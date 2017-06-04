Сокровище Кардиффа. Как «Реал» выиграл Лигу чемпионов

«Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1 и стал первым клубом, который победил в ЛЧ два раза подряд. Для мадридцев успех в главном кубковом состязании Европы стала двенадцатой в истории. Еженедельник «Футбол» вспоминает радость испанской команды, удивляется голу Марио Манджукича и грустит вместе с Джанлуиджи Буффоном, который в очередной раз так и не смог забрать этот трофей.
На церемонии открытия финала выступала группа Black Eyed Peas.
Гол Марио Мандждукича в ворота Кейлора Наваса можно считать одним из самым красивых мячей в этом сезоне
Криштиану Роналду не смог повторить удар Манджукича. Зато португалец забил 2 гола и стал победителем Лиги чемпионов
Серхио Рамос повел себя отвратительно в эпизоде с удалением Квадрадо. Но, в целом, заслужил эту победу
Лига чемпионов не покорилась «Ювентусу». Но, несмотря на это, в сезоне 2016/17 «Юве» смотрелся очень достойно.
Радость победителей.
«Ювентус» получил серебряные медали за второе место в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду показывает, сколько раз он побеждал в Лиге чемпионов.
Наверное, самая грустная фотография этого финала.
Фото: Global Look Press, Instgram ФК «Ювентус», Instgram ФК «Реал», Instagram Серхио Рамоса Instagram Криштиану Роналду
Видео: Instragram Лиги чемпионов