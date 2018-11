Триллер на «Ванда Метрополитано», ликование Севильи, крушение «Барселоны». Главные события 12-го тура Ла Лиги

«Атлетическое» дерби, домашнее фиаско «Барселоны», негостеприимный «Алавес» и оживший Бензема. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых интересных мгновениях 12-го тура чемпионата Испании.

Драма тура

Два «Атлетика» на «Ванда Метрополитано» устроили настоящий триллер. Встреча между командами была юбилейной, 200-й, и зрителю скучно не было. Басконский клуб дважды выходил вперед благодаря Иньяки Уильямсу, но все равно в итоге уехал ни с чем. Афробаск стал первым игроком в истории Ла Лиги, который забил 14 голов подряд в гостевых матчах чемпионата Испании. Только этот факт перечеркивает другой: «Бильбао» также впервые в истории не может выиграть 10 игр подряд. В личных встречах с тезкой из Мадрида тоже все плохо: 12 матчей без побед. Болельщикам «львов» есть от чего хвататься за сердце: «Атлетик» никогда не вылетал из элиты испанского чемпионата, но сейчас положение кризисное. Баски в шаге от зоны вылета, и то лишь благодаря тому, что по дополнительным показателям они опережают «Леганес».

5⃣ Goals!

🚀 A contender for goal of the season!

💪 A last-minute winner! 📺 #AtletiAthletic has it all! 🔥 pic.twitter.com/mvBmKGut1X — LaLiga (@LaLigaEN) November 10, 2018

Цитата тура

Действующий тренер «Бетиса» Кике Сетьен решил удивить общественность Испании своим обещанием:

«Бетис» постарается сыграть в своем стиле: мы можем и попытаемся забрать мяч у «Барселоны». Мы попытаемся, но я не знаю, сможем ли мы это сделать. «Барселона» играет в таком стиле уже 25 лет, а «Бетис» – всего полтора года»

Мужчина сказал — мужчина сделал. Баломпийцы оказали сопротивление «блаугранас» и добились своего.

Сенсация тура

Хотя «Бетис» не смог забрать мяч и владеть им большую часть игры, команда может быть довольна тем, что забрала три очка в Барселоне. Баломпийцев за последние два тура прорвало: забито 7 голов. Последний раз каталонцы пропускали четыре мяча на «Камп Ноу» в 2003-м от «Депортиво». Особенно испортилось настроение у Марка Андре тер Стегена. Немецкий вратарь превзошел рекорд соотечественника Бодо Ильгнера: у действующего вратаря «сине-гранатовых» набралось 92 игры в Ла Лиге. Но едва ли тер Стеген будет вспоминать матч с улыбкой.

🔥 SEVEN GOALS at the Camp Nou! 🔥 📺 Catch the highlights of #BarçaRealBetis pic.twitter.com/90wuaqDOWp — LaLiga (@LaLigaEN) November 11, 2018

Интрига тура

Не менее интригующей вышла встреча на «Рамон Санчес Писхуан», где «Севилья» принимала «Эспаньол». На первый взгляд, игра рядовая, вот только команды к началу тура занимали второе и третье места соответственно. Уйти на перерыв в тройке призеров было шикарным стимулом для обеих команд. И матч получился. «Нервионцы» дожали «попугаев» в концовке встречи и в итоге теперь именно они главные преследователи «Барселоны». Оба клуба из столицы Андалусии одержали победы над двумя командами из Барселоны. Исход двух встреч наверняка добавил головной боли Эрнесто Вальверде. «Эспаньолу» же есть над чем поразмышлять во время двухнедельного перерыва: «попугаи» на выезде одержали только одну победу — над дебютантом-аутсайдером «Уэской».

После игры тренер Пабло Мачин выдал зажигательную речь: «Видно, что вы играете ради болельщиков, которые приходят болеть за вас. Они видят команду, видят, что вы готовы побеждать, играя головой и сердцем. Мы уходим на перерыв вторыми, и я хочу поблагодарить вас за самоотдачу».

▶️ “Hay que saber ganar con corazón y sobre todo con cabeza”.

Orgullosos de este equipo. 🔝🙂#vamosmisevilla pic.twitter.com/n2vjrmIzEk — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 11, 2018

Темная лошадка тура

«Алавес» тихо и незаметно обосновался на четвертой строчке чемпионата к концу тура. Команда из Витории-Гастейса выдала отличную серию: четыре победы в пяти играх. Болельщики клуба, собирающиеся на «Мендисорросе», не могут нарадоваться: клуб до сих пор не проиграл на родной арене. Вот и в этом туре была добыта трудовая победа над «Уэской». Все решила грубая ошибка защитника оскенцев Рубена Семеду, неудачно вынесшего мяч и подарившего его тезке Собрино.

Гол тура

Карим Бензема показал мастерский прием мяча, и дал начало фестивалю голов в Виго.

Solari has Real Madrid on a roll! 💜 Sit back and enjoy all six goals from #CeltaRealMadrid ! 😎📺 pic.twitter.com/vLDaGWrxz4 — LaLiga (@LaLigaEN) November 12, 2018

Результаты 12-го тура:

Леванте – Реал Сосьедад – 1:3 (1:0)

(Чема, 4; Тео Эрнандес, 73, Хуанми, 77, Оярсабаль, 83).

Вальядолид – Эйбар – 0:0.

Хетафе – Валенсия – 0:1 (0:0)

(Дани Парехо, 81 — с пенальти).

Атлетико – Атлетик – 3:2 (0:1)

(Партей, 61, Родри, 80, Годин, 90; Уильямс, 36, 64).

Жирона – Леганес – 0:0.

Алавес – Уэска – 2:1 (1:1)

(Хони, 41, Рубен Собрино, 68; Мои Гомес, 35).

Барселона – Бетис – 3:4 (0:1)

(Месси, 68 — с пенальти, 90, Видаль, 79 ; Хуниор Фирпо, 20, Хоакин, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83).

Райо Вальекано – Вильярреал – 2:2 (1:1)

(Де Томас, 45, Гарсия, 66; Чуквези, 33, Сансоне, 80).

Севилья – Эспаньол – 2:1 (0:1)

(Меркадо, 70, Бен Йеддер, 89; Б. Иглесиас, 38).

Сельта – Реал Мадрид – 2:4 (0:1)

(Мальо, 61, Мендес, 90; Бензема, 23, Кабрал, 56 — в свои ворота, Рамос, 83 — с пенальти, Себальос, 90).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси, Суарес (оба — «Барселона») — по 9 голов, Яго Аспас («Сельта»), Стуани («Жирона») — по 8 голов.

Фото: Global Look Press

Автор: Синельщиков Андрей