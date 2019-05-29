Семь лет рабства. Итоги сезона Бундеслиги-2018/19

«Чемпионат уже совсем не тот» — слышны где-то в зале досадные слова. Но за трансляцией немецкого национального чемпионата все равно следили миллионы. Интрига обладателей наград до последнего держалась в строжайшем секрете, и не зря. «Бавария» впервые за долгое время поделилась номинациями с другими клубами Бундеслиги.

Лучший режиссер

Петер Бош

Режиссер Дэмьен Шазелл в 32 года получил Оскар за «Ла-Ла Ленд» и стал негласным лидером новой школы режиссуры. В Бундеслиге есть похожий персонаж. В декабре 2018-го «Байер» уволил тренера Хайко Херрлиха и объявил о назначении Петера Боша – того самого тренера, известного своими яркими работами в «Аяксе» и в дортмундской «Боруссии». Специалист отличается особым отношением к командам, укомплектованным молодыми футболистами. Если большинство состава – ребята двадцати лет, будьте уверены, что Бош справится. Этот раз не стал исключением. «Байер» провалил старт сезона, не подавал никаких надежд, но после зимнего перерыва внезапно показал невероятную игру.

Бош не придумал ничего нового, использовал те же идеи, что и в «Боруссии», — контратаки. С приходом Боша «Байер» превратился в одну из самых бьющих команд Бундеслиги: увеличилось количество ударов в створ ворот по сравнению с началом сезона, когда клубом еще управлял Херрлих. Например, в первых трех турах турнира «аспириновые» пробили в створ 13 раз, в первых трех матчах при Боше на старте второго круга – 32. Таким образом, «Байер» занял четвертое место в чемпионате и напрямую прошел в Лигу чемпионов.

Лучший эпизод

«Боруссия» Д – «Шальке» – 2:4 (27 апреля 2019 года, «Сигнал Идуна Парк», 31-й тур)

Рурское дерби расставило все точки в борьбе за «серебряную тарелку». Под конец сезона «Боруссия» в свойственной ей манере расслабилась и начала «сливать» чемпионство. Ничего нового, но принципиальный матч с «Шальке» оказался последним ударом, отправившим «шмелей» в нокаут. В начале апреля «Боруссия» проиграла на своем поле «Баварии» 0:5, но и это оказалось не так драматично.

«Шальке» всю вторую половину сезона боролся за право не вылететь из Бундеслиги, но к поездке на «Сигнал Идуна Парк» был готов на все сто. Выступать в дерби сложно всегда, независимо от положения обеих команд. В результате у «Дортмунда» случилось сразу два удаления, «Шальке» забил пенальти и окончательно захватил инициативу. «Бавария» не смогла воспользоваться таким провалом, но стало ясно: «Боруссия» снова не готова бороться за «золото».

Лучший дебют

«Фортуна»

В 2018-м весь мир смотрел сериал «Сексуальное воспитание», а Бундеслига следила за игрой дебютанта – дюссельдорфской «Фортуны». Пока «Нюрнберг» принимал по семь мячей в свои ворота за игру, «F95» шла в атаку даже против самых суровых соперников.

В первой половине сезона дюссельдорфцы производили впечатление команды, которая силой случая вышла в Бундеслигу и по окончании отправится снова покорять второй дивизион. Так происходило до декабря. В этот момент «Фортуна» собралась и начала выкарабкиваться из зоны вылета. Все началось, когда Лукебакио оформил хет-трик в ворота «Баварии» на выезде.

За период с декабря по апрель «Фортуна» проиграла всего четыре встречи, что позволило ей со дна таблицы подняться на десятое место чемпионата. Матчи с участием новичков Бундеслиги были непредсказуемыми, с большим количеством голов и с атакующей игрой – радость для фанатов. Сейчас самое главное – сохранить этот настрой и не повторить путь «Штутгарта».

Лучший герой второго плана

Серж Гнабри

Если бы не «Шальке», то одним из главных провалов сезона можно было бы спокойно назвать «Баварию». Но нужно отдать должное новичкам мюнхенцев в этом сезоне. Леон Горецка и Серж Гнабри доказали, что не все так плохо у молодой футбольной Германии. Президент «Баварии» Ули Хенесс именно Сержа назвал главным сюрпризом сезона: «Перед стартом сезона мы решили вернуть его в команду и посмотреть, сможет ли он играть». Сейчас Гнабри игрок основы, который сумел единолично вытащить полуживых «красных» на первое место в чемпионате, так же как и Джеймс МакЭвой, самостоятельно заработавший все сборы с фильма «Стекло».

Уже три сезона подряд Серж забивает 10+ мячей в Бундеслиге, причем за три разных клуба: за «Баварию», «Хоффенхайм» и «Вердер». Подобное ранее удавалось только двум футболистам – Эрвину Костедде и Юргену Вегманну. Кроме того, он отдал и 7 голевых передач в этом сезоне Бундеслиги. Гнабри абсолютно универсальный игрок: обе его рабочие ноги позволяют Ковачу ставить его на любой из флангов без потери эффективности. Однозначно роль Сержа в «Баварии» станет ключевой даже с учетом обещанных руководством мюнхенцев крупных летних трансферов.

