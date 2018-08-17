Ждем перемен. «Интер» и чемпионство, Роналду и мотивация – представление нового сезона Серии А

Еженедельник «Футбол» предвкушает стартующий сезон Серии А и сокращает его до продолжительности одного матча.

1. ПЕРФОРМАНС

«Интер»: к большой победе дорогим способом

В этом году звание трансферных королей Милана перешло к «Интеру»: «нерадзурри» обзавелись аргентинцем Мартинесом, приобрели Раджу Наингголана, бесплатно взяли защитника Стефана де Врея, а также арендовали серебряного призера ЧМ-2018 Шиме Врсалько и 23-летнего полузащитника «Монако» Кейта Бальде. Но усиление всех полевых позиций и общий чек покупок на 72 млн евро – не конец летней кампании «Интера», вернувшегося в Лигу чемпионов. Теперь местное руководство пытается сотворить трансферную бомбу: Луку Модрича все еще переманивают на «Джузеппе Меацца».

32-летний хорват получит четырехлетний контракт, по истечении которого может уехать в «Цзянсу Сунин» за большими деньгами. Кстати, «Реал» с таким предложением не согласен и ждет помощи от суда: финансирование трансфера хорватского игрока в «Интер» будет осуществлено за счет спонсора команды The Suning Group, что противоречит правилам финансового фейр-плей УЕФА. Но пока все говорит за «нерадзурри»: СМИ сообщают, что Модрич уже согласовал условия по будущему контракту, согласно которому будет получать 10 млн евро в год.

Эти новости – мед для Лучано Спаллетти: переход Модрича усилит центральную линию. А осваиваться долго не придется, ведь партнеры по сборной Брозович, Врсалько и Перишич помогут адаптироваться. Даже при позиционных ошибках Луки главного тренера не будет трясти: в опорной зоне есть все тот же Наингголан, который до конца отрабатывает в обороне и умеет качественно перехватить/удержать мяч. Ханданович в воротах, убойная связка защитников Д’Амброзио–Шкриньяр–Миранда–Де Врей, разнообразный выбор в полузащите и аргентинский дуэт Икарди и Мартинеса в атаке – такой состав способен на смещение «Ювентуса» с престола.

Еще в конце мая в такую идиллию не верилось: Спаллетти опасался ухода Мауро, а форвард притаился за слухами о переходе в «Реал». Но уже летом вице-президент миланцев Хавьер Дзанетти успокоил волнующихся: «Икарди останется в «Интере» — он счастлив здесь. Как только закроется трансферное окно, мы проведем переговоры и продлим с ним контракт». Теперь аргентинец поддерживает позитивный фон в клубе: он все так же поздравляет одноклубников с днем рождения с помощью муки и яиц, разбивая их об голову именинника.

2. ТРЕНЕРСКОЕ РУКОПОЖАТИЕ

Они вернулись: Анчелотти – на родину, Индзаги – в Серию А

Самая обсуждаемая замена произошла в «Наполи» – на позицию Маурицио Сарри вышел Карло Анчелотти, не работавший в родной стране с 2009 года. Права на ошибку нет: скинуть «Юве» с первого места в чемпионате нужно как можно скорее. Задача непростая, тем более при строгом денежном балансе клуба: руководство «адзурри» заявило о зарплатном потолке – максимум 3,5 млн евро в год на одного игрока. Сам Анчелотти не сталкивался с подобной проблемой в «Реале», «Баварии» или «ПСЖ» — все основные игроки его предыдущих клубов получали разные оклады. Поэтому мотивация в виде повышения зарплаты не пройдет.

Новый босс. Карло Анчелотти меняет почерк «Наполи»

Пока Папа Карло разбирается с методами работы в южном Неаполе, на севере Италии к старту чемпионата готовится Филиппо Индзаги: в июне специалист подписал соглашение с «Болоньей». Помните, как завершился первый опыт тренерской работы Пиппо в Серии А? Руководство «Милана» не простило своему ветерану 10-го места по итогам сезона-2014/15, вышвырнув его из команды всего через год совместной работы. Год отдыха, соглашение с «Венецией» из третьего дивизиона, выход в Серию B и шаг от выхода в элитную лигу – так Индзаги добивался приглашения в команду из двадцатки сильнейших. И как теперь не ждать встречи «Болоньи» против «Милана»?

Но самым принципиальным соперником для Филиппо станет «Лацио», в котором работает его младший брат Симоне. «Мы разговариваем непрерывно, по несколько раз в день. И почти всегда темой беседы становится футбол. Я слушаю его, потому что он лучше меня. Да, Симоне начал раньше меня: он уже тренировал в академии «Лацио», а я все еще играл. Я пошел по этому пути именно потому, что увидел его энтузиазм», — говорил Пиппо в прошлом году. Прервется ли братская общительность перед первой очной встречей 26 декабря? Если, конечно, оба специалиста доживут до зимы без увольнений…

3. ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ

«Милан» снова меняет собственную философию

Кто не помнит последствий сумасшедшего лета-2017, когда щедрый владелец «россонери» Ли Йонхонг потратил 230 млн евро на покупки? Тогда все опасались обновленного гранда, а позже смеялись над его проблемами: руководство «дьяволов» до сих пор мечтает продать Андре Силву и остальных «нужных» футболистов с большими запросами, а Йонхонг втянул недавно купленный клуб в долги.

Бизнесмен приобрел «Милан» и кутил на трансферном рынке за счет денег, взятых в кредит. Но отдать долг в 300 млн евро он не успел: Йонхонг задолжал 32 млн от общей суммы американской корпорации Elliott Management. Хедж-фонд воспользовался положением, сделавшись полноценным хозяином «красно-черных», а прогоревший азиат и его команда вышли из состава правления. Новым президентом стал 71-летний Паоло Скарони, вице-президент банка Ротшильдов.

With a new face at Milanello, the Rossoneri resume training ahead of our #SerieATIM 🇮🇹 opener

Here is the report ➕ 📸 : https://t.co/ACct15BDc2

Milanello: la ripresa con @TimoeB08 in vista di #MilanGenoa 🔜

Ecco il report ➕ 📸 : https://t.co/cXZpeRdqKT pic.twitter.com/jjuAoeKexY — AC Milan (@acmilan) August 14, 2018

В команду вернулись и бывшие игроки: Леонардо назначили спортивным и техническим директором (болельщики уже встретили бразильца напоминанием о баннере «Иуда-интерист»), Паоло Мальдини – директором по стратегическому развитию. Защитник, проведший в основной команде 25 лет, принялся уничтожать прежнюю больную философию клуба: «Первоочередная задача — оставаться в пределах параметров финансового фейр-плей, поэтому безумных трат не будет». Аренда Гонсало Игуаина с обязательным правом выкупа хоть и неоднозначна, но демонстрирует новые ценности «Милана»: пока команда не расплатилась с долгами, деньги нужно поберечь. Схема выплаты слишком экономная: 18 млн евро «Ювентус» получит сейчас, а еще 36 – через год.

«Россонери» вернули «старой синьоре» Бонуччи в обмен на перспективного Кальдару и продали Калинича в «Атлетико» за 15 млн евро. Адвокаты команды сумели добиться отмены дисквалификации в Лиге Европы, а новички Халилович, Стринич, Рейна, Ботрини, Лаксальт и Кастильехо и достались «дьяволам» намного дешевле, чем прошлогодние приобретения – 47,5 млн евро за всех. Теперь Гаттузо нужно закрепить успехи менеджмента, применив оптимальную схему для всех пришедших и вернувшихся из аренд. Поверьте, третьего сезона на итоговом шестом месте можно избежать.

4. ГОЛ

Криштиану Роналду: приехал забивать. Или нет?

«Ювентус» — прототип «реальных» сельских самцов: в своей итальянской «деревне» «бьянконери» считаются секс-символом на протяжении семи лет, вот только для победы в

более глобальном масштабе не хватает флюидов. «Реал» и лично Криштиану Роналду доказали это, дважды отшив «старую синьору» в последних розыгрышах Лиги чемпионов.

Теперь Криштиану сам переехал в Турин. Говорят, что Роналду прервет черно-белое проклятие в еврокубке, ведь он – триумфатор трофея «Большие уши» номер один из ныне играющих: португалец победил в турнире пять раз за последние 10 лет. Он лидирует и в списке главных снайперов ЛЧ (120 голов), опережая Месси, который идет вторым, на 20 мячей. В общем, это хороший знак. Но статистика утверждает, что первый сезон Криштиану в новом клубе – не время для еврокубков: и «МЮ»-2004, и «Реал»-2010 вылетали в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отречение короля. Криштиану Роналду начал новую главу своей карьеры в «Ювентусе»

Значит, ждем голевой фонтан от КриРо в национальном чемпионате? Тоже спорно, ведь последние два сезона в Ла Лиге стали для него худшими по результативности: 25 и 26 забитых мячей – к сожалению, даже эти заоблачные цифры говорят о постепенном спаде (!) футболиста, еще несколько сезонов назад хваставшегося цифрами «35» и «48». А вдруг в Италии силы португальца иссякнут?

Но Роналду не был бы собой, если бы не продолжал прокачивать скиллы. «Когда мы приходим, он уже занимается, а когда уходим — продолжает тренироваться. Я никогда не видел игрока, подобного Роналду» — так новым партнером по «старой синьоре» восхищается Дуглас Коста.

Идол уже прорекламировал клубный инстаграм (3 млн подписчиков после объявления трансфера) и твиттер (больше миллиона). Кроме того, благодаря приобретению Криштиану «Ювентус» за две недели продал все 29 300 абонементов на домашние матчи. Понятно, что деньги за 112-миллионную покупку «бьянконери» отобьют только за счет имени Роналду, а само приобретение успешно с точки зрения коммерции. Но главная загадка в том, что этот переход принесет туринцам в спортивном плане. Как видите, к делу португалец относится все так же профессионально.

5. ЗАМЕНЫ

«Парма» — от банкротства до возвращения в рекордные сроки

Три года назад «желто-синие» накопили долгов из-за развалившейся компании Parmalat и скатились в любительскую Серию D. Но разорившийся коллектив сделал ставку на активную работу с болельщиками и сумел продать 10 тысяч абонементов. О «Парме» не забывали даже на футбольном дне.

Президентом клуба стал Невио Скала, вернувшийся в родной коллектив после 11-летнего отрыва от футбола. Постепенно «крестоносцы» дошли до Серии B, а в ноябре прошлого года инвесторы из китайской Desports Group приобрели 60% акций «Пармы». По слухам, на президента компании Цзян Личжана вышел Эрнан Креспо. Оцените менеджерский талант аргентинца, нашедшего перспективных хозяев: после сделки с «Пармой» Desports вышла на новый уровень в спортивном маркетинге, подписав контракт с «ПСЖ» и став единственным азиатским спонсором на ЧМ-2018.

«Крестоносцы» — первый клуб в истории, перепрыгнувший из Серии D в элитное первенство за 3 года. Теперь «Парме» нужно закрепиться в лиге, но делать это придется без лидера Алессандро Лукарелли: после понижения в классе команду не покинул только он, хотя и получил приглашение от трех клубов Серии А. «Я пообещал вернуть «Парму» в Серию А. Теперь я могу остановиться. Посмотрим, как все сложится. Сейчас мне просто нужно это отпраздновать», — заявил Лукарелли в мае. В итоге футболист завершил карьеру, но руководство «желто-синих» не забыло о преданности Алессандро: теперь шестой номер капитана выведен из обращения.

6. ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК

Взлеты и падения: «Ювентус» отдаст титул, а «Рома» взлетит?

Этот сезон станет часом икс для Массимилиано Аллегри и его команды: Роналду есть, Бонуччи вернулся, ведутся переговоры по трансферу Погба – чего еще не хватает для победы в Лиге чемпионов? Ради общей цели специалист даже не перешел в «Реал», потому что «невероятное уважение к «Ювентусу» и слово, данное мною клубу, – главные причины отказа».

Стоит ли коллекционеру тратить часть денег, отложенных на приобретение вина многолетней выдержки, чтобы купить восьмую бутылку портвейна «777»? Ответ очевидный, поэтому тактика «Ювентуса» на ближайший сезон понятна: за первое место в Серии А «бьянконери» биться будут, но без должного интереса.

Жизнь после Роналду. Чем удивит новый сезон испанской Ла Лиги

Этим и планирует воспользоваться «Рома». Вылет из полуфинала Лиги чемпионов сделал «волкам» больно, но укрепил знания Эусебио Ди Франческо о собственной обороне: в плей-офф три центральных защитника «римлян» играли сверхкачественно — Лео Месси может подтвердить. Продажа Алиссона и Наингголана вызывает у поклонников «Ромы» слезы, но Мончи усилил состав Клюйвертом, Пасторе, Чочичем, чемпионом мира Н’Зонзи и голкипером Ольсеном. Не забывайте, что спортивный директор сделал из «Севильи» короля Лиги Европы, поэтому его вкусу можно довериться.

Молодой Клюйверт освежит фланговую атаку, опытные Пасторе и Де Росси будут страховать партнеров в центре, а Джеко продолжит завершать комбинации. Схема 4+3+3 не должна измениться, а вместе с «тотальным футболом» сохранится и мощный прессинг: в прошлом сезоне «римлянам» в среднем требовалось 8,36 секунды на возврат мяча – это 10-й результат среди всех европейских команд. В общем, в полку «Интера», «Юве» и «Наполи» прибыло: «Рома» со своей пылкой атакой может завоевать сердца болельщиков.

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН-2018/19

1. Интер

2. Ювентус

3. Рома

4. Наполи

5. Милан

6. Лацио

7. Фиорентина

8. Торино

9. Аталанта

10. Сампдория

11. Удинезе

12. Сассуоло

13. Кьево

14. Болонья

15. Парма

16. Кальяри

17. Дженоа

18. СПАЛ

19. Эмполи

20. Фрозиноне

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press