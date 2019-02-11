Тихий дом. Идут самые скучные выборы президента РФС, веселье начнется потом

22 февраля Александр Дюков станет президентом Российского футбольного союза. С вероятностью 99,99 процента. Выборы будут не просто безальтернативными. Когда все узнали, кто решил возглавить российский футбол, другие кандидаты бросились прочь от этой темы. А лишившись хотя бы имитации борьбы, все потеряли и понимание, что за человек приходит в РФС. С какими идеями? С какой поддержкой? Зачем это лично ему и что он собирается делать, когда у кабинета президента РФС на 6-м этаже Дома футбола появится золотистая табличка «Дюков А.В.»?

Но как же бежали от этих выборов все остальные! Валерий Газзаев давно присматривался к этой должности, но даже слова не сказал. Куда делись амбиции Александра Алаева, рулившего РФС в последний год от имени Виталия Мутко и по его повелению? Где Алексей Сорокин, возглавлявший оргкомитет Россия-2018? Где хотя бы депутат ЛДПР Игорь Лебедев? Раньше он никогда не отказывался урвать свою минуту славы. Как и другие шоумены российского футбола.

Но поле выборов зачищено так железобетонно, что ни один сорняк на нем не пророс. Это у окружающих сразу вызывает уважение. И как минимум намекает на то, что все остальные полюса влияния в российском футболе либо запуганы, либо успокоены.

Первая, и, пожалуй, самая главная, сила, с которой так или иначе пришлось договариваться Александру Дюкову, это топ-клубы. Евгений Гинер, Сергей Галицкий, Леонид Федун, боссы РЖД… Конечно, им должны были дать или гарантии, или ответы на несколько простых вопросов. Каких? Да хотя бы на то, каким будет лимит на легионеров в РПЛ. Изменится ли он на «10+15» или ужесточится до «8+17»? Или будет ли в России свой четкий и понятный финансовый фейр-плей? Какой будет структура чемпионата страны, сохранится ли ступенчатость ПФЛ–ФНЛ–РПЛ, количество команд в дивизионах, принципы ротации между лигами, сколько клубов входит, сколько вылетает? Кто возглавит судейский корпус?.

Ответы на эти вопросы не озвучены. Но это не значит, что их не существует. Скорее всего, базовые договоренности и общая схема взаимодействия есть. Одновременно с тем как стало известно об исключительном статусе Александра Дюкова как единственного кандидата, выяснилось, что Евгений Гинер, Сергей Галицкий и Леонид Федун идут в исполком РФС. Это значит, что они будут влиять на все ключевые решения, и их голоса будут услышаны.

Кроме того, вокруг говорят о создании некого попечительского (или наблюдательного — у всех по-разному) совета РФС.

Первыми про него проболтались в «Новатэке». И сказали, что предложение войти в этот орган сделано Леониду Михельсону. Для справки: Леонид Викторович Михельсон в 2018 году был третьим номером в российском списке «Форбс», а его состояние оценивается в 18 млрд долларов. Другие фамилии пока не всплывали, но как бы и по одной этой понятно, что будет за совет и какого уровня персоны туда получают приглашения.

Александр Дюков предпочитает все делать в тишине и пока дал только одно эксклюзивное интервью – Илье Казакову на канале «Россия 24», причем в Хабаровске. Там не было сказано почти ничего. Обычный набор спокойного бубнежа: само собой, что-то про детско-юношеский футбол, про важность воспитания тренеров, про нужность манежей и новых стадионов… Никакой конкретики, никаких озвученных свежих идей, революционных решений, кадровых назначений. Прозвучала только одна фраза, за которую можно уцепиться: спонсоров у РФС станет намного больше, чем при Мутко.

Бюджет РФС на 2018 год должен был составить 3,417 млрд рублей. Но неизвестно, насколько он увеличится. Равно как нет и разбивки по статьям. А из всего остального публичного общения Дюкова есть только одна фраза, которая может хоть как-то приблизить к тому, на что новый президент РФС собирается тратить деньги. Его спросили, кто должен строить манежи в регионах: РФС? Региональный бюджет? Клубы?

Дюков ответил максимально запутанно: «Я не знаю единого такого источника, который взял бы на себя решение этой задачи: полноразмерный манеж с трибунами на две-три тысячи человек стоит порядка миллиарда рублей, а нам таких нужно не пять и не десять – нужны сотни».

Значит ли это, что у нового главы РФС будет масштабный основополагающий инфраструктурный проект по строительству манежей? Не факт.

Нет понимания, что Александр Дюков думает про первую сборную страны, про ее главного тренера, про задачи, которые должны стоять перед национальной командой, и сколько натурализованных игроков за нее может играть. Потому что мы сколько угодно можем говорить про инфраструктуру и спонсоров, но общественное мнение выводы по президенту РФС делает по результатам игры сборной России.

Российский порог Лиги Европы. Андрей Вдовин – об амбициях «Зенита» и «Краснодара»

Пока единственного кандидата в главные боссы российского футбола общественное мнение не очень-то волнует – поэтому предвыборная кампания и такая тихая, и в ней нет шоуменов. Но так будет не всегда. Как только чьи-то интересы окажутся нарушены, кому-то из заметных клубов наступят на хвост, кто-то из команд обанкротится или сборная даст осечку, все вспомнят, что за имя на табличке президентского кабинета в Доме футбола.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»