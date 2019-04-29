Письма из прошлого. Ван дер Сар, Овермарс, Винтер: этот «Аякс» построили матерые легенды

«Аякс» здорово прогремел в нынешней Лиге чемпионов. Яркие матчи с «Баварией», «Реалом» и «Ювентусом» довели голландский клуб до полуфинала. Игроки ослеплены комплиментами и карьерными перспективами. Но почему все забыли, кто привел этих футболистов на вершину? А между тем руководство «Аякса» может посоревноваться по громкости имен с любым из топ-клубов.

Эрик тен Хаг,

главный тренер, ученик Пепа

Бывают случаи, когда тренер приходит в клуб на все готовое и ему остается лишь не разбазарить наследие предшественника. Это не история Тен Хага. Голландец появился в Амстердаме в не самый лучший момент: клуб несколько лет не мог завоевать чемпионство. Руководство, игроки и фанаты перекладывали ответственность за неудачи друг на друга: уход Питера Боша, устраивавшего всех, кроме боссов, и трагедия с Абдельхаком Нури. Разбирайтесь как хотите, господин Тен Хаг. Но тренер стал первым в истории «Аякса» специалистом, дебютировавшим победой в Дер Класикер против «Фейеноорда».

Тен Хаг пришел в «Аякс» из «Твенте», который он также реанимировал, открыв будущую звезду «Спартака» Квинси Промеса. Но главный опыт, как говорит сам специалист, он получил в Германии в должности тренера резерва «Баварии». Все три немецких года Тен Хага сравнивали с тренером основы — Пепом Гвардиолой. Они, кстати, похожи не только внешне, но и по стилю построения игры. Позже некоторые из идей каталонца и в целом немецкого футбола он привнесет сначала в «Твенте», а потом и в «Аякс». Сейчас у Тен Хага отличный шанс превзойти Пепа – пройти «Тоттенхэм», который выбил «МанСити» из Лиги чемпионов.

Арон Винтер,

ассистент тренера, цель для топ-клубов

Чемпион Европы-1988 закончил карьеру в начале нулевых, сразу после чего стал тренировать. В 2011-м Винтер съездил на разведку в «Торонто» и понял, что нет места лучше Голландии. Три года Арон работал с молодежью: сначала в сборной Голландии до 19 лет, с которой Россия успела сыграть в 2015-м, а потом и в «Аяксе». Сейчас Винтер ассистирует Тен Хагу, но контракт с клубом у чемпиона Европы заканчивается этим летом. Поговаривают, что с тренером уже связались несколько крупных клубов.

Альфред Шредер,

ассистент тренера, будущий босс «Хоффенхайма»

Голландия в последнее время вновь стала поставщиком отличных тренеров для всей Европы. Шредер — это Френки де Йонг из тренерского штаба «Аякса»: уже известно, что специалист сменит Юлиана Нагельсманна в «Хоффенхайме» по окончании этого сезона. К слову, Шредер стал одним из тех, кто поднял «деревенскую» немецкую команду на уровень еврокубков: до «Аякса» он три сезона работал ассистентом тренера «Хоффенхайма». Альфред очень тонко чувствует молодежь и тенденции в большом футболе.

Эдвин ван дер Сар,

генеральный директор, враг фанатов

Наутро после четвертьфинального матча с «Ювентусом» Ван дер Сар опубликовал самодовольную фотографию с газетой Tuttosport и пожелал на итальянском всем доброго утра. Легендарный вратарь занимает должность генерального директора «Аякса» последние три года. Ранее он был директором по маркетингу.

Однако ровно год назад гендиректор оказался в шаге от того, чтобы потерять должность. Все началось еще в 2017-м, когда Ван дер Сар поругался с Питером Бошем, на тот момент главным тренером «Аякса», пригласил в команду Тен Хага и… потерял доверие фанатов. В прошлом сезоне ПСВ крупно обыграл «Аякс» (3:0) и снова стал чемпионом Голландии. Болельщики, изголодавшиеся по победам, после того матча остановили автобус и требовали отставки Ван дер Сара. Основной вратарь клуба Андре Онана начал ныть одним из первых: «Овермарс и Ван дер Сар виноваты в том, что мы играем дерьмово». Хорошо, почему же сейчас, с приходом успеха, все забыли о руководстве, которое, например, стояло за трансфером Душана Тадича? Непорядок.

Душан компании. Полузащитник «Аякса» стал новым кошмаром топ-клубов

Марк Овермарс,

спортивный директор, конструктор клуба

Этот сезон можно без преувеличения назвать годом Марка Овермарса. Он уже успел покататься в классическом костюме на животе по газону в Турине, отмечая победу над Криштиану Роналду и Ко, но что же предшествовало триумфу? Во-первых, в «Аяксе» в качестве спортивного директора экс-футболист оказался по совету самого Йохана Круиффа. Во-вторых, именно Овермарс открыл Френки де Йонга, а потом и организовал его трансфер в «Барселону» за 75 млн евро. В-третьих, за Марком уже год гонялся «Арсенал», за который он выступал в конце 1990-х. Англичане очень хотели снова видеть Овермарса у себя, но уже в качестве спортдиректора. «Аякс» тут же подсуетился и в марте продлил контракт со специалистом еще на пять лет. Голландские таланты могут спать спокойно.

Макс Реккерс,

главный аналитик, тренер-калькулятор

Луи ван Гал не только открыл Хави, Томаса Мюллера, Патрика Клюйверта и многих других топ-игроков, он еще и дал старт карьере Макса Реккерса — нынешнего главного аналитика «Аякса». В свои 39 Реккерс поработал с Ван Галом в «Баварии», сборной Голландии и «Манчестер Юнайтед». Аналитик появлялся в «Аяксе» при Франке де Буре, а в прошлом сезоне окончательно закрепился в команде Тен Хага. Макс привнес в «Аякс» инновационный подход: летом 2018-го на всех тренировочных объектах клуба были установлены камеры. Технология получает данные о местоположении и физических параметрах игроков, основываясь на GPS-трекерах. Тренеры могут видеть персональные данные игроков: частоту сердечных сокращений, расстояние, которое каждый из них преодолел, среднюю скорость и т.д. Инициатором такого нововведения был Реккерс.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press