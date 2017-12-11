Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи состоятся 13-14 февраля 2018 года.

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)

«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве 26 мая.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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