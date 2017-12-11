Стали известны соперники российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в весенней стадии турнира.

«Боруссия» Д (Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Ницца» (Франция) — « ЛОКОМОТИВ» (Россия)

«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» (Испания)

«СПАРТАК» (Россия) — «Атлетик» (Испания)

АЕК (Греция) — «Динамо» Киев (Украина)

«Селтик» (Шотландия) — « ЗЕНИТ» (Россия)

«Наполи» (Италия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия)

«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Партизан» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)

«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия)

«Астана» (Kазахстан) — «Спортинг» (Португалия)

«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия)

«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия)

Первые матчи 1/16 финала пройдут 15 февраля, ответные игры запланированы на 22 февраля.

Финал турнира состоится 16 мая в Лионе.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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