ЦСКА завершает сезон, рекорд Даниса Зарипова, «Ак Барс» в погоне за Кубком Гагарина. Обзор главных событий второго раунда плей-офф КХЛ

«Металлург» и «Ак Барс» предсказуемо прошли в финал Восточной конференции, «Локомотив» продолжает борьбу в плей-офф, а Павел Дацюк осваивается в роли игрока-грубияна. Обзор самых интересных событий четвертьфиналов Кубка Гагарина-2017.

Главные события второго раунда плей-офф:

1. «Локомотив» совершил настоящий подвиг. В четвертьфинале Кубка ярославцы выбили одного из фаворитов турнира — столичный ЦСКА. Вылет чемпионов «регулярки» в полуфинале конференции? Перед началом серии с «железнодорожниками» москвичей веселили такие прогнозы . Теперь «армейцы» смеются в отпуске, а мы вспоминаем последние мгновения игры невезучих хоккеистов Дмитрия Квартального в текущем сезоне.

2. «Ак Барс» не нарушает традиций. Разгромная победа над «Авангардом» (5:0) не просто вывела казанцев в следующий этап: два последних нечетных года игроки Зинэтулы Билялетдинова как минимум выходят в финал Востока. Пока специалисты эзотерики изучают загадочную тайну Била и его свиты, болельщиков интересует один вопрос: смогут ли «барсы» покорить хоккейную Россию с такой игрой?

3. Павел Дацюк раскрылся в новом амплуа. В одном из четвертьфинальных матчей с «Динамо» нападающий СКА совершил совсем несвойственный для себя силовой прием. Впервые за 21-летнюю карьеру игрок был «награжден» матч-штрафом. Ждем новых «подвигов» от «волшебника»?

4. Нестареющий Данис Зарипов добивается очередного рекорда. Хоккеист магнитогорского «Металлурга» вошел в историю КХЛ, оформив три хет-трика в одном розыгрыше плей-офф. До Зарипова никто не добивался подобного результата. Ворота «Барыса» сильно пострадали от клюшки Даниса. Вы только посмотрите, как 35-летний «лис» издевался над защитой казахстанской команды!

Мама держит свое слово

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«Локомотив», мы идем!

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: Официальный Youtube-канал Континентальной хоккейной лиги, официальный Youtube-канал «Ак Барса»