Жеребьевка хорошая. Это и напрягает. Андрей Вдовин – о календаре сборной России на Евро-2020

Жеребьевка квалификации к Евро-2020 прошла в воскресенье днем, все узнали, что в соперники сборной России попались Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино, и как-то быстро успокоились. И только, кажется, главный тренер российской команды Станислав Черчесов был напряжен. Потому что распределение соперников – это только одна половина жеребьевки. Вторая – календарь матчей.

«Меня интересует состояние моей команды, а не то, с кем нам встречаться, — отмахивался от комментариев Черчесов. — Если у бельгийцев не будет десяти футболистов в составе, еще неизвестно, как они будут играть». Утвержденного расписания пришлось ждать до позднего вечера. А когда оно было опубликовано, там нашлись и неприятные моменты, и даты, которые должны были нас устроить.

Из неприятностей. Второй матч против Бельгии мы играем в середине ноября. Это плохо. Наверняка там будет решаться судьба первого-второго места в нашей отборочной группе. И хорошо бы, чтобы для нас эти встречи вообще не были решающими в борьбе за выход на Евро-2020. Но вы помните нашу сборную в ноябре 2018-го? Большая часть основного состава травмирована, остальные тоже вымотаны напряженным первым кругом российской Премьер-лиги и изнурительным стартом в еврокубках. Заряд короткой предсезонки прошел, эмоции выгорели… Вряд ли ноябрь – это время сборной России. А тут решающий матч с Бельгией!

Артем Дзюба:

— Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая. 1/3 pic.twitter.com/P5l0P2T2g6 — Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2018

Зато есть и хорошие даты в календаре. Первый раз с той же Бельгией мы играем в стартовом матче отбора. Здесь два плюса для сборной России. Во-первых, сезон у нас после зимнего перерыва начнет только разгоняться, а основные звезды «дьяволов» будут уже довольно долгое время существовать в рамках напряженного календаря. Во-вторых, у нынешнего тренерского штаба сборной России есть очень сильная черта: там здорово изучают соперников. Будет возможность подготовить сюрпризы для сборной Бельгии и не дать особо изучить себя.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино

Но давайте откровенно. Главная задача сборной России в этом отборе – не занять первое место, а не дать шанса кому-то из середняков бороться за второе. И тут основным соперником видится Шотландия. В матчах с ней будут добываться путевка на Евро-2020 и основное спокойствие. С Шотландией мы играем 6 сентября и 10 октября. Хорошие даты для российской сборной. Опять же сезон в России будет уже на ходу, и именно на начало осени наши топ-клубы стараются выводить команды на пик – как раз в это время в еврокубках есть шанс навязать в группах борьбу за выход в плей-офф. Не стоит сбрасывать со счетов Кипр – они уже давно выросли из статуса «карликов» и умеют упираться против грандов. Но играть там придется в октябре, то есть не в жару, и это плюс. Надо серьезно будет отнестись к Казахстану. Матч в Астане у нас сразу после Бельгии (начинаем с двух выездов), в марте в Казахстане не очень-то комфортно, а у них там еще искусственное поле.

Роман Зобнин:

— Жеребьевку смотрел в Риме в клинике, у себя в комнате. В принципе, достаточно ровная группа. Можно выделить три команды — Шотландию, Россию и Бельгию. Помню матч с "Глазго Рейнджерс на выезде, было очень тяжело играть. 1/3 pic.twitter.com/hXakmf6m86 — Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2018

Но в целом календарь, как и жеребьевка, вполне нормальный для сборной России. Об этом говорят все боссы российского футбола и все эксперты. Это-то и напрягает. Если вспомнить провалы нашей команды, то всегда и везде проблемы себе мы создавали сами, казалось бы, на ровном месте. Почти каждый раз, когда нам начинает нравиться жеребьевка, появляются трудности с выходом из группы. Это хорошо еще, что перед ЧМ-2018 мы сами себя напугали Саудовской Аравией и Египтом до такого состояния, что для спокойствия не осталось места. Возможно, это тоже было одним из факторов успешного выступления. Есть еще один минус у сборной России перед этой квалификацией: Станислав Черчесов никогда не играл отборов. Была отличная работа перед ЧМ-2018 на сборах, где команду потрясающе подготовили физически и отточили несколько дающих результат схем. Но сейчас нужна другая работа. Теперь надо вписаться в небольшие «окна», выдранные в клубном календаре, и за пару матчей показать максимум. Это тоже надо уметь.

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Но не надо сбрасывать со счетов и «черных лебедей». Есть такая теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Такие события и называются «черным лебедем», а в российском футболе их полно. И тут на сборную России может повлиять все что угодно: стулья в кафе, лайки в инстаграме, разбитые бентли на дороге… Или, например, выборы нового президента РФС, если они, конечно, состоятся.

В российском футболе сейчас все в ожидании: кто придет на смену Виталию Мутко, который вот уже год формально отстранился от президентской должности, и сдаст ли так просто позиции Виталий Леонтьевич? Называются разные имена (особо часто – Александра Дюкова, председателя совета директоров «Зенита»), упоминаются разные даты (якобы о смене власти будет объявлено 19 декабря на исполкоме РФС, а сами выборы намечены на 30 января). А сборная России слишком непрочна, чтобы не опасаться того, что творится вокруг нее.

Календарь матчей группы I

21 марта 2019 года

Казахстан — Шотландия

Бельгия — Россия

Кипр — Сан-Марино

24 марта

Казахстан — Россия

Сан-Марино — Шотландия

Кипр — Бельгия

8 июня

Россия — Сан-Марино

Бельгия — Казахстан

Шотландия — Кипр

11 июня

Казахстан — Сан-Марино

Бельгия — Шотландия

Россия — Кипр

6 сентября

Кипр — Казахстан

Сан-Марино — Бельгия

Шотландия — РОССИЯ

9 сентября

Россия — Казахстан

Сан-Марино — Кипр

Шотландия — Бельгия

10 октября

Казахстан — Кипр

Бельгия — Сан-Марино

Россия — Шотландия

13 октября

Казахстан — Бельгия

Кипр — Россия

Шотландия — Сан-Марино

16 ноября

Кипр — Шотландия

Россия — Бельгия

Сан-Марино — Казахстан

19 ноября

Бельгия — Кипр

Сан-Марино — Россия

Шотландия — Казахстан

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»