Стали известны соперники российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в весенней стадии турнира.
«Боруссия» Д (Германия) — «Аталанта» (Италия)
«Ницца» (Франция) — «ЛОКОМОТИВ» (Россия)
«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» (Испания)
«СПАРТАК» (Россия) — «Атлетик» (Испания)
АЕК (Греция) — «Динамо» Киев (Украина)
«Селтик» (Шотландия) — «ЗЕНИТ» (Россия)
«Наполи» (Италия) — «РБ Лейпциг» (Германия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия)
«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Партизан» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)
«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия)
«Астана» (Kазахстан) — «Спортинг» (Португалия)
«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия)
«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия)
Первые матчи 1/16 финала пройдут 15 февраля, ответные игры запланированы на 22 февраля.
Финал турнира состоится 16 мая в Лионе.
Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press