Тариф «2 гола за минуту». «Локомотив» справился с «Тамбовом»

Начало сезона-2019/20 в России стал приятной неожиданностью для любителей футбола. Начиная с матча за Суперкубок, команды забивают много голов. Дебютанты РПЛ, «Сочи» и «Тамбов», оказывают сопротивление грандам. Вот и на этот раз команда из Черноземья дала бой серебряному призеру прошлого сезона — «Локомотиву» Юрия Семина.

No goals — no party

Впервые за последние пять лет РПЛ стартовала с результативных игр. Вместо тяжелой и нудной раскачки команды сразу взялись за дело и стали радовать глаз болельщиков забитыми голами. «Урал» после двух туров наколотил шесть голов, пусть обе игры и играл в домашних стенах.

Уфимцы под руководством Вадима Евсеева неожиданно показывают веселый футбол с обилием голов — обе встречи команда из Башкирии играет со счетом 3:2. Правда, не в свою пользу. В Самаре и Ростове-на-Дону местные коллективы забивают по два мяча — такой прыти в Премьер-Лиге давненько не приходилось наблюдать.

«Локомотиву» предстояло вписываться в данную тенденцию. После завоеванного Суперкубка команда скорее огорчила болельщиков ничьей с казанским «Рубином». 16 ударов за матч, и в итоге скромный гол со штрафного вряд ли удовлетворили Юрия Семина. Перед первой серьезной встречей, с ЦСКА, «железнодорожники» получили возможность провести работу над ошибками. В гости на «РЖД-Арену» пожаловал дебютант РПЛ, из Тамбова.

Темная лошадка

Однако начало встречи не прошло радужно. Команда Александра Григоряна, показавшая зубы в Санкт-Петербурге, уже повела в счете. Тамбовчане вообще оставили приятное впечатление. Команда в летнее межсезонье провела радикальную смену состава. На поле, тем не менее, черноземцы выглядели достататочно уверенно. «Локомотив» с первых секунд помчался забивать гол, но оборона гостей показала высокий уровень организованности.

Хочу в элиту. Почему «Тамбов» заслуживает дебюта в РПЛ

Во время одной паузы Баринов с Рыбусем и Антоном Миранчуком обговаривали варианты развития атаки через левый фланг. Тамбовчане не стали ждать окончания диалога, провели молниеносную атаку, и на 7-й минуте гостевой фан-сектор взорвался от счастья — 1:0 в пользу гостей. Дебютант вторую игру подряд играл дерзко, нагло, и не ушел с поля без забитого мяча. «Спартаку» Олега Кононова стоит взять на заметку. «Тамбов» впервые принимал соперника на «домашней» арене в Саранске, и намеревался взять первые очки.

Супергол Эдера

Команда Александра Григоряна пока загадка. Эффект дежа вю преследовал черноземцев и на «РЖД-Арене». Тамбовчане пропустили в Санкт-Петербурге два мяча за минуту, едва начался второй тайм. В Москве же «волки» повторили трюк, едва секундомер одолел отметку в 30 минут.

«Локомотив» после пропущенного мяча не занервничал и спокойно продолжил гнуть свою линию. Первый серьезный момент возник на исходе трети тайма. Эдер вместо разгона атаки «3 в 3» зачем-то решил пробить по воротам. Удар не удался, и португалец в итоге получил заслуженную порцию претензий от Баринова.

Впрочем, автор золотого гола в финале Евро-2016 реабилитировался перед командой, забив красивый мяч. Подача Рыбуся казалась неберущейся, но Эдер изловчился и в касание пробил в дальнюю девятку — 1:1.

Уже минуту спустя «РЖД-Арена» вместе в диктором кричала: «Игнатьев»! Полузащитник вышел на рандеву с Шелией после паса Антона Миранчука, и оказался успешен. «Локомотиву» хватило минуты, чтобы изменить счет в свою пользу — 2:1.

«Железнодорожники» едва не убили интригу за 10 минут до перерыва, но Антон Миранчук, в отличие от того же Игнатьева, пробить вратаря гостей Шелию не смог. 11-й номер «Локомотива», похоже, сам не поверил в возникший момент.

Стакан наполовину полон

Москвичи в итоге взяли три очка. В отличие от предыдущего матча с «Рубином», «железнодорожники» удержали победный счет. Теперь команде Юрия Семина предстоит серьезная встреча — через неделю на Песчаной улице «Локомотив» встречается с ЦСКА.

«Тамбов», несмотря на поражение, тоже остался доволен игрой. Александр Григорян на послематчевой пресс-конференции сказал: «Я горжусь командой, у нас было немало возможностей сравнять счет. Парни не опустили рук и во втором тайме владели инициативой. Хотя, возможно, «Локомотив» сделал такой шаг осознанно».

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Автор: Андрей Синельщиков