Точка невозврата. Каким будет новый ЦСКА

Автор: Юрий Алеманов 0

В день матча за Суперкубок, 27 июля, вы не узнаете ЦСКА. Команду окончательно покинула тройка защитников, принесшая Кубок УЕФА еще Валерию Газзаеву, а вместе с ней и легионеры, которыми умело пользовался Леонид Слуцкий. Итого в минус — братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Миланов и, скорее всего, Головин. Под вопросом – Фернандес и Витиньо. Вам еще не страшно за ЦСКА, которому играть в Лиге чемпионов?

  

Роспуск легионеров

В 2014-м, когда ЦСКА оформил второе чемпионство подряд при Леониде Слуцком, Понтус Вернблум неожиданно признался, что чувствует себя в Москве меланхолично, ведь все люди хмурые и не улыбаются. Болельщики, испугавшись за возможный уход шведского лесоруба, запустили флеш-моб под хештегом #smileforpontus. Тысячи армейских улыбок убедили Понтуса остаться. Следующие пять лет об уходе швед не заикался.

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О том, что викинг вновь недоволен, стало понятно во время зимнего сбора ЦСКА в Испании. «Мы уже семь лет зимой останавливаемся в одном и том же отеле и работаем каждый день, как свиньи. По-моему, я провел тут уже год своей жизни – аж блевать хочется», — сказал Понтус шведским медиа после одного из спаррингов. Об уходе окончательно стало известно в начале мая. Вслед за шведом потянулся его верный партнер по опорной зоне Бибрас Натхо и так и не ставший незаменимым в клубе Георгий Миланов. Все трое ушли свободными агентами, и Евгений Гинер с их сделок не получит ни евро.

Югославская стенка

Первый шаг к построению нового центра поля ЦСКА сделал еще зимой – приобрел за 250 тыс. евро Кристиана Бистровича. Хорватский полузащитник стал первым полноценным трансфером армейцев за три года. По специфике он ближе к тому, чтобы заменить Бибраса Натхо. То есть играет несколько выше, чем традиционные опорники. В матче против «Енисея» Кристиан вышел в старте, а пару ему составил Алан Дзагоев. Один из героев сборной России на ЧМ-2018 действовал по всей ширине поля в схеме 4+4+2, которую от Виктора Гончаренко в статусе тренера красно-синих мы прежде не видели.

«Мне безумно интересно создавать новую команду в ЦСКА», — Виктор Гончаренко

Условно на роль опорника подошел бы не Алан Дзагоев, а кто-то из армейской молодежи. Например, номинальный игрок этой позиции Хетаг Хосонов и более заостренный на атаку Астемир Гордюшенко. Обоих Виктор Гончаренко наигрывал на австрийских сборах, но на роль игроков фланга, что удивительно. Полноценным разрушителем армейцев со временем станет Яка Бийол. Это 19-летний словенский хавбек ростом под 190 см. Виктор Онопко охарактеризовал его как бойца, который никогда не убирает ноги. Именно связку балканских футболистов Виктор Гончаренко наигрывал в Австрии, и, возможно, армейцы будут пользоваться ею с первых туров чемпионата России. Кроме того, в команду вернулся Дмитрий Ефремов. Леонид Слуцкий рассматривал полузащитника, как правого вингера, но конкурировать с Зораном Тошичем было тяжело, зато сейчас есть возможность проявить себя, как и у Ильзата Ахметова, молодого воспитанника «Рубина», которого армейцы перехватили у «Зенита».

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Без царя в Головине

Из-за мощно проведенного домашнего ЧМ ЦСКА может лишиться Александра Головина и Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец большого спроса не вызвал (исключение – «Валенсия», которую испугал ценник в 20 млн евро за правого защитника), но за Головина ведется настоящая «резня». На стадионе в день игры против «Енисея» — самой главной репетиции перед стартом сезона — лидера ЦСКА и сборной не было. Его преемником могут стать Константин Кучаев или Дмитрий Ефремов – автор единственного гола в товарищеском матче.

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Неожиданно появились новости и о возможном уходе Витиньо. Его бывший клуб, «Фламенго», соскучился и предложил армейцам выгодные 10 млн евро за атакующего полузащитника. Возможно, бразилец уже согласовал личный контракт, но поединок с «Енисеем» он начал со старта и был одним из самых активных игроков в матче, хоть и не отметился результативными действиями.

ЦСКА, к которому мы привыкли в сезоне 2017/18

Конец эпохи

«Главное, ребята, сердцем не стареть» — таким посланием попрощались болельщики ЦСКА со своей вечной тройкой защиты. Братья Березуцкие официально объявили об окончании карьеры и распрощались со всеми. Сергей Игнашевич еще раньше поставил под вопрос свое дальнейшее выступление. Трех ветеранов полноценно проводят на традиционной встрече болельщиков за несколько дней до Суперкубка России.

Вопрос, кто заменит вечную тройку ЦСКА, сейчас самый острый. Совсем скоро должен восстановиться Виктор Васин, один из фаворитов Гончаренко со времен работы в «Уфе». Его партнером может стать Никита Чернов. Двадцатидвухлетний воспитанник красно-синих успел поиграть в сборной при Фабио Капелло, но в родной команде востребован не был. По его словам, если сейчас не использовать шанс, дальше будет поздно. Но скорее всего, болельщикам ЦСКА придется привыкать и к легионерам в центре обороны. Сейчас их двое.

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Хердур Магнуссон был в составе сборной Исландии на ЧМ-2018, но после ее вылета остался в нашей стране. Он пообещал болельщикам, что возьмет на себя роль викинга после ухода Вернблума. Трансфер островитянина, выступавшего за «Бристоль Сити», обошелся армейцам в 2,8 млн евро. Еще один вариант для интеграции в оборону – аренда бразильца Родриго Бекао. С ним тяжело бороться на «втором этаже», а его внешность специфична настолько, что может отпугивать форвардов соперника лучше, чем улыбка Виктора Васина. Годовая аренда предусматривает опцию с выкупом за некую сумму.

ЦСКА, к которому надо привыкать

Ставка на Гончаренко

Осталось два неочевидных вопроса клубу: кто заменит тренера по физической подготовке Паулино Гранеро, работавшего в ЦСКА последние 8 лет, и почему ЦСКА, анонсировав смену технического спонсора (adidas экипировал армейцев последние шесть лет) на Umbro, перейдет на новую форму лишь начиная с игр ЛЧ в сентябре? Все сборы и товарищеские матчи красно-синие выступали в прошлогоднем комплекте.

Но зато ЦСКА продлил контракты с Георгием Щенниковым и Кириллом Набабкиным. Что еще важнее – ближайшие два года их будет точно тренировать Виктор Гончаренко: соглашение тоже подписано. «Мне безумно интересно создавать новую команду в ЦСКА», — признался Гончаренко. Конец главной стройки армейцы дождались к 2016-му, но сейчас начнется очередная – командная.

Текст: Юрий Алеманов
Фото: Сергей Дроняев, пресс-служба ЦСКА

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Юрий Алеманов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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