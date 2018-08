Ждем перемен. «Интер» и чемпионство, Роналду и мотивация – представление нового сезона Серии А

Le tre maglie del Parma per la stagione 2018/19 📸⤵️ Quale vi piace di più? Ecco dove trovarle ➡ shop.parmacalcio1913.com ————- Here are Parma’s three kits for the 2018/19 season 📸⤵️ Which one do you like the most? Here’s where to find them ➡ shop.parmacalcio1913.com #ChinoisiAmo #DifendiamolA

