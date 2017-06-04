Сокровище Кардиффа. Как «Реал» выиграл Лигу чемпионов

«Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1 и стал первым клубом, который победил в ЛЧ два раза подряд. Для мадридцев успех в главном кубковом состязании Европы стала двенадцатой в истории. Еженедельник «Футбол» вспоминает радость испанской команды, удивляется голу Марио Манджукича и грустит вместе с Джанлуиджи Буффоном, который в очередной раз так и не смог забрать этот трофей.

На церемонии открытия финала выступала группа Black Eyed Peas.

Гол Марио Мандждукича в ворота Кейлора Наваса можно считать одним из самым красивых мячей в этом сезоне

Криштиану Роналду не смог повторить удар Манджукича. Зато португалец забил 2 гола и стал победителем Лиги чемпионов

😘🏆 #CHAMP12NS 🇪🇸 @sr4oficial #HalaMadrid Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid) Июн 3 2017 в 3:46 PDT

Серхио Рамос повел себя отвратительно в эпизоде с удалением Квадрадо. Но, в целом, заслужил эту победу

#ItsTime to Be Proud. #UCLFinal Публикация от Juventus Football Club (@juventus) Июн 3 2017 в 2:42 PDT

Лига чемпионов не покорилась «Ювентусу». Но, несмотря на это, в сезоне 2016/17 «Юве» смотрелся очень достойно.

First club to win the #UCL in consecutive seasons! Bravo, @realmadrid 👏 #UCLfinal Публикация от #UCLfinal (@uefachampionsleague) Июн 3 2017 в 3:19 PDT

Радость победителей.

«Ювентус» получил серебряные медали за второе место в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

4 times in the row 👌 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 3 2017 в 5:30 PDT

Криштиану Роналду показывает, сколько раз он побеждал в Лиге чемпионов.

Наверное, самая грустная фотография этого финала.

Фото: Global Look Press, Instgram ФК «Ювентус», Instgram ФК «Реал», Instagram Серхио Рамоса Instagram Криштиану Роналду

Видео: Instragram Лиги чемпионов

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