Закрытое ханство. «Рубин» Бердыева: для чего создан и как функционирует

Древний философский закон «Все течет, все изменяется» оказался актуальным и для Курбана Бердыева. Второй раз он возглавил «Рубин» не вовремя для больших дел. По логике возвращение Бердыева предполагало создание новой команды­-победительницы, а на деле Курбан Бекиевич стал заложником тяжелого наследия, вынуждающего бороться с его последствиями.

Испанское наследство

Бердыев в «Рубине», но «Рубин» не наверху. Виной всему проведенная на широкую ногу селекция под испанский проект. В сезоне­-2016/17 команду тренировал испанец Хави Грасия, теперь работающий в «Уотфорде», и было потрачено столько, что сейчас над клубом занесен дамоклов меч финансового фейр-­плей. Это не только делает бессмысленной борьбу за место в еврокубках, но и лишает тренерский штаб маневра. «Сладкие» контракты с фантастической зарплатой позволяли нескольким иностранцам жить в Казани припеваючи, даже оставаясь запасными. Притом что позиция тренерского штаба на тот момент была однозначной: «Всех иностранцев, которых готовы забрать, мы отдадим».

К счастью, были среди них и те, для кого на первом месте оставался футбол. Но Курбан Бердыев, комментируя финансовую ситуацию в клубе, сетовал, что некоторых игроков (видимо, в целях предпродажной презентации) он выпускать на поле вынужден. А ведь с берегов Дона в Казань переехали давно знакомые тренеру Сослан Джанаев, Сесар Навас, Владимир Гранат и Федор Кудряшов. Позже к ним присоединился и Павел Могилевец. Будь такая возможность, Бердыев перевез бы из Ростова-­на­-Дону и вовсе две трети своей бывшей команды.

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2 млрд от ТАИФ и задача остаться в РПЛ

На первый взгляд нужда «Рубина» в деньгах выглядит странно. Вроде бы избавление от «испанского наследия» позволило не только выручить средства, но и отчасти разгрузить зарплатную ведомость. Сейчас бюджет футбольного клуба обеспечивает Промышленно-­инвестиционная компания ТАИФ («Татаро­американские инвестиции и финансы»), которая контролирует 96% химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей в Татарстане, и это позволяет ставить любые турнирные задачи. Но ТАИФ, чьим акционером является Радик Шаймиев – младший cын бывшего президента республики Минтимера Шаймиева, жестко обозначила бюджет «Рубина»: клубу было обещано 2 млрд рублей на сезон вместо 8 млрд, потраченных в сезоне­2016/17.

При этом вырученные за игроков средства не вкладывались в новичков, сильно задерживались сроки выполнения и регулярных обязательств. Как сообщили наши источники, по состоянию на конец нынешнего лета команда получила зарплату только за февраль. А логистические услуги предоставлялись казанскому клубу в долг и только по гарантийным письмам.

На данный момент ТАИФ, финансирующая «Рубин» через Нижнекамскнефтехим (генеральный спонсор клуба), не требует больше чем сохранения места в Премьер­-0лиге. Уровень задачи по меркам Бердыева абсурден. И представляй тренер хотя бы половину картины, которая откроется перед ним в Казани, от возвращения туда воздержался бы.

Агентурные данные

Показательно, что в марте 2018 года «Рубин» объявил о смене юридического лица. Из муниципального автономного учреждения клуб был перерегистрирован в общество с ограниченной ответственнос­тью, учредителями которого стали Курбан Бердыев, Рустам Саяхов (на тот момент гендиректор, а теперь ответственный за контроль финансовых средств на спортивные проекты со стороны ТАИФ) и Рустем Сайманов (спортивный директор). И еще. По данным близких к «Рубину» источников, возможность вложения в клуб бюджетных средств категорически не рассматривалась в связи с личностью Курбана Бердыева.

Новый виток противоречий в клубе вскрылся весной. Нынешний полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отказался переподписывать договор с «Рубином»

(как новой юридической организацией) на прежних условиях. При поддержке агента Ираклия Гегечкори он пошел на открытый конфликт, добившись ухода на правах свободного агента. Случай с Ахметовым оказался самым резонансным в первую очередь по причине востребованности футболиста топ­-клубом. Но вскоре после возвращения Бердыева в похожей ситуации оказались еще полтора­-два десятка молодых игроков. Их интересы представляли разные агенты.