Лучшие визуальные эффекты

«РБ Лейпциг»

Ненависть к «РБ» внутри Бундеслиги все еще сильна, но понемногу сбавляет обороты. Если окунуться в чемпионат, понятно почему. Потенциально «РБ» может стать той командой, которая наравне с «Баварией» будет отстаивать интересы лиги на европейских турнирах. Предвзятость к клубу все еще присутствует, но оспорить тот факт, что у «Лейпцига» самый сильный менеджмент в Германии, невозможно.

«Быки» много забивают и невероятно мало пропускают. У «РБ» же самая сильная линия защиты в чемпионате, и приблизиться к ней может только «Бавария». Орбан, Упамекано, Конате, Клостерманн и Хальстенберг — действительно защита мечты, которая работает на максимуме возможностей.

Чемпионат «Лейпциг» завершил на третьем месте, отыграл последние матчи под руководством Ральфа Рангника и уже встречает нового тренера – Юлиана Нагельсманна. В следующем году «РБ» может стать реальным соперником для двух общеизвестных лидеров таблицы, как киновселенная DC сможет наконец догнать Marvel в ближайшие годы, работая по их конспектам и не совершая тех же ошибок.

«Золотая малина»

«Шальке»

В марте «Шальке» объявил об увольнении Доменико Тедеско. Сложно сказать, насколько это было оправданное решение: летом «кобальтовые» растеряли всех своих звезд, а закупиться так и не сумели. Тедеско пришлось работать с тем, что было в его пользовании. Все предположения по игре клуба из Гельзенкирхена на осень оказались правдивыми: к весне «Шальке» боролся за право остаться в Бундеслиге.

В 2017-м очередные «Звездные войны» вошли в топ самых кассовых фильмов в истории, а спустя пару лет «Хан Соло» провалился по всем показателям — и все из-за слабого маркетинга. В «Шальке» было что-то похожее. Тедеско остался за бортом, хоть в прошлом году впервые за очень долгий срок вывел команду на второе место в чемпионате и опередил «Боруссию» Д в таблице. Пару месяцев «Шальке» возглавлял Хуб Стевенс – экс-легенда ПСВ и один из опытнейших тренеров Бундеслиги.

Пару недель назад «Шальке» объявил, что клуб по окончании сезона примет Дэвид Вагнер – тот самый тренер из «Хаддерсфилда», работавший до того с дублем «Боруссии» Д в течение четырех лет. Плюс один пункт в копилку принципиальности рурского дерби.

Лучший оригинальный сценарий

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» штормит от сезона к сезону почти как сериал «Американская история ужасов»: никогда не поймешь, «волки» будут бороться за еврокубки или за сохранение прописки в Бундеслиге. В этот раз все оказалось радужно: клуб возвращается в еврокубки.

Главная сила команды Ваут Вегорст – голландец, перешедший туда этим летом. За сезон он наколотил 17 мячей, отдал 7 голевых передач и стал единственным среди «волков», кто отыграл все матчи. Никто даже не приблизился к показателям 26-летнего нападающего. В этом году он сделал два хет-трика, что раньше удавалось только Джеко и Графите десять лет назад, когда клуб был чемпионом.

Неизвестно, с чем столкнется «Вольфсбург» в новом сезоне. Действующий тренер команды Бруно Лаббадиа объявил о своем уходе летом. Его место займет австриец Оливер Гласнер из «ЛАСКа».

Восходящая звезда

Джейдон Санчо

Сценарий последних сезонов «Боруссии» Д однообразен, как сюжеты всех частей «Пунктов назначения»: в начале сезона происходит невероятный взлет, слышны пророчества о чемпионстве, но к декабрю весь запал сходит на нет. Однако не все так плохо. Как Аль Пачино сыграл однажды в «Таких разных близнецах», так и Джейдон Санчо показывал игру мирового уровня в матчах второй половины сезона Бундеслиги, где вся команда заставляла зрителей бросаться ножами в телевизор.

Джейдон Санчо – тот самый англичанин, отправленный Пепом Гвардиолой в далекое плавание без права на игру. «Боруссия» купила его и раскрыла весь потенциал. Теперь Санчо – самый дорогой футболист до 20 лет в топ-5 лигах Европы. Международный центр спортивных исследований оценил его в 150,3 млн евро.

Джейдон отдал 14 голевых передач за сезон, став лидером по этому показателю и опередив самого Лионеля Месси. За Санчо выстроилась очередь, но он пока отмалчивается: статус лучшего молодого игрока до 20 лет позволяет это делать.

Лучший актер

Лука Йович

Пента-трик в ворота «Фортуны» в октябре 2018-го стал отправной точкой для сербского форварда. С тех пор разговоры о молодом нападающем «Айнтрахта» не прекращаются. Пока в Голливуде восхищаются актерской игрой 23-летней Софи Тернер, в футбольной Европе похожий дождь из славы пролился на Йовича.

Серб забил 17 голов и отдал 6 ассистов по окончании сезона Бундеслиги. Он переполошил и Лигу Европы, и если бы не дело случая, то мог бы сыграть в финале турнира. Йович – однозначно главная звезда этого сезона. Со дня на день игрока подпишет «Реал» и, скорее всего, похоронит его карьеру.

Шоу будет продолжаться. Итоги сезона АПЛ-2018/19

«Айнтрахт» стал единственным клубом, где Лука показал свою игру в чистом виде. В «Бенфике» у него не получилось, какова вероятность, что сезонный успех – это его заслуга, а не всей атаки «Айнтрахта», которая так грамотно была выстроена сначала Ковачами, а потом Хюттером? Это предстоит проверить «Реалу» за многомиллионную сумму.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press