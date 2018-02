Топ-10 голов еврокубковой недели. Гонсало Игуаин, Луис Адриано, Мемфис Депай и другие

Еврокбуки вернулись и уже успели подарить много красивых моментов. Еженедельник «Футбол» представляет топ-10 голов еврокубковой недели.

Лига чемпионов

13.02.18

«Ювентус» — «Тоттенхэм» — 2:2 (2:1)

Гонсало Игуаин (1:0) («Ювентус»)

Кристиан Эриксен (2:2) («Тоттенхэм»)

Christian Eriksen first goal from a free kick since October 2015 to equalise in Turin. Top performance and vital goal. #JuveTOT #COYS pic.twitter.com/9mufW1zUHd

— Harry C (@HazSpur92) 13 февраля 2018 г.