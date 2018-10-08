Первый после бога. Андрей Вдовин – об Игоре Акинфееве

Сборную России ждут два следующих матча Лиги наций. Вот только в воротах не будет Игоря Акинфеева. Голкипер объявил о прекращении карьеры в национальной команде. Возможно, зря. Российскому футболу необходимы легенды. Акинфеев – одна из них, и это признают даже его враги.

Вы, может быть, не догадывались, но на самом деле есть два Игоря Акинфеева. Первый – для всех. Его все знают, его все видели в воротах и в дни больших побед, и во времена неловких поражений, все смотрели повторы его крутых сейвов, а иногда и необъяснимых ошибок. В эти «все» входят и те, кто составляет серии пропущенных голов, и те, кто поет на трибунах за его спиной и спорит, доказывая, что Акинфеев – лучший. Но между этими «всеми» и самим вратарем все равно стена, которую Игорь старательно возводил многие годы.

Второй Акинфеев – для своих. Этих «своих» не так уж много. К ним непросто подобраться, а войти в этот круг практически невозможно, да в общем-то, наверное, и не стоит. Но иногда отголоски с той стороны стены дают понять, каким Игорь Акинфеев становится, если снимает свою маску.

Мы как-то разговаривали с Артемом Ребровым – вратарем «Спартака». И речь зашла об Акинфееве, с которым он пересекся в сборной России. «До знакомства с ним я, как и многие, думал, что Игорь — он целиком в себе, — рассказывал Артем. — Но все оказалось совсем по-другому: отличный человек, с которым здорово общаться. Он раскрывается далеко не перед всеми. Как-то сидим в холле отеля, пьем кофе, шутим, а тут подходит малознакомый ему человек — и все, Игорь закрылся. Только что был душой компании, и все — нет его, не видно».

В этом коротком рассказе — многое из истории Акинфеева. Когда он в 16 лет дебютировал за ЦСКА, он был другим. И когда он в 2005-м брал Кубок УЕФА – тоже. А потом многое изменилось. Появилась маска, в которой Игорь Акинфеев стал появляться на людях. И тут тоже все объяснимо: вратарь всегда один, даже если он в команде. Быть голкипером – это заниматься индивидуальным видом спорта. Потому что ты всегда в центре внимания, ты либо герой, либо виновник неудач. Другого, если ты хороший вратарь, не дано.

Когда ты играешь на ноль – тебя ненавидит чужая половина трибун, когда пропускаешь – тебе свистит своя. И ты всегда один перед десятками тысяч. Вратарь – это не только тот, кто обязан уметь взлетать и вытаскивать безнадежные матчи. Но и тот, кто обязан уметь падать. И чтобы не расшибиться насмерть, человеку в свитере с номером «1» на спине необходима своя непробиваемая броня. У Акинфеева она из сплава высочайшей прочности.

Так что теперь для всех он Игорь Акинфеев, и только для самых близких, тех, кто знал его еще со времен дебюта, – Фурик. Чем дальше, тем реже уже встретишь это домашнее прозвище Игоря. Еще меньше тех, кто знает, откуда оно взялось. Его придумал полузащитник того старого ЦСКА Ролан Гусев. Как он сам объяснял, когда Игорь в 15 лет только начал тренироваться с основой армейцев, он был похож на мальчика из какого-то мультфильма. Так и привязалось. Но все меньше людей, которые могут себе позволить назвать так лучшего вратаря страны.

Кстати, теперь, когда Акинфеев ушел из сборной, с новой силой вспыхнули споры, кто лучший в истории сборной России. Хотя даже не так – с национальной командой все понятно. Потому что, если выставить в ряд всех конкурентов Акинфеева, защищавших ворота с 1992 года, будет достаточно очевидно, кто из них лучший. Станислав Черчесов? Дмитрий Харин? Руслан Нигматуллин? Сергей Овчинников? Вячеслав Малафеев?.. Нет, все-таки Акинфеев. У него «бронза» Евро-2008. У него несколько важнейших сейвов в отборах. И у него, наконец, – «золотая нога» в серии пенальти с Испанией.

Так что сейчас в основном спорят, кто из наших первый после Льва Яшина. И тут у Акинфеева только один соперник – Ринат Дасаев. Это битва похлеще московского дерби. Здесь ЦСКА и «Спартак» идут стенка на стенку. В ход пускают всю статистику: клубные трофеи, серии в еврокубках, и даже количество приглашений в сборную мира. Хотя этот формат футбольных шоу уже давно ушел в прошлое, а Игорь Акинфеев почти каждую неделю выходит против новой сборной мира в Лиге чемпионов.

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Но кажется, этот спор будет вечным. И подвести хоть какую-то черту можно будет только после того, как Игорь закончит и клубную карьеру. Было бы здорово, чтобы это случилось как можно позже. Да и с уходом из сборной России Акинфеев, кажется, поторопился. У него 111 матчей за национальную команду — это четвертый результат в истории России и СССР. У Олега Блохина – 112, у Виктора Онопко – 113, у Сергея Игнашевича – 127… Еще 17 матчей – и у Акинфеева был бы абсолютный рекорд, побить который вообще никому не было бы под силу многие годы, несмотря ни на какие новые турниры, придуманные УЕФА и ФИФА. Потому что у Алана Дзагоева, к примеру, — всего 59 матчей, и это лучший результат у нынешних игроков сборной.

Но что такое 17 матчей за сборную? Это еще минимум два года без замен. Это еще два сезона без выходных, хотя твоя жизнь и так уже 15 лет состоит из сборов и игр. Это еще бесконечное количество визитов в клинику в Германии, где будут рассматривать твое колено и решать, надо ли оттуда откачивать жидкость или оно еще выдержит месяц. Так что дальше в сборной России – без Игоря Акинфеева. Но это не значит, что его борьба за то, чтобы называться первым после Яшина, закончена.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев