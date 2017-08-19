Игра на повышение. Топ-5 известных игроков, ставших в этом году главными тренерами

Буквально еще вчера эти парни стелились в подкатах на зеленом газоне, клали мячи в ворота соперников или вытаскивали из «девяток» пенальти. Но не успели все оглянуться, как эти игроки сменили бутсы на строгие пиджаки и уселись на тренерские скамейки возле кромки поля.

Кто: Микаэль Ландро

Когда закончил: 2014

Возраст: 38 лет

Тренирует: «Лорьян» (D2)

Микаэль Ландро родом из небольшого города Машкуль, что находится в провинции под названием Атлантическая Луара. Пройдя академию клуба «Нант», Ландро получил первый свой большой шанс в возрасте 17 лет. Дебютный матч с «Бастией» — и сразу на ноль! Согласитесь, не каждому дано. Карьера голкипера в родном клубе сложилась как нельзя лучше: Ландро стал трехкратным обладателем Кубка страны и чемпионом Франции в 2001 году. Потом были «ПСЖ», «Лилль», «Бастия», где он и завершил карьеру в 2014 году, став рекордсменом Лиги 1 по количеству проведенных матчей – 618.

Пару лет Ландро провел очень активно – комментировал футбол на ТВ, а потом подался в тренеры. Как и положено, Мика начал работать ассистентом в скромном клубе с громким названием «Париж». Но ему понадобился лишь год, чтобы получить место главного тренера в вылетевшем в Лигу 2 «Лорьяне».

Что заставило довольно известный клуб довериться 38-летнему специалисту без опыта, непонятно. Но у только что закончившего тренерскую школу Ландро были и другие предложения. Теперь он должен вернуть «Лорьян» обратно в Лигу 1, но лишних обещаний экс-вратарь сборной не раздает: «Только 20 процентов вылетевших команд сразу же возвращаются обратно. Так что я могу обещать только, что мы будем очень стараться».

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Кто: Кевин Нолан

Когда закончил: 2016

Возраст: 35 лет

Тренирует: «Ноттс Каунти» (D4)

Кевин — уроженец Ливерпуля, однако за всю карьеру ни разу не играл за клуб из графства Мерсисайд. Отправной точкой Нолана стала академия «Болтона», а с клубом игрок заключил контракт в 16 лет. С «рысаками» же связан главный успех в карьере Нолана – плей-офф Кубка УЕФА-2007/08. Но в его резюме значатся еще два очень приличных клуба – «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Почти во всех командах Нолан носил капитанскую повязку. А в клубе четвертого дивизиона «Лейтон Ориент», который Кевин выбрал для завершения карьеры, он был и играющим тренером. Кстати, первое, что сделал тренер Кевин, возглавив «Ноттс Каунти», – внес себя в заявку как действующего игрока. Сработало очень здорово: дома его «Ноттс Каунти» за полгода проиграл всего лишь однажды и избежал вылета. Но сейчас «сороки» гнездятся в середине таблицы.

В тот момент когда Кевин получил приглашение, его родной дед находился при смерти. «Я позвонил в клуб и попросил перенести встречу на день, но мои родители настояли, чтобы я ехал туда в назначенное время. «Он же переживает за твою карьеру, убеждали они меня, — вспоминал потом Нолан. – Дед вскоре умер, но думаю, он и теперь смотрит на меня с небес и говорит: «Подними задницу и давай работать, лентяй!»

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Кто: Фабио Гроссо

Когда закончил: 2012

Возраст: 39 лет

Тренирует: «Бари» (D2)

Когда знаменитый итальянский защитник последний раз вышел в составе «Ювентуса», ему было всего 34 года. Не такой уж пенсионный возраст, тем более в кальчо. Но в блестящую карьеру Фабио Гроссо уместились и победный гол в ворота сборной Германии на ЧМ-2006, и решающий пенальти в послематчевой серии финального поединка с Францией.

В 2013 году вместе с другими триумфаторами того турнира — Джанлукой Дзамброттой, Марко Матерацци, Филиппо Индзаги – Фабио получил профессиональную тренерскую лицензию. Вскоре его пригласили в «молодежку» «Ювентуса» на должность помощника тренера, а через год и вовсе доверили пост наставника Примаверы чемпионов Италии. Там новый Дон Фабио выиграл международный Кубок Виареджо, а под его присмотром прогрессировал Мойзе Кин, сумевший дебютировать за основную команду «бьянконери» в 16 лет.

В середине июня этого года Гроссо возглавил свою первую большую команду. Алленаторе сменил Стефано Колантуоно у руля «Бари». Клуб выступает в Серии В, и именно в нем начинал восхождение к величию Антонио Конте. Последний раз «петушки» выступали в элитном итальянском дивизионе аж в 2011 году, поэтому главная цель Фабио Гроссо очевидна – вернуть «Бари» в Серию А.

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Кто: Карстен Янкер

Когда закончил: 2009

Возраст: 42 года

Тренирует: «Хорн» (D2)

Звездные годы его карьеры пришлись на «Баварию»: защитники Бундеслиги конца 90-х вряд ли забудут связку шустрого Джоване Элбера и яйцеголового верзилы Янкера. Уйдя с охапкой наград из «Баварии», он сменил еще четыре клуба и начал пробовать себя на тренерском поприще.

В 2013 году круг замкнулся: немец стал ассистентом наставника того самого «Рапида», в котором начинал путь в футбол, а спустя четыре года и сам встал у руля австрийского «Хорна». Работы в клубе оказалось непаханое футбольное поле: едва заигравший во втором дивизионе «Хорн» по итогам прошлого сезона вновь провалился в региональную лигу.

Но возможно, все только начинается. С 2016 года у «Хорна» новые японские инвесторы, среди которых замечен экс-армеец Кейсуке Хонда. В планах владельцев – покорить мир (так и сказали!), а начинать они думают с Лиги чемпионов. Так что у главного тренера есть еще как минимум четыре года на воплощение претенциозных планов. Терпения руководству не занимать – это национальная черта. Вопрос в другом: сможет ли «Хорн» под руководством Янкера доползти до Бундеслиги, как улитка к вершине Фудзи из известного хокку, раньше, чем кончатся японские деньги?

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Кто: Харри Кьюэлл

Когда закончил: 2014

Возраст: 38 лет

Тренирует: «Кроули Таун» (D4)

Один из самых ярких футболистов в истории сборной Австралии поиграл в таких именитых клубах, как «Лидс», «Ливерпуль» и «Галатасарай». Становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка Европы, а также многих трофеев. Но все же звездой мирового уровня, как, например, Тим Кэхилл, Кьюэлл не стал. Виной всему частые травмы, которые преследовали игрока на протяжении всей карьеры.

Когда Кьюэллу надоело воевать со своим телом, он недолго думая решил заняться тренерской работой. Первым его пристанищем стала молодежная команда «Уотфорда». Однако Харри проработал там всего сезон, а затем был уволен из-за неудовлетворительных результатов: 6 побед в 24 матчах. «Хочу поблагодарить «Уотфорд» за возможность проявить себя, желаю игрокам и клубу всего наилучшего. С нетерпением жду своего следующего испытания на тренерском поприще», — сказал Харри в прощальном интервью.

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Испытания не заставили себя ждать. В мае 2017 года австралийский специалист возглавил клуб второй английской лиги «Кроули Таун». «Мы впечатлены его страстью, это то, что нам нужно», – заявили боссы клуба. Харри Кьюэлл не стал их разочаровывать. «Если что, я готов даже ночевать на кромке поля» — типичное заявление австралийца. Но судя по результатам, в мотивационных выступлениях он разбирается лучше, чем в тактике.

Текст: Никита Пронин, Алена Груздева, Никита Воробьев, Юлия Древова, Евгений Морозов

Фото: Global Look Press, Legion Media

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