Футболистам же, по нашим данным, было объявлено, что клуб намерен сотрудничать лишь с одним агентом – сыном одного из руководителей «Ростова». Всем игрокам рекомендовали оформить с ним трудовое соглашение. Сомневающихся убеждали при помощи родителей. Несогласные с условием сменить агента быстро выражали желание сменить клуб. Но в «Рубине» отвечали на это отстранением от тренировок с командой и отказом выдать на руки документы. Может, против «казанцев» нынче не только соперники, но и репутация?

Трансферная стоимость состава 41 млн евро

Вопреки давним стереотипам, Курбан Бердыев ставит «Рубину» не оборонительный, а максимально эффективный, или, еще проще, правильный, футбол. Его суть – предельная компактность в игре без мяча и умение извлечь максимум из любой ситуации в атаке. Потому всегда место на поле находится и мастеру паса, творцу Павлу Могилевцу, и полезнейшему на свободном пространстве Дмитрию Полозу, и универсальному Сердару Азмуну. Но стремление к разнообразию и узнаваемый рисунок игры – вовсе не гарант стабильного набора очков. В слаженности оборонительной линии, взаимопонимании полузащиты и реализации моментов у «Рубина» еще большой резерв.

Бердыев изменился?

На происходящее в клубе ярко пролило свет интервью Сергея Рыжикова, отыгравшего в клубе десять лет. Показательны слова вратаря о том, что Бердыев изменился. С признанием, что прежний «Рубин» для голкипера Рыжикова перестал существовать в тот момент, когда уволили старожила клуба Александра Айбатова, в последнее время являвшегося начальником команды, а также массажистов, работавших в Казани более десяти лет.

Версий такой «чистки» две. Первая – ничего личного со стороны Курбана Бекиевича здесь не было. Просто за время работы (и какой успешной!) в «Ростове» он обзавелся новой командой, штаб пополнили новые специалисты, потому всем из них нужно было найти место и в «Рубине». То, что это подпортило в клубе атмосферу, – побочный эффект. По другой версии, эти увольнения – отложенный ответ Бердыева за несолидарность, которую Айбатов и компания проявили, оставшись в команде после увольнения тренерского штаба Курбана Бекиевича в 2013 году.

Линии закрытого клуба

А вот другому изменению в тренере болельщики с журналистами только порадовались. Показалось, в «Рубин» вернулся Бердыев, уже открывшийся внешнему миру и готовый подробно дискутировать о футболе. Показалось… В нескольких интервью Курбан Бекиевич подробно рассуждал о тенденциях современного футбола, объяснял ситуацию в команде и подчеркивал, что за последние годы убедился в необходимости общения со СМИ.

К сожалению, эти интервью стали исключением. А поездка в Казань и наблюдение за взаимоотношением клуба с внешним миром убедили: «Рубин» все такой же. Каким всегда и был при Бердыеве. Сложный, строгий, противоречивый и заколоченный на все ставни. Где игрокам положено от журналистов шарахаться. А надзирателям в лице руководителя информационного департамента – делать все, чтобы желание контактировать с клубом, писать о нем и обсуждать его испарилось безвозвратно.

Редкие же выходы Бердыева в информационный свет местные коллеги называют хитрым ходом опытного тренера, который вовремя говорит о том, что люди хотят слышать, и охотно соглашается на интервью, когда ему это выгодно. В остальное время для него журналисты и болельщики – чуждый футболу элемент. Пустые трибуны «Казань Арены» – как раз об этом. Или все­таки дело в отсутствии медальных задач?

Казань

Свита Бердыева

66­-летний Курбан Бердыев постоянно в поиске. Если находит специалиста, готового усилить команду и добавить новых идей, то приглашает в свой штаб. Но его костяк сформирован еще в 1990-­е и родом, как и сам главный тренер, из советской Туркмении. Важнейшая особенность штаба Бердыева – отсутствие четких границ ответственности. Все тренеры могут быть задействованы на любом участке, наблюдать, анализировать и аргументировать должны все и по каждому вопросу.

Виталий Кафанов, 58 лет

Впервые пути коллег и соратников пересеклись в конце 1970­х в ашхабадском «Колхозчи», где Кафанов начинал карьеру вратаря, а Бердыев был уже зрелым футболистом. Спустя двадцать лет они встретились снова в родной Туркмении, где Курбан Бекиевич работал с «Нисой», куда и позвал начинающего тренера. Перед первым приходом в «Рубин» (в 2001 году) в смоленском «Кристалле» для передачи дел за главного до конца сезона оставался именно Кафанов. Важность его роли в тренерском штабе может заметить любой болельщик на трибуне. В некоторых матчах Виталий Витальевич поочередно с главным тренером выходит к бровке для указаний футболистам. Помимо вратарей он отвечает в «Рубине» и за стандартные положения.

