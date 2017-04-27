Полезное ископаемое. Как Иско стал незаметным героем «Реала»

Пока Кейлор Навас продолжает кошмарить фанатов очередными ляпами, Гарет Бэйл борется с травмами, а главные голевые подвиги Криштиану Роналду приходятся на матчи Лиги чемпионов, ключевым исполнителем «Реала» в чемпионате стал Иско. По ходу сезона игрока неоднократно «продавали» в другие клубы, но он продолжал показывать высокий класс всякий раз, когда выходил на поле. Старания испанца не остались без внимания, и главным вопросом в его будущем остается лишь то, насколько возрастет годовой оклад Иско по новому контракту.

Лето 2016-го выдалось весьма беспокойным сразу для двух игроков мадридского «Реала» — Иско и Хамеса Родригеса. Спекуляции о возможном уходе футболистов из «королевского» клуба не прекращались вплоть до закрытия трансферного окна и даже после него. Практически после каждого нового матча мадридского клуба испанская пресса подключала очередного потенциального работодателя к шоу «Новая жизнь Хамеса и Иско». В стане «Реала» все разговоры на этот счет сводились к стандартному «этот парень очень важен для нас и обязательно получит свой шанс». Шансы были предоставлены обоим, но воспользоваться своим смог только Иско.

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Хотя еще в октябре обладатель награды Golden Boy-2012 высказывал сомнения относительно своего будущего в Мадриде, а круг претендентов на игрока продолжал расти. «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Бавария», «Милан» и даже «Зенит» фигурировали в этом списке. По итогам первой половины сезона в активе Иско были 2 гола, 3 результативные передачи и лишь один неполный матч в Лиге чемпионов.

В новом календарном году Иско отметился 7 голами и 2 результативными передачами и повторил свой лучший результат по забитым мячам за один сезон в Ла Лиге. Его показатель точных передач превышает 90%, он выиграл более 50% единоборств, уверенно контролирует мяч и хорош при игре в мелкий пас. Кроме того, Иско принадлежит лучший показатель соотношения ударов и голов, забитых после дальних ударов в Ла Лиге, который составляет 47% (у ближайшего преследователя Бруно из «Вильярреала» — 38%). А впечатленные болельщики «Реала» стали активно призывать Флорентино Переса продлить соглашение с испанцем.

«Останется ли Иско в команде? Все знают, что мне очень нравится этот игрок, он играет феноменально. Иско должен остаться в «Реале», его место здесь», — Зинедину Зидану не раз приходилось отвечать на вопросы о будущем 24-летнего игрока. Переговоры о новом контракте для Иско начались в конце марта. Речь идет о шестилетнем соглашении с как минимум двукратным увеличением зарплаты игрока (с 3 млн евро до 6). Буквально в то же время с испанцем произошел небольшой конфуз. Инстаграм Иско разорвался от шквала возмущенных комментариев фанатов «Реала» из-за фотографии, на которой видны брендированные чипсы «Барселоны». Испанцу в срочном порядке пришлось объясняться перед болельщиками: «Я совершенно не собираюсь в «Барселону»! Фотография означает, что мы собирались съесть их как чипсы! Кстати, я их даже не попробовал. Просто друзья решили придумать мне проблемы», – написал игрок в твиттере.

Накануне матча против хихонского «Спортинга» на автограф-сессии Иско познакомился с 8-летней болельщицей «Реала» и ее глухонемыми родителями. Девочка показала ему жест, напоминающий «козу», который на языке жестов означает «Я люблю тебя». Она таким образом попросила Иско попозировать для совместного фото с ней и ее мамой. На следующий день испанец оформил дубль в ворота «Спортинга» и отпраздновал победный гол тем самым жестом. Этот поступок очаровал болельщиков и очень понравился двухлетнему сыну футболиста, фотографию которого с этим жестом испанец выложил в инстаграме.

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«Я уже много раз говорил, что хочу остаться в «Реале» надолго, и надеюсь, что так и произойдет. Я в лучшей команде мира, и мне очень повезло быть здесь», — заявил испанец в недавнем интервью. Многие болельщики мадридского клуба убеждены, что именно отсутствие Иско стало причиной поражения команды в «Эль-Класико». Но даже несмотря на проигрыш главному конкуренту, «Реал» очень близок к первому за пять лет чемпионскому титулу. И в случае положительного исхода борьбы с «Барселоной» вклад Иско в этот успех будет сложно переоценить.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»