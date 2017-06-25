Сборная. LIVE. 24 июня. День десятый. Маски-шоу

Антон Муша, повторяя путь болельщика, находит сомбреро и людей внутри них, узнает, зачем мексиканцам маски, а потом изучает работу автобусов для фанатов и попадает под очарование волонтеров.

Высадившись на улице Баумана, мы присоединились к русской народной забаве. Называлась она «Найди мексиканца в сомбреро». Наши заокеанские друзья вели себя более чем скромно: маленькие темно-зеленые группки терялись в огромной малиновой толпе болельщиков российской команды, словно листики петрушки в тарелке наваристого борща. Наконец, почти у самых стен Кремля первый экземпляр в искомой широкополой шляпе был найден. Популярность обладателя сомбреро была такой, что он и его компания практически не могли сойти с места: желающих сфотографироваться рядом с истинным мексиканцем было хоть отбавляй. Если бы они брали за фото хотя бы несколько песо, к началу игры они могли бы накопить на обратный билет на родину.

Скоро гости поняли, что отношение к ним тут не просто лояльное, а скорее позитивное, перестали жаться по углам и начали вести себя гораздо смелее. Тогда-то все и узнали, что ношение сомбреро для них уже не актуально, а самая крутая мексиканская фишка – это маски лучадоров, борцов из мексиканского рестлинга (луча либре). В этой разновидности борьбы (хотя это в гораздо большей степени шоу, чем спортивное состязание) все участники носят уникальные маски наподобие тех, что надевают супергерои. Считается, что снять с борца-лучадора маску и явить зрителям лицо — значит покрыть его позором, так что для каждого «спортсмена» маска становится главным атрибутом.

Так вот, оказалось, что болельщиков с такими масками гораздо больше, чем в сомбреро, и особо пытливые фотографы могли собрать целую коллекцию мексиканских рестлеров, высадившихся в Казани поболеть за свою сборную. Если в толпе вдруг обнаруживался болельщик в обтягивающем костюме а-ля Супермен или Человек-паук, можно было не сомневаться: стоит кому-то нацелить на него объектив фотоаппарата, и он тут же нацепит на себя какую-нибудь дикую маску, довершающую образ. Разумеется, все это сразу приветствовалось одобрительными возгласами со стороны. Ни о каком футбольном соперничестве тут, кажется, и не думали. Больше это походило на фестиваль народного мексиканского творчества.

От души поглазев на многообразие прибывших борцов и их арт-перфомансов, я двинулся в сторону остановки «шаттла», который должен был доставить меня на стадион. Не с первой попытки, так как желающих было реально много, но все же быстро – ходили они каждые пять минут, а волонтеры исправно задавали человеческому потоку нужный вектор. Конечно, внутри было несколько тесновато, но это все равно далеко от того, какой биток случается в автобусе, отходящем от метро «Выхино» в 8 утра. Странно только, что подвесные ручки в этих «шаттлах» оказались наполовину спиленными и держаться за них было не особенно удобно. Будь это единичным случаем, я бы счел это проявлением вандализма со стороны кого-то из пассажиров, однако в данном случае это было похоже на специальную акцию с не совсем понятной целью.

Когда объявили конечную станцию, я малость забеспокоился, ведь «Казань-Арены» отсюда видно не было. Однако волонтеры с громкоговорителями, заседавшие на специальных вышках ( и из-за этого очень похожие на судей из большого тенниса), убеждали, что до стадиона совсем недалеко. И действительно, через несколько сотен метров величественная конструкция с манящей надписью «Добро пожаловать в Казань» на красно фоне показалась из-за домов. Звуки «Смуглянки» и других патриотических песен настраивали на праздничный лад, сомбреро и масок становилось все больше, а довершал картину зависший над стадионом дирижабль.

Проникнуть внутрь оказалось делом нескольких минут: никакой давки, никаких толканий – все прошло чинно и благородно. Вопреки легендам о непроходимости и принципиальности местных кордонов, досмотр был проведен максимально интеллигентно. Конечно, меня попросили показать содержимое сумки, а также прицепленное к плечу неопознанное устройство, на поверку оказавшееся диктофоном. Но изымать у меня так ничего и не стали, поэтому следующие полчаса я записал и фотографировал буквально все, что попадалось под руку.

Возле входа на сектор можно было закупиться футболками в официальных фан-шопах, сфоткаться с Забивакой и поинтерактивничать с многочисленными волонтерами. Особенно порадовали девушки с табличками «Обнимашки», которые с радостью обнимали всех желающих для поднятия душевного настроя. Почему-то не все таблички перевели на иностранный язык, так что гостям из-за океана не удалось в полной мере воспользоваться теплом и радушием местных девушек.

Текст: Антон Муша, еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.