А как о специалисте по голкиперам за него говорит созданная под его руководством вратарская школа, объединившая в одну семью сотни российских тренеров, которые регулярно собираются на учебу, обсуждения и общение без внутренних секретов. Виталий Кафанов регулярно посещает стажировки и тренерские семинары в Европе, общается и обменивается опытом с ведущими специалистами континента – Франсом Куком, Андреасом Кепке, Педро Харо.

Показательно, что во время творческой паузы Бердыева (с декабря 2013 по декабрь 2014 года) Кафанов тренировал вратарей в сборной Казахстана, а перед уходом тренерского штаба из «Ростова» получал предложения о самостоятельной работе.

Якуб Уразсахатов, 67 лет

Тоже верный помощник Бердыева и тоже знаком с ним с игроцких времен, когда Уразсахатов выступал за ашхабадские «Строитель» и «Колхозчи». К тренерскому штабу присоединился в конце 90­х в «Нисе», в 2001 году после короткого перерыва снова стал помощником Бердыева, с тех пор они работают всегда вместе. Важнейшая роль Якуба Уразсахатова – в аналитической работе.

Иван Данильянц, 65 лет

Еще один уроженец Ашхабада играл за местный «Строитель», кишиневскую «Нистру» и даже сборную Молдавии во времена СССР. Там же в середине 80­х стал тренировать. В начале 90­х уехал в Австрию, где работал с юношами в клубе и сборной. В конце 90­х возглавлял сборную Молдавии, потом – «Шериф», в начале нулевых вернулся в Австрию – работал спортдиректором «Кернтена», отвечал за лицензирование тренеров в Молдавии по программе УЕФА.

Бердыева во многом привлекли в Данильянце управленческий опыт и знания о детско­-юношеском футболе. «Рубин» он пополнил в 2010 году, когда стал руководителем программы молодежного футбола. В декабре 2013 года покинул «Рубин» вместе с Бердыевым, с ним же через год пришел в «Ростов».

С августа в 2016-­го до мая 2017-­го числился главным тренером «Ростова» (по причине отсутствия лицензии у Дмитрия Кириченко). После возвращения в «Рубин» Иван Данильянц три месяца работал в тренерском штабе, а в сентябре 2017-­го возглавил академию «Рубина».

Александр Мацюра, 64 года

Родился в Молдавии, там же провел всю игровую и первые 18 лет тренерской карьеры – возглавлял молодежную и национальную сборные. К штабу Бердыева присоединился в 2006 году в качестве селекционера, потом стал тренером. Вскоре после прихода Мацюры в «Рубине» появился полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан, ставший важнейшей фигурой и в успехах «Ростова» в 2015–2017 гг. Приглашение в «Ростов» выступавшего в конце нулевых за «Шериф» Александра Ерохина – отчасти тоже следствие знания Мацюрой молдавского футбола. В мае 2017 года вместе с Курбаном Бердыевым вернулся в «Рубин».

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Рустем Сайманов, 55 лет

Самый загадочный представитель бердыевской команды. Сайманов, как сказал бы Николай Толстых, человек со сложной биографией. В 1990­-е годы имел отношение к теневым структурам, но вскоре его имя стало фигурировать в новостях, связанных с официальным бизнесом. Активно заниматься делами «Рубина» начал в середине нулевых, с 2006 года был спортивным директором. Оставаясь в стороне от широкой публики, Рустем Сайманов был видной фигурой в жизни клуба, занимался финансовыми вопросами, его роль в переговорах с футболистами была важнейшей.

История его задержания в мае 2008­го, за полгода до первого чемпионства «Рубина», до сих пор больше известна по слухам и предположениям, чем по фактам. После выигрыша золотых медалей Курбан Бердыев выражал Сайманову благодарность, отмечая огромный вклад экс-­спортивного директора в успехи «Рубина». На свободу Рустем Фидаевич вышел весной 2015 года. Не имея официальной должности в «Ростове», занимался организационными и селекционными вопросами.

После возвращения Бердыева в «Рубин» Рустем Фидаевич хотел остаться в тени, но Радик Шаймиев убедил менеджера занять официальный пост. Роль Сайманова в организационных, финансовых вопросах и комплектовании команд системы «Рубина» сейчас весьма велика.

Автор: Максим Михалко

Фото: Официальный сайт «Рубина»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»