Трудности перевода: Квинси Промес

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Квинси Промес

Полузащитник «Спартака» и лучший игрок 2017 года по версии еженедельника «Футбол» Квинси Промес принял участие в необычном эксперименте. Теперь голландец лучше разговаривает по-русски.

Футболисту «Спартака» нужно было произнести на русском языке пять футбольных терминов и выражений. Для упрощения задачи мы подготовили для Квинси транскрипцию этих терминов, написав их латинскими буквами. Что в итоге получилось и насколько успешно Промес справился с этой задачей, смотрите ниже:

Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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