгарт», игра в «Бирмингеме» и выступления за «Вольфсбург»). В 2012-м он впервые примерил футболку «Крыльев». Отыграв в Самаре полгода, Глеб вернулся в клуб молодости – борисовский БАТЭ. Это оказалось не последним его возвращением в родные края. Поиграв в Борисове полтора года, Александр вновь закрутил свою карьеру. На этот раз он поменял пять клубов за два года, причем дважды оказывался в турецком «Генчлерберлиги» и старом новом БАТЭ. В феврале этого года он заключил контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона.

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Опыт, универсальность и интеллект – те качества 35-летнего Глеба, которые должны помочь самарцам остаться в РФПЛ.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press