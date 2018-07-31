Засесть в печенках. В чем обвиняют экс-игрока «Барселоны» Эрика Абидаля

«Барселону» обвиняют в незаконной покупке человеческих органов. Это не заголовки желтой прессы. Все гораздо серьезнее, и дело скоро может дойти до суда.

Предыстория: рак у Абидаля и прослушка

Все началось семь лет назад, когда в марте 2011 года у защитника «Барселоны» Эрика Абидаля диагностировали рак печени. Через год, в апреле 2012-го, он перенес операцию по трансплантации печени и после реабилитации вернулся на поле. Однако по настоянию врачей завершил карьеру в 2014 году. Три года спустя он вернулся в «Барселону» в роли посла клуба, а затем получил должность технического секретаря каталонцев. Но этим летом призраки прошлого снова настигли его.

В распоряжении испанского издания El Confidencial оказались эксклюзивные записи телефонных разговоров между экс-президентом «Барселоны» Сандро Роселем и одним из сотрудников клуба, неким Хуанхо. В ходе диалога становилось ясно, что новая печень для Абидаля была добыта нелегальным путем. И почти сразу же этим делом заинтересовалась испанская прокуратура.

Позиция обвинения: «Этот сукин сын выступил против нас»

В разговоре Роселя и Хуанхо речь шла об Абидале, недовольном действиями руководства «Барселоны», отказавшегося предложить ему новый контракт. Тогда же всплыло имя действующего президента каталонцев – Жозепа Бартомеу. В частности, много интересных подробностей прозвучало из уст загадочного Хуанхо. Сначала он акцентировал внимание на том, что Абидаль их «заложил»: «Этот сукин сын выступил против нас, против тебя и Барто. Парень, для которого мы рисковали, покупая печень незаконно». Затем он прямым текстом заявил, что история с донорской печенью двоюродного брата Абидаля – фейк: «Мы даже продали всем версию о том, что донором был двоюродный брат, чтобы не было никаких проблем. Мы платили ему зарплату все два года, что он лечился». При этом сам Росель не озвучил ни одну из этих сенсационных подробностей, ограничиваясь поддакиваниями.

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Также важно отметить, что в мае прошлого года Росель был задержан по подозрению в отмывании денег. В частности, его обвиняют в незаконной продаже аудиовизуальных прав на матчи чемпионата Бразилии еще до его прихода в «Барсу» и причастности к сокрытию части суммы, выделенной на трансфер Неймара. Сообщается, что улов бывшего президента «Барсы» и его подельников составил 15 млн евро, а его «подвигами» заинтересовалось ФБР. Но нелегальное приобретение человеческих органов на черном рынке – куда более серьезное преступление.

Позиция защиты: «Остановитесь! Я прошу вас проявить уважение ко мне»

Абидаль ожидаемо не стал терпеть эти нападки, решив лично опровергнуть все домыслы. Он опубликовал сообщение в твиттере с опровержением поступающих обвинений. «Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь, и я действительно благодарен ему за это. Надлежащие процедуры и протоколы своевременно и неукоснительно выполнялись. Медицинская документация, которая доказывает это, доступна», – гласило послание. Но даже это не сумело остановить лившиеся со всех сторон потоки обвинений. Особенно на фоне той телефонной записи, где эта история упоминается как развод. И на следующий день Эрик пустил в ход более весомый аргумент, подтверждающий его невиновность.

В Instagram он опубликовал фото из больничной палаты с двоюродным братом, пожертвовавшим ему печень. «Этой фотографией я хочу выразить уважение своему двоюродному брату Жерару и выступить в защиту его чести. Хочу публично осудить отношение ряда СМИ, которые сомневаются в легальности операции, спасшей мою жизнь. Остановитесь! Я прошу вас проявить уважение ко мне и всем, кто имеет отношение к моей жизни, а также ко всем тем, кто сталкивался с подобной ситуацией», – написал Абидаль.

В подтверждение его слов выступила Национальная организация трансплантологии Испании. Согласно их заявлению Абидаль находился в списке ожидания для пересадки органов от умершего донора. Но по мере развития болезни медицинские эксперты посоветовали ему отыскать живого донора. После чего его близкие инициировали поиск подходящего донора среди родственников футболиста.

Врачи подтвердили, что каждый шаг операции «проводился в соответствии с действующим законодательством и надлежащей практикой». После таких доводов даже оперативно подключившиеся к изучению вопроса пытливые умы из интернета заочно вынесли Абидалю оправдательный приговор и свернули свое расследование.

Возобновление дела: «Тщательнее установить личность донора»

Но спустя три недели, словно по сценарию остросюжетного детектива, в этом деле случился неожиданный поворот. Прокуратура Испании инициировала повторное рассмотрение дела о пересадке печени бывшему защитнику «Барселоны», а ныне техническому секретарю клуба Эрику Абидалю. Надзорный орган направил соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ранее сдал дело в архив. В письме прокуратура призывает суд «прояснить детали и тщательнее установить личность донора».

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И вновь на помощь Абидалю пришли врачи-трансплантологи. Они убеждены, что прокуратура организует громкое дело на пустом месте, поскольку медицинская проверка брата Абидаля способна ответить на все их вопросы. А лишним подтверждением того, что донором для француза действительно выступил его двоюродный брат, свидетельствует тот факт, что печень отлично прижилась, и это позволила ему вновь выйти на поле. Похоже, скоро кому-то придется серьезно извиняться.